La base de la cheesecake helada se prepara con galletitas dulces trituradas y manteca derretida. La mezcla debe quedar húmeda y compacta para poder distribuirla en el fondo de un molde desmontable de 20 cm (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cheesecake helado es de esos postres que resuelven una comida sin prender el horno. Su base crocante, el relleno cremoso y el toque fresco de limón forman una combinación simple, ideal para los días de calor.

En Argentina suele servirse como postre familiar, especialmente en reuniones, cumpleaños y almuerzos de fin de semana. Se puede preparar con anticipación y conservar en el freezer hasta el momento de llevarlo a la mesa.

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Receta de cheesecake helada

Se trata de un postre frío con base de galletitas, relleno de queso crema, crema de leche y leche condensada, y una terminación fresca de limón. No requiere horno y queda firme después de unas horas en el freezer.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 25 minutos.

Refrigeración de la base: 15 minutos.

Freezer: 4 horas.

Tiempo total: 4 horas y 40 minutos.

Ingredientes

200 gr de galletitas de vainilla o dulces.

90 gr de manteca derretida.

500 gr de queso crema.

400 gr de leche condensada.

200 cc de crema de leche.

Jugo y ralladura de 1 limón.

7 gr de gelatina sin sabor.

35 cc de agua fría.

150 gr de frutillas, frutos rojos o mermelada para decorar.

1 cucharada de azúcar impalpable, opcional.

El relleno combina queso crema, leche condensada, crema de leche y limón para lograr una preparación cremosa y fresca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer cheesecake helada, paso a paso

Triturar las galletitas hasta obtener una textura similar a una arena fina. Mezclar las galletitas con la manteca derretida hasta formar una preparación húmeda y compacta. Forrar la base de un molde desmontable de 20 cm con papel manteca. Colocar la mezcla de galletitas y presionar con el dorso de una cuchara. Llevar la base a la heladera durante 15 minutos para que tome firmeza. Hidratar la gelatina sin sabor con el agua fría. Dejar reposar durante 5 minutos. Calentar la gelatina hidratada durante 10 segundos en el microondas o a baño María, sin dejar que hierva. Batir el queso crema con la leche condensada, el jugo y la ralladura de limón hasta obtener una crema lisa. Batir la crema de leche hasta que quede aireada, pero sin llegar a una consistencia demasiado firme. Incorporar la crema batida a la preparación de queso crema con movimientos envolventes. Agregar la gelatina tibia en forma de hilo y mezclar hasta integrarla por completo. La gelatina debe estar tibia, no caliente, para evitar que corte la preparación. Volcar el relleno sobre la base de galletitas y emparejar la superficie. Cubrir el molde con papel film y llevar al freezer durante 4 horas, o hasta que el cheesecake esté firme. Retirar del freezer 15 minutos antes de servir. Pasar un cuchillo apenas tibio por el borde antes de desmoldar. Decorar con frutillas, frutos rojos, mermelada o ralladura de limón. Servir bien frío, pero no completamente congelado, para lograr una textura cremosa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: aproximadamente 475 kcal.

Grasas: 28 gr.

Carbohidratos: 50 gr.

Proteínas: 8 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.