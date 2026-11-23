El cheesecake helado es de esos postres que resuelven una comida sin prender el horno. Su base crocante, el relleno cremoso y el toque fresco de limón forman una combinación simple, ideal para los días de calor.
En Argentina suele servirse como postre familiar, especialmente en reuniones, cumpleaños y almuerzos de fin de semana. Se puede preparar con anticipación y conservar en el freezer hasta el momento de llevarlo a la mesa.
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Receta de cheesecake helada
Se trata de un postre frío con base de galletitas, relleno de queso crema, crema de leche y leche condensada, y una terminación fresca de limón. No requiere horno y queda firme después de unas horas en el freezer.
Tiempo de preparación
- Preparación activa: 25 minutos.
- Refrigeración de la base: 15 minutos.
- Freezer: 4 horas.
- Tiempo total: 4 horas y 40 minutos.
Ingredientes
- 200 gr de galletitas de vainilla o dulces.
- 90 gr de manteca derretida.
- 500 gr de queso crema.
- 400 gr de leche condensada.
- 200 cc de crema de leche.
- Jugo y ralladura de 1 limón.
- 7 gr de gelatina sin sabor.
- 35 cc de agua fría.
- 150 gr de frutillas, frutos rojos o mermelada para decorar.
- 1 cucharada de azúcar impalpable, opcional.
Cómo hacer cheesecake helada, paso a paso
- Triturar las galletitas hasta obtener una textura similar a una arena fina.
- Mezclar las galletitas con la manteca derretida hasta formar una preparación húmeda y compacta.
- Forrar la base de un molde desmontable de 20 cm con papel manteca. Colocar la mezcla de galletitas y presionar con el dorso de una cuchara.
- Llevar la base a la heladera durante 15 minutos para que tome firmeza.
- Hidratar la gelatina sin sabor con el agua fría. Dejar reposar durante 5 minutos.
- Calentar la gelatina hidratada durante 10 segundos en el microondas o a baño María, sin dejar que hierva.
- Batir el queso crema con la leche condensada, el jugo y la ralladura de limón hasta obtener una crema lisa.
- Batir la crema de leche hasta que quede aireada, pero sin llegar a una consistencia demasiado firme.
- Incorporar la crema batida a la preparación de queso crema con movimientos envolventes.
- Agregar la gelatina tibia en forma de hilo y mezclar hasta integrarla por completo. La gelatina debe estar tibia, no caliente, para evitar que corte la preparación.
- Volcar el relleno sobre la base de galletitas y emparejar la superficie.
- Cubrir el molde con papel film y llevar al freezer durante 4 horas, o hasta que el cheesecake esté firme.
- Retirar del freezer 15 minutos antes de servir. Pasar un cuchillo apenas tibio por el borde antes de desmoldar.
- Decorar con frutillas, frutos rojos, mermelada o ralladura de limón. Servir bien frío, pero no completamente congelado, para lograr una textura cremosa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: aproximadamente 475 kcal.
- Grasas: 28 gr.
- Carbohidratos: 50 gr.
- Proteínas: 8 gr.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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