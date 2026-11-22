Isaac Herzog invitó a Israel al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (REUTERS/Bernadett Szabo)

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El presidente israelí, Isaac Herzog, recibió en Jerusalén a una delegación del Parlamento de Bolivia, encabezada por los titulares de sus dos cámaras, en una visita que profundiza el acercamiento entre ambos países tras la reanudación de sus relaciones diplomáticas a finales de 2025. Durante el encuentro, Herzog extendió una invitación al mandatario boliviano, Rodrigo Paz, para que viaje a Israel.

La delegación estuvo integrada por el presidente del Senado, Diego Ávila Navajas, y el presidente de la Cámara de Diputados, Julio Castro. Según informó EFE, se trata de la primera misión parlamentaria boliviana recibida por el jefe de Estado israelí desde la recuperación formal de los vínculos bilaterales.

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El encuentro se celebró en la residencia presidencial de Jerusalén. Herzog planteó ampliar la cooperación entre Israel y Bolivia en ámbitos como el clima, la seguridad, la salud, la ciencia, el espacio y la agricultura, y expresó su disposición a visitar el país sudamericano.

Herzog recibió a parlamentarios bolivianos en Israel

“Estaré encantado de recibir al presidente de Bolivia en Israel, así como de ser yo el visitante”, declaró Herzog ante los legisladores. El presidente israelí también se refirió a los vínculos históricos con la comunidad judía boliviana y aseguró que el país sudamericano ocupa “un lugar especial” en la historia del pueblo judío.

En su intervención, el mandatario defendió que Israel busca acuerdos con sus vecinos palestinos, el Líbano y Siria, además de una eventual normalización con Arabia Saudí. Sostuvo, sin embargo, que para avanzar en ese propósito el país debe combatir el terrorismo.

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Los presidentes de las cámaras bolivianas reivindicaron el nuevo acercamiento

Ávila agradeció la recepción en nombre del Parlamento de Bolivia y manifestó el interés de la delegación por consolidar el diálogo institucional con la Knéset, el Parlamento israelí. “Queremos que el mundo venga a Bolivia y queremos alcanzar al mundo”, afirmó.

Los titulares de las cámaras legislativas de Bolivia concretaron la primera misión parlamentaria en Israel tras el restablecimiento diplomático. (EFE/ Luis Gandarillas)

El acercamiento diplomático comenzó con la decisión del Gobierno de Paz de restablecer las relaciones en diciembre de 2025. La administración de Luis Arce, que gobernó entre 2020 y 2025 y pertenecía al Movimiento al Socialismo (MAS), había suspendido los lazos en octubre de 2023 al calificar de agresiva y desproporcionada la operación militar israelí en la Franja de Gaza.

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La actual administración boliviana también eliminó en diciembre de 2025 el requisito de visa para los visitantes israelíes. Esa exigencia había sido establecida en 2014 por el Gobierno de Evo Morales.

Un grupo bicameral de Libre busca ampliar los vínculos parlamentarios

La visita de Ávila y Castro se produjo después de que legisladores de Libre, la principal fuerza opositora en el Parlamento boliviano, presentaran el Israel Allies Caucus, un grupo bicameral orientado a reforzar la cooperación con Israel.

El senador Leonardo Roca y el diputado supraestatal Mario Herrera impulsaron la iniciativa después de mantener contactos durante cerca de un año con la Fundación Aliados de Israel (IAF, por sus siglas en inglés). Ambos son copresidentes de la agrupación, que en su etapa inicial reúne a ocho parlamentarios, todos de Libre.

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Roca señaló a EFE que el grupo aspira a promover la coordinación con legisladores de otros países, combatir el narcotráfico y el terrorismo, y respaldar el reconocimiento del Estado de Israel. En sus redes sociales, añadió que la bancada buscará impulsar normas contra el antisemitismo y ampliar el trabajo parlamentario entre las dos naciones.

La IAF indicó que la agrupación boliviana es su caucus número 69 en el mundo y vinculó su creación con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. En marzo, el Gobierno de Paz retiró además a Bolivia del Grupo de La Haya, una organización de países que defiende la causa palestina.

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