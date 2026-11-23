Mafe Carrascal rechazó que la controversia por los diplomas falsos se concentre exclusivamente en el Pacto Histórico (Mafe Carrascal/Facebook)

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La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal afirmó el lunes 23 de noviembre de 2026 que la controversia por el uso de diplomas académicos falsos no es un fenómeno exclusivo del Pacto Histórico, sino una práctica que se ha presentado en otras colectividades políticas, instituciones del Estado y empresas privadas desde hace décadas en Colombia.

La declaración de la congresista tuvo lugar en momentos en que los congresistas de esa colectividad ingresaban a la sede del partido en Bogotá para participar en una reunión interna convocada con el propósito de analizar la situación de Luz Verónica Estrada.

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Ante los medios de comunicación que cubrían la llegada de los legisladores al encuentro partidista, Mafe Carrascal rechazó que los señalamientos sobre irregularidades en las hojas de vida se dirijan únicamente hacia los integrantes de su sector político.

Luz Verónica Estrada se encuentra en el ojo del huracán por presunta falsificación en sus títulos académicos (San.Tv/Facebook)

Según explicó la representante en su intervención frente a los micrófonos de los periodistas, el problema de la falsificación de certificados profesionales atraviesa diversas ramas del poder público, organismos de vigilancia y sectores empresariales del país.

Mafe Carrascal asegura que los diplomas falsos no son exclusivos del Pacto Histórico

“No solamente hay títulos falsos en las entidades públicas, también en las privadas, en los órganos de control, en la Procuraduría, en la Contraloría, en la Fiscalía. Hemos tenido también casos en el propio Congreso de la República, por lo menos 40 títulos falsos para subir de escalafones, y eso fue hace apenas unos años”, dijo Carrascal.

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La legisladora señaló igualmente que esta situación afecta la confianza ciudadana en las entidades y cuestionó la falta de sanciones frente a casos registrados en cargos de elección popular y profesiones reguladas.

En ese sentido, la congresista del Pacto Histórico aseveró ante la prensa: “Llevamos desde los años 80 con este flagelo, que no solamente va contra la moral pública, sino también contra las instituciones públicas, contra la credibilidad. No es posible que acá haya habido gobernadores, alcaldes, ingenieras civiles, médicos haciéndose pasar por cirujanos con títulos falsos y acá no pase absolutamente nada”.

Mafe Carrascal aseguró que en el Congreso se habrían presentado al menos 40 casos de títulos falsos utilizados para obtener ascensos en los escalafones laborales (Colprensa)

Para la integrante de la Cámara de Representantes, el enfoque mediático y político alrededor de los cuestionamientos recientes responde a una intención de debilitar el respaldo ciudadano hacia su movimiento frente a la opinión pública.

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“Así que este golpe que le quieren dar al Pacto Histórico no tiene absolutamente nada que ver justamente con desmoralizar a quienes han votado por este proyecto político, cuando este es un flagelo que no solamente perjudica a todos los partidos políticos, sino a todo el sector privado y al sector público”, explicó Mafe Carrascal.

El proyecto de ley con el que buscan ponerle freno a los títulos falsos

Como medida frente a la contratación de personal sin los requisitos académicos exigidos por la ley, la congresista Carrascal mencionó el trámite de una iniciativa legislativa orientada a verificar la autenticidad de los soportes educativos antes de formalizar vinculaciones laborales o contractuales.

La representante del Pacto Histórico consideró que los señalamientos buscan afectar la imagen de su colectividad y el respaldo ciudadano a su proyecto político (Cristian Bayona/Colprensa)

“Este proyecto de ley definitivamente es una posibilidad para transparentar los datos y que no solamente podamos prevenir en la contratación pública litigios posteriores, sino que se prevenga la contratación de personas que tienen títulos falsos”, señaló Mafe Carrascal.

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De acuerdo con lo expuesto por la legisladora, la implementación de mecanismos de validación directa de la información académica permitiría evitar conflictos jurídicos derivados de nombramientos irregulares y fortalecer los controles de ingreso en las entidades estatales.

Mientras la bancada del Pacto Histórico adelantaba la sesión interna para revisar el caso de Luz Verónica Estrada, las declaraciones de Carrascal se sumaron a las posturas de los dirigentes de esa fuerza política respecto a la verificación de antecedentes en los cargos públicos y la necesidad de aplicar controles transversales en todo el sistema laboral colombiano.