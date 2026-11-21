El Ministerio Público de Guatemala revisa la orden judicial que autorizó el traslado de Francisco Hincapié Lorenzana a un hospital privado de Zacapa. (Diario de Centroamerica)

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El Ministerio Público de Guatemala evalúa los fundamentos de la orden judicial que autorizó el traslado de Francisco Javier Hincapié Lorenzana a un hospital privado tras su captura en Zacapa, el jueves 19 de noviembre, por un caso inicial de defraudación vinculado con contrabando de cigarrillos. El detenido, de 22 años y nieto de Waldemar Lorenzana Lima, fundador del cartel de Los Lorenzana, quedó bajo disposición de la justicia mientras la fiscalía revisa las razones de la medida médica.

José Raúl López Lamadrid, coordinador nacional del Ministerio Público, confirmó que la institución analiza los argumentos que llevaron a la jueza de Paz de Huité, Mirza Marcela Menéndez Gallardo, a permitir el ingreso del joven al Hospital Privado Concepción, situado en la zona 1 de la cabecera departamental de Zacapa.

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La captura formó parte de una operación conjunta del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala en el oriente del país. López Lamadrid precisó que Hincapié Lorenzana fue detenido en flagrancia y posteriormente puesto a disposición judicial.

El funcionario describió la imputación provisional: “Existe una persona que fue detenida por delito flagrante, por delito de defraudación, contrabando en relación con temas de cigarros y fue puesta a disposición”.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron en Zacapa a Francisco Javier Hincapié Lorenzana, nieto del fundador del cartel de Los Lorenzana. (Infobae América)

El traslado bajo custodia y la revisión de la fiscalía

La orden de internación quedó registrada en el oficio 256-2026, que instruyó a la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil trasladar al detenido bajo custodia y estricta supervisión policial.

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El documento no expone las razones médicas que motivaron la disposición. Hincapié Lorenzana quedó a cargo del Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera del departamento de Guatemala, que deberá continuar con el proceso por la imputación inicial.

Sobre la decisión judicial, López Lamadrid afirmó que el Ministerio Público mantiene en curso la revisión de la medida: “Se están evaluando las estrategias y la verificación de los argumentos que el juez otorgó para tomar dicha disposición”.

La fiscalía no informó si pedirá reportes médicos complementarios, si solicitará una revisión judicial del traslado o si impulsará otra medida legal. Tampoco precisó el estado de salud del detenido ni el período previsto de permanencia en el centro asistencial privado.

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La aprehensión se produjo en la aldea Llano Largo, municipio de Río Hondo, durante una jornada con 20 allanamientos judiciales simultáneos en los departamentos de Zacapa e Izabal. Las diligencias se concentraron en viviendas e inmuebles vinculados con la estructura de Los Lorenzana y con personas relacionadas con sus operaciones.

En la vivienda donde se encontraba el joven, los agentes policiales redujeron al sospechoso y aseguraron las instalaciones. Allí hallaron tres fusiles de asalto, cuatro escopetas, tres pistolas, una carabina, municiones, cuatro radios portátiles y nueve teléfonos celulares.

El operativo también derivó en el decomiso de dos automóviles, ocho motocicletas sin matrícula de circulación y una cuatrimoto. En el inmueble fueron incautados Q 136.903 y USD 130 en efectivo, además de 20 cajas de cartón y tres bolsas que contenían miles de cajetillas de cigarrillos de contrabando.

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El cargamento de cigarrillos es el elemento que sostiene, por ahora, la acusación por defraudación. El Ministerio Público indicó que las investigaciones continuarán sobre el armamento, el dinero y los vehículos confiscados durante los allanamientos.

El vínculo familiar con el cartel de Los Lorenzana

Hincapié Lorenzana es nieto de Waldemar Lorenzana Lima, conocido como El Patriarca, quien fundó la estructura criminal de Los Lorenzana. Los registros del Registro Nacional de las Personas, confirmados por Infobae, identifican al detenido como hijo de Julia Lorenzana Cordón y del colombiano Francisco Javier Hincapié Guevara.

Su madre cumple una condena de 33 años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de conspiración para el tráfico internacional de drogas. La justicia federal estadounidense también ordenó la confiscación de USD 27 millones en activos ilícitos.

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Las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos establecieron que Lorenzana Cordón actuó como administradora logística y dirigente de la organización entre 2008 y 2019. Durante ese período facilitó el ingreso y el resguardo de decenas de toneladas de cocaína en fincas de Guatemala, con destino al mercado estadounidense.

Las autoridades guatemaltecas la detuvieron a fines de abril de 2021. Su extradición a Estados Unidos se completó el 10 de diciembre de ese mismo año.

El cartel de Los Lorenzana surgió en la década de 1990, cuando Waldemar Lorenzana Lima convirtió una red de contrabando tradicional en una organización dedicada al narcotráfico. La estructura se estableció en la frontera oriental de Guatemala con Honduras y mantuvo durante más de dos décadas una alianza con el Cartel de Sinaloa.

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La red recibía cargamentos de cocaína procedentes de Colombia y los entregaba a la organización mexicana para su posterior traslado por territorio de México. Aunque El Patriarca murió preso en Estados Unidos en 2021 y varios de sus principales herederos recibieron penas que incluyen cadenas perpetuas, el clan conservó presencia regional mediante nietos y sobrinos.

Los allanamientos del 19 de noviembre también dan seguimiento a un ataque armado ocurrido el 13 de noviembre, en el que murieron dos personas. El Ministerio Público indicó que ampliará la información a medida que avancen las diligencias sobre las armas, el dinero y los bienes incautados.

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