GTA VI es uno de los lanzamientos más esperados de la industria de los videojuegos y marca el regreso de una de las franquicias más exitosas de Rockstar Games (Europa Press/Colprensa)

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Después de más de una década de espera, Grand Theft Auto VI (GTA VI) llegó al mercado el jueves 19 de noviembre de 2026 y se convirtió en uno de los lanzamientos más esperados de la industria del entretenimiento. La expectativa alrededor del videojuego de Rockstar Games alcanzó niveles comparables con los de las grandes producciones de Hollywood, con millones de seguidores pendientes de cada detalle de su estreno.

La nueva entrega retoma una de las franquicias más exitosas de los videojuegos. Su antecesor, GTA V, salió en 2013, pasó por tres generaciones de consolas y superó los 225 millones de copias vendidas. Ahora, la compañía apuesta por una experiencia de mundo abierto ambientada en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, con Vice City como uno de sus escenarios principales.

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Karol G aparece en GTA VI con 'El Makinón', su colaboración con Mariah Angeliq (Visuales IA Infobae - RockStar Games)

Sin embargo, el entusiasmo por conocer esta nueva historia también ha puesto sobre la mesa una pregunta para los jugadores colombianos: cuánto cuesta adquirirla y qué tanto representa ese gasto frente a los ingresos de un trabajador que recibe el salario mínimo.

Un estudio elaborado por especialistas de Playcasino.com encontró que Colombia está entre los países donde comprar GTA VI resulta más costoso. El precio final estimado para la edición estándar es de US$95,19, aproximadamente $314.900, después de incorporar el impuesto al valor agregado (IVA) del 19%.

El costo de GTA VI frente al salario mínimo colombiano

Más allá del precio en las tiendas digitales, el informe calculó cuánto tiempo tendría que trabajar una persona para reunir el dinero necesario. El resultado para Colombia es de 32,7 horas, equivalentes a poco más de cuatro jornadas laborales de ocho horas.

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Para llegar a esa cifra, Playcasino.com tomó como referencia el salario mínimo mensual de 2026, fijado en $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte. Luego distribuyó ese ingreso entre las horas correspondientes a la jornada legal de trabajo, que desde el 15 de julio de 2026 quedó en 42 horas semanales.

Con esa operación, los investigadores establecieron que una persona que recibe el ingreso mínimo gana aproximadamente $9.620,36 por hora. Al dividir el precio estimado del videojuego entre esa remuneración, obtuvieron las 32,7 horas necesarias para comprarlo. El IVA tiene un efecto directo sobre el resultado. Sin ese impuesto, un trabajador colombiano necesitaría 27,5 horas para reunir el dinero, frente a las 32,7 calculadas con el precio final. La diferencia corresponde a 5,2 horas adicionales de trabajo.

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Una persona que recibe el salario mínimo en Colombia necesita trabajar 32,7 horas para reunir el dinero necesario para comprar GTA VI, según el estudio de Playcasino.com (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Colombia paga uno de los precios más altos del ranking por GTA VI por el IVA del 19% que se suma en la tienda. Para alguien que gana el mínimo, eso equivale a más de cuatro jornadas de ocho horas por un solo juego”, afirmaron los expertos de Playcasino.com.

Con este resultado, Colombia ocupa el puesto 17 entre los 24 países analizados. La posición evidencia que el costo de un producto de entretenimiento puede representar esfuerzos económicos muy distintos dependiendo de los ingresos mínimos de cada territorio.

Colombia, entre los precios más altos del listado

La comparación internacional ubica a Colombia en el tercer lugar de los mercados con el precio más elevado, posición que comparte con Chile. En ambos países, la edición estándar cuesta US$95,19. Por encima aparecen Uruguay, con US$97,59, y Argentina, con US$96,79.

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Después de estos mercados figura Perú, donde el precio llega a US$94,39, mientras que Reino Unido registra US$92,09. En el extremo contrario aparecen Nueva Zelanda, con US$76,85, y Brasil, con US$77,44. Estados Unidos, Guatemala, Panamá, República Dominicana y Venezuela comparten un valor de US$79,99. México registra US$80,05 y Canadá, US$80,64. Las diferencias responden a los precios de venta y al tratamiento tributario considerado en cada mercado.

El panorama cambia cuando se compara el valor del videojuego con los salarios mínimos. Australia encabeza esa clasificación, pues un trabajador necesita apenas 4,9 horas para comprarlo. Le siguen Reino Unido, con 5,5 horas; Irlanda, con 5,7; Alemania y Nueva Zelanda, con 5,8 cada uno, y Canadá, con 6,4.

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Los jugadores colombianos deben pagar cerca de $314.900 por la edición estándar de Grand Theft Auto VI, incluido el IVA del 19% (rockstargames.com)

En América Latina, Costa Rica registra 22,4 horas; Panamá, 26,5, y República Dominicana, 30,7. Chile requiere 31,1 horas y Uruguay, 31,2. Guatemala llega a 31,7, mientras que México registra 32,5, ligeramente por debajo de Colombia.

Para elaborar el estudio, Playcasino.com consultó los precios de GTA VI Standard en las tiendas de PlayStation de cada país el 19 de noviembre de 2026. También incorporó los impuestos aplicables y utilizó las tasas de cambio publicadas por open.er-api.com en esa misma fecha. Las posiciones se calcularon con cifras sin redondear.