La maestra cubanoestadounidense, de 68 años, regresó a Estados Unidos en septiembre. Según CNN y el Departamento de Estado, Washington no realizó pagos ni intercambios con La Habana para conseguir su liberación. (Fuente: FOX)

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Alina López Miyares, una maestra cubanoestadounidense de 68 años que permaneció detenida en Cuba durante casi una década, regresó a Estados Unidos en septiembre de 2026. Un equipo del Gobierno estadounidense viajó discretamente a La Habana para trasladarla de vuelta al país, según informó CNN el 20 de noviembre, con base en dos fuentes familiarizadas con el caso y un portavoz del Departamento de Estado.

De acuerdo con CNN y el portavoz oficial, el Gobierno de Estados Unidos no pagó ni realizó ningún tipo de intercambio con Cuba para obtener la libertad de López Miyares. “Celebramos el regreso de Alina López a Estados Unidos en septiembre. No hubo ningún intercambio para su liberación. Por respeto a su privacidad, no tenemos más comentarios por el momento”, declaró el portavoz del Departamento de Estado.

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Quién es Alina López Miyares, la maestra cubanoestadounidense liberada por Cuba

López Miyares nació en Cuba pero salió del país cuando era niña. Con el tiempo obtuvo la ciudadanía estadounidense y se estableció en Miami, donde trabajó como maestra de educación especial. Su historia llamó la atención de organizaciones de derechos humanos y legisladores por las circunstancias que rodearon su arresto.

Alina López Miyares regresó a Estados Unidos tras permanecer casi una década detenida en Cuba. (Archivo/Tomada de redes sociales)

Según sus defensores, fue su entonces esposo —de quien estaba separada y quien, según afirman, era un agente del espionaje cubano— quien la atrajo a Cuba en 2017. Una vez en la isla, las autoridades cubanas la detuvieron el 15 de enero de 2017 en el aeropuerto de La Habana, cuando intentaba abordar su vuelo de regreso a Estados Unidos.

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La acusación de espionaje y la condena ante un tribunal militar

Cuba acusó a López Miyares de haber pasado información al Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre agentes cubanos en Estados Unidos. En octubre de 2017, tras un juicio sumario a puertas cerradas, un tribunal militar cubano la condenó a 13 años de prisión. A su esposo le impuso una pena de 16 años.

El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que la liberación de la ciudadana no incluyó pagos ni intercambios con La Habana. (Archivo/Tomada de redes sociales)

El proceso judicial, del que no trascendieron detalles públicos en su momento, fue denunciado por sus defensores como opaco y carente de las garantías procesales mínimas. CNN señaló que el equipo legal de López, integrado por los abogados Jason Poblete y Dylan Barket, se negó a hacer comentarios sobre el caso y pidió privacidad para su clienta.

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La ONU dictaminó que su detención fue arbitraria y exigió su liberación

En 2022, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un dictamen en el que declaró que la detención de López Miyares era arbitraria y exigió su liberación inmediata. Ese mismo año, el tribunal militar cubano le concedió una libertad condicional por su buen comportamiento, su hipertensión arterial crónica y lo que la resolución describió como “principios elementales de humanismo”.

La Organización de las Naciones Unidas determinó que la detención era arbitraria y exigió la liberación inmediata en 2022. (REUTERS/Carlo Allegri/Archivo)

Sin embargo, la orden judicial le prohibió salir de Cuba y obtener un pasaporte hasta 2030, fecha en que habría vencido su condena original. Su familia informó que, a finales de 2023, fue trasladada a un lugar no revelado y quedó nuevamente bajo custodia.

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Los problemas de salud y el impacto en su familia

Los años de detención tuvieron consecuencias directas sobre la salud de López Miyares y sobre su entorno más cercano. Michael Peralta, hijo de López, declaró en marzo de 2026 a CNN que su madre enfrentaba problemas de salud importantes que posiblemente requerían una cirugía. La situación, dijo, generaba “mucha tensión emocional y mental” en la familia.

Peralta también describió el deterioro que sufrieron sus abuelos maternos durante los años de detención. “Mi abuela, mientras vivía, visitaba a mi madre una vez al mes por su cuenta, llevándole comida y medicamentos. Estoy bastante seguro de que su deterioro se aceleró debido al estrés y a la angustia emocional que sufría”, señaló en declaraciones recogidas por el mismo medio.

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López no pudo asistir a los funerales de sus padres durante los años que permaneció en la isla.

Las gestiones del Departamento de Estado y el respaldo de Marco Rubio

Un funcionario del Departamento de Estado reveló en marzo de 2026 que la administración de Donald Trump había planteado el caso de López Miyares ante autoridades cubanas y abogado por su liberación por razones humanitarias. No quedó claro a qué nivel jerárquico se desarrollaron esas gestiones.

De acuerdo con CNN, el secretario de Estado Marco Rubio apoyó los esfuerzos para lograr la libertad de López Miyares. Rubio encabeza la estrategia de presión de la administración Trump hacia el gobierno de La Habana, que incluye sanciones y el bloqueo de envíos de petróleo. Esas medidas han agravado la ya deteriorada situación económica y energética de la isla, con cortes de electricidad que se extendieron durante meses.

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Welcome home, Alina López Miyares. After nearly a decade of arbitrary detention by the corrupt Cuban regime—and with no concessions or prisoner swaps made—she is finally back on American soil. We will never stop fighting for our citizens unjustly held abroad. Cuba Libre https://t.co/JmeQ8z6N8D — Ambassador Mike Waltz (@USAmbUN) November 21, 2026

Mike Waltz, representante de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), también se pronunció sobre el caso a través de su cuenta en X.

“Bienvenida a casa, Alina López Miyares. Tras casi una década de detención arbitraria por parte del corrupto régimen cubano —y sin que se hayan hecho concesiones ni canjes de prisioneros—, por fin ha regresado a suelo estadounidense. Nunca dejaremos de luchar por nuestros ciudadanos injustamente retenidos en el extranjero. Cuba Libre”, escribió el embajador.

La liberación de López Miyares se produjo en un contexto de creciente tensión entre Washington y el gobierno del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, sin que se anunciara ningún acuerdo formal entre ambos gobiernos.

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