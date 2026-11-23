Foto: FOTO: ARCHIVO/ VÍCTOR MENDIOLA /CUARTOSCURO.COM - Captura de pantalla/ Fiscalía de Puebla

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Juan Pablo Quintero Navidad, sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero, fue asesinado a balazos la tarde del pasado sábado 22 de noviembre en Lomas de Angelópolis III, Puebla, menos de una hora después de celebrar su cumpleaños.

Luego del crimen, y tras confirmarse que se trataba del familiar de uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara, la fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt expuso este lunes en conferencia de prensa una cronología del asesinato del hombre junto a su escolta, Paulino Ortiz Teodoro, un exmilitar retirado.

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De acuerdo con los datos, Quintero Navidad se encontraba a las 15:00 horas junto a su familia celebrando su cumpleaños en el salón de eventos del fraccionamiento Parque Michoacán, Parque de Los Lagos.

Poco después, a las 15:22 horas, salió del festejo acompañado de su escolta, Paulino Ortiz, para pasear a sus dos perros en las inmediaciones del fraccionamiento.

En conferencia de prensa, la fiscal de Puebla detalló la cronología del doble asesinato, además de precisar que el sobrino de Rafael Caro Quintero residía en la entidad desde hace pocos meses, sin que tengan identificadas operaciones del grupo criminal en el estado. Video: Captura de video/ Gobierno de Puebla

Sin embargo, las 16:12 horas, tres hombres vestidos de negro se aproximaron por la barda perimetral y dispararon contra ambos. A las 16:15 horas se reportó el fallecimiento de las dos víctimas por lesiones de arma de fuego.

Los agresores huyeron en un Kia Forte blanco con placas del Estado de México

Tras el ataque, las autoridades identificaron que los tres presuntos responsables escaparon en un vehículo Kia Forte blanco con placas del Estado de México, mientras que en el sitio de la agresión dejaron un arma larga calibre .223.

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Más tarde, a las 16:45 horas, el automóvil fue localizado abandonado en un terreno baldío en las inmediaciones de Angelópolis. En su interior, los peritos encontraron el arma de fuego calibre 9 milímetros.

Luego del reporte del crimen, elementos de la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional (GN) y corporaciones policiales estatales acudieron al fraccionamiento para realizar las diligencias correspondientes.

La Fiscalía descarta que el sobrino de Caro Quintero operaran en Puebla

Una cinta policial delimita el sitio junto a un vehículo donde yace una de las dos personas asesinadas a tiros en la zona metropolitana de Puebla. (X: @MrCivico_)

Pastor Betancourt señaló que las víctimas no tenían operaciones criminales en el estado, ya que incluso tienen documentada su residencia en el sitio desde hace pocos meses atrás.

“Nosotros no tenemos identificado que tuvieran algún tipo de operación en el estado de Puebla, tenía aproximadamente de tres a cuatro meses viviendo ahí”, afirmó.

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Además, informó que la credencial de elector de Quintero Navidad que localizaron aún estaba registraba con domicilio en el municipio de Tecámac, Estado de México, lo que reflejaría su corta estancia en Puebla. Asimismo, negó que la célula criminal a la que pertenecía, vinculada al Cártel de Caborca, tampoco tiene operaciones en la entidad.

Cabe señalar que Quintero Navidad era identificado como miembro relevante dentro de la estructura del cártel, fundado por su tío Rafael Caro Quintero, el cual mantiene operaciones en Sonora y Chihuahua.

El presunto narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero escucha al juez Frederic Block a través de un intérprete, junto a su abogada defensora Elizabeth Macedonio, durante una audiencia de seguimiento en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 14 de octubre de 2026, según se muestra en este dibujo de la sala judicial. REUTERS/Jane Rosenberg

Rafael Caro Quintero fue detenido por segunda ocasión el 15 de julio de 2022 en una zona rural de Choix, Sinaloa, luego de que un binomio canino logró ubicarlo. Luego de su captura, fue entregado en febrero de 2025 a Estados Unidos en un paquete de narcotraficantes para enfrentar la justicia en ese país, donde se le acusa del asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, exagente de la DEA.

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Actualmente se encuentra detenido en Brooklyn, Nueva York, a la espera de su juicio. En la última audiencia en su contra, realizada el 14 de octubre de 2026, los fiscales y su defensa exploraron la posibilidad de establecer un acuerdo de culpabilidad para evitar que vaya a juicio.

Con esto, Caro Quintero aceptaría responsabilidad por el asesinato de Camarena a cambio de mejores condiciones de detención. El juicio en su contra está programado para iniciar en marzo de 2027, en un proceso en el que las autoridades estadounidenses desistieron de buscar la pena de muerte para el exlíder criminal.

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