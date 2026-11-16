León XIV durante la ceremonia religiosa en Saqsaywamán, (Perú)

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(En el vuelo papal desde Lima a Roma) Dos dudas había en Roma antes de embarcar: la salud de León XIV y el impacto popular de su gira por América Latina. Once días después, la respuesta es inobjetable: el Papa exhibió un estado físico sin mella y los fieles se contaron por millones durante su recorrida pastoral por Uruguay, Argentina y Perú.

Un hecho puntual puede describir la salud de León XIV: el domingo, los 80 periodistas que cubren la gira se levantaron a las 3 am, se subieron a un avión a las 6 am, volaron a Cusco con 10 grados de temperatura y lluvia intermitente, escucharon al Papa, volvieron a volar hasta Pucallpa con 40 grados de temperatura y fuerte humedad, cubrieron la homilía, y regresaron a Lima.

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Hoy, los periodistas apenas podían hacer el check out antes de embarcar a Roma. Y a la misma hora, el Papa se preparaba para celebrar dos misas: estaba intacto, enfocado, saludable.

León XIV durante su última misa en Lima, (Perú)

Despejada la duda sobre el estado físico del Papa, fue impactante su convocatoria popular en Uruguay, Argentina y Perú.

Uruguay es un estado laico por naturaleza, pero la convocatoria no defraudó. En Paysandú encabezó una misa ante 40.000 fieles, una celebración histórica que será recordada para siempre.

“Finalmente, pensamos en un símbolo que está presente en cada hogar de este país, en cada lugar de estudio, de trabajo, en cada reunión de amigos. Me refiero al mate, esa bebida tan típica de Sudamérica, cuyo significado profundo ustedes pueden explicar mejor que yo. Seguramente, el mate los ha acompañado también hoy en el viaje de camino a esta celebración y los acompañará al regresar. También hasta Roma ha llegado el mate. El mate es signo de familiaridad, de amistad, de encuentro. Nos enseña a compartir, a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y hermanan. Es signo de acogida, de integración y de valores comunes.Tomar mate es un ritual lleno de simbolismos donde se dialoga sin palabras y cada detalle posee un significado propio”, afirmó León XIV en Paysandú.

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Ese mensaje a los fieles uruguayos, tuvo un giro económico y político cuando llegó a la Argentina.

León XIV en la misa de la Basílica de Luján, (Provincia de Buenos Aires, Argentina)

Durante su recorrido por la Argentina, el Papa fue articulando un discurso que vinculó su mensaje religioso, su perspectiva sobre la economía global, el desempleo y la pobreza estructural, y las posibles consecuencias de permitir el desarrollo de la inteligencia artificial sin regulación estatal.

“Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares”, advirtió el Papa en la misa pronunciada en Lujan

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Y añadió ante dos millones de fieles que no paraban de aplaudir: “Argentina, levántate y camina”.

En Argentina, León XIV desplegó una agenda pastoral que debió cumplir Francisco. Su Santidad hizo un homenaje personal a su antecesor, y en cada homilía y discurso rindió tributo al Papa argentino.

León XIV durante la misa en Pucallpa, (Perú)

León XIV se encontró con su historia pastoral durante su recorrida por Perú.

Fue una travesía que unió su pasado mediato con su perspectiva sobre el rol de la Iglesia, la crisis económica que potencia la pobreza y el desempleo, y la precaria situación de los pueblos originarios que enfrentan al narcotráfico y el saqueo de los recursos naturales.

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“En los últimos años, muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los propios territorios. La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, dijo el Papa en la misa de Pucallpa.

Hoy, León XIV abandonó Lima como había llegado a Montevideo: rodeado de miles de fieles, que escucharon sus plegarias y su manera de entender el mundo actual y el futuro que se avecina.