El presupuesto de educación más alto en la historia de El Salvador y lo que planea hacer el gobierno con USD 3.416 millones en 2027. (Foto cortesía Ministerio de Educación)

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La ministra de Educación de El Salvador, Karla Trigueros, defendió ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa una asignación de USD 2.700,2 millones para el Ministerio de Educación en 2027, un aumento del 60% frente al presupuesto presentado un año antes, según expuso durante su comparecencia.

Trigueros sostuvo que los recursos estarán orientados a infraestructura escolar, conectividad, dispositivos electrónicos, paquetes escolares, capacitación docente, primera infancia y programas de continuidad educativa para jóvenes y adultos.

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La funcionaria afirmó que la inversión pública total destinada a educación alcanzará USD 3.416 millones en 2027, cifra que, de acuerdo con su presentación, equivale al 8,1% del producto interno bruto y al 27,5% del Presupuesto General de la Nación. También aseguró que será el monto más alto destinado a educación en la historia del país.

La ministra defiende un presupuesto de USD 2.700,2 millones para Educación en 2027, con un alza del 60% (Captura de video: transmisión en directo)

USD 679 millones para infraestructura escolar

La mayor partida anunciada por la ministra corresponde al programa gubernamental de “Dos escuelas por día”, que tendrá USD 679 millones para la renovación y construcción de centros educativos.

Trigueros indicó que más de mil escuelas ya fueron intervenidas o permanecen en obras, y señaló que la política de infraestructura busca reemplazar centros construidos con láminas o con daños estructurales, en lugar de limitarse a trabajos de pintura y reparación superficial.

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La ministra Karla Trigueros expuso ante la Asamblea Legislativa un plan que abarca infraestructura, inteligencia artificial, paquetes escolares y formación docente para transformar el sistema educativo salvadoreño. Foto cortesía Ministerio de Educación

El presupuesto también incluirá USD 60 millones para mantenimiento de infraestructura escolar, destinados a reparaciones de techos, sistemas eléctricos y fosas sépticas. Según la ministra, será la primera vez que esa área contará con una partida específica dentro del presupuesto de la cartera.

USD 134 millones para paquetes escolares

La funcionaria informó que el Gobierno destinará USD 134 millones a los paquetes escolares, que incluyen uniformes, zapatos, útiles, libros y materiales pedagógicos adaptados a cada nivel educativo.

La medida alcanzará a estudiantes desde educación inicial hasta bachillerato, además de personas inscritas en modalidades educativas flexibles. En esos casos, el paquete excluye uniformes y calzado, pero contempla dispositivos, libros y útiles para quienes retoman su trayectoria académica.

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Trigueros señaló que el Ministerio ya inició el proceso de tallaje para la entrega de uniformes del ciclo 2027, luego del cierre del año escolar.

Los paquetes escolares están diseñados según la etapa educativa, desde material lúdico y tabletas para la primera infancia hasta dispositivos para secundaria. Foto cortesía Mined

Inteligencia artificial y conectividad en las aulas

La ministra anunció USD 415 millones para reducir la brecha digital mediante la entrega y reposición de dispositivos electrónicos, mientras que otros USD 163,6 millones financiarán la modernización del sistema educativo y la incorporación de inteligencia artificial en las aulas.

Según detalló, los alumnos de parvularia reciben tabletas interactivas; los estudiantes de primer ciclo usan una segunda tableta, y desde cuarto grado acceden a computadoras. La titular de Educación afirmó que los equipos entregados en niveles previos permanecen en manos de los estudiantes.

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También se asignarán USD 32 millones para ampliar y mantener la conectividad digital de los centros escolares. La estrategia incluye acceso a Internet, plataformas educativas, herramientas de gestión escolar y sistemas de tutoría individualizada con inteligencia artificial.

Trigueros afirmó que alrededor de 2.000 escuelas ya están incluidas en el proceso de modernización y que el objetivo oficial es extenderlo a todo el sistema educativo para 2028.

Más de 138 horas de capacitación docente en escuelas modernizadas

La formación de maestros figura entre los ejes anunciados por la ministra. La cartera aseguró que capacitó al 100% de los docentes de primera infancia en un nuevo currículo y que prepara a directores de centros educativos que atienden esos niveles.

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En las escuelas incorporadas al programa de modernización, los docentes recibirán más de 138 horas de formación sobre herramientas digitales, plataformas de gestión y uso pedagógico de inteligencia artificial, según expuso Trigueros.

La funcionaria sostuvo que el plan contempla seguimiento permanente a profesores y directores, con herramientas que permiten revisar el desarrollo de clases, el avance de los contenidos y las necesidades técnicas de cada centro educativo.

Para la Universidad de El Salvador, la propuesta contempla USD 118 millones, USD 2 millones más que la asignación del año anterior, de acuerdo con la presentación.

La UES prioriza la formación tecnológica, con inversiones superiores a USD 30 millones para impulsar la educación digital y virtual desde antes de la pandemia. (Foto cortesía redes sociales)

Trigueros vinculó esos recursos con los programas de becas para educación superior y con la oferta de cursos en línea, entre ellos un convenio con Platzi, plataforma de formación digital.

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Mejoras en la evaluación PISA 2025 y resultados del piloto PISA for Schools

Durante la comparecencia, Trigueros afirmó que el país registró mejoras en ciencias, lectura y matemáticas en la evaluación PISA 2025 respecto de PISA 2022. Según su exposición, El Salvador aumentó 12 puntos en ciencias, dos en lectura y tres en matemáticas.

La ministra también mencionó resultados de PISA for Schools 2026 en 171 escuelas incluidas en un piloto de modernización educativa. Aseguró que esos centros obtuvieron mejoras de 128 puntos en lectura, 71 en matemáticas y 69 en ciencias, con desempeños comparables a los de Suiza y Alemania.

La funcionaria aclaró que esos datos corresponden a las escuelas participantes del piloto y no a la totalidad del sistema educativo salvadoreño.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto deberá analizar la propuesta de asignación para el Ministerio de Educación dentro de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027.

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