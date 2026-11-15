América Latina

La Fiscalía de Paraguay incautó un jet perteneciente al grupo que controlaba Ueno bank

Los fiscales Francisco Cabrera y Jorge Arce lo encontraron en un hangar privado del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Luque

Gulfstream IV-SP (Foto: aviapages.com)
Gulfstream IV-SP (Foto: aviapages.com)
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La Fiscalía de Paraguay incautó este domingo una aeronave con matrícula estadounidense que pertenece al Grupo Vásquez, el conglomerado de empresas que controlaba la entidad financiera Ueno bank, intervenida hace casi dos semanas por el Banco Central (BCP) mediante un proceso de liquidación tras presentar problemas de solvencia financiera.

El avión, con matrícula estadounidense N7DK, salió de fábrica en 1995. Los fiscales Francisco Cabrera y Jorge Arce lo encontraron en un hangar privado del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Luque, vecina de Asunción.

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Cabrera explicó que el aparato “pertenece a una empresa paraguaya que hizo un fideicomiso” en Estados Unidos y que, por medio de ese instrumento, otra firma paraguaya quedó autorizada a operarlo. No dio nombres. Un informe de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil citado por el diario ABC Color identifica como beneficiaria final a Match S.A., controlada en un 90% por Diego Sebastián Gómez Arce, exjefe de plataformas de Ueno y expresidente de Grupo M S.A., una compañía que el banco clasificaba como vinculada. Gómez Arce figura entre los imputados.

El jet llegó a Paraguay en julio y desde entonces hizo al menos cinco viajes, según los contratos de alquiler incautados.

El Ueno Bank fue intervenido por el Banco Central de Paraguay (EFE/Juan Pablo Pino)
El Ueno Bank fue intervenido por el Banco Central de Paraguay (EFE/Juan Pablo Pino)

Ueno empezó como financiera y en junio de 2024 absorbió a Visión Banco. Declaraba más de 2,94 millones de clientes, cerca del 60% de la población adulta del país, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el 3 de noviembre su procedimiento de resolución tras constatar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal.

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El caso llegó a la Presidencia en tres días. Peña, que había sido accionista de Ueno antes de asumir en 2023, presentó su renuncia, pero el Congreso la rechazó y el 6 de noviembre el Senado lo destituyó por “mal desempeño de funciones” con el voto de los 44 senadores presentes. Es el segundo presidente paraguayo apartado por juicio político, después de Fernando Lugo en 2012. El vicepresidente, Pedro Alliana, juró ese mismo día.

Al día siguiente, la justicia dictó prisión preventiva para Peña y para Carlos Carvallo, ex presidente del BCP, que había dirigido Ueno antes de llegar al emisor. Vázquez está preso junto con otros cinco exdirectivos del banco. La causa suma 27 imputados.

El jet quedará bajo custodia de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), igual que las dos avionetas del grupo secuestradas el 6 de noviembre. Cabrera anunció que la Fiscalía pedirá cooperación al Gobierno de Estados Unidos para reconstruir cómo se armó el fideicomiso y que solicitará los planes de vuelo para identificar cada viaje y a sus pasajeros.

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