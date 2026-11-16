Manifestantes se oponen a construcción del Cablebús en Puebla: qué ha pasado con el proyecto (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Opositores al Cablebús en Puebla marcharon este domingo 15 de noviembre hacia el Zócalo de la capital poblana para denunciar presuntas irregularidades en las consultas vecinales del proyecto y exigir transparencia sobre el uso de los recursos destinados a la obra.

Desde que se presentó el proyecto, colectivos ambientalistas han expuesto sus argumentos para oponerse a la construcción del proyecto, razón por la que han convocado a una serie de manifestaciones y movilizaciones en contra de la obra que ya empezaron las autoridades.

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Al término de la movilización, anunciaron recorridos informativos en las colonias donde se instalarían las torres del sistema de transporte elevado.

Los manifestantes, integrados por vecinos de colonias como El Ángel, México 68 y Bosques de Amalucan, cuestionaron que las asambleas organizadas por el gobierno estatal no se convocan por canales institucionales ni incluyen a los habitantes directamente afectados. Los inconformes exigen convocatorias abiertas y transparencia sobre el avance físico y financiero de la obra.

El contingente partió desde la avenida Juan de Palafox y Mendoza y la calle 26 Norte-Sur. La marcha coincidió con las actividades dominicales de la Vía Recreativa y generó cierres y tránsito detenido en los cruces de las calles 18, 16, 14 y 12 Norte, además del bulevar Héroes del 5 de Mayo.

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Pobladores denuncian falta de consultas vecinales y transparencia

Al llegar al Zócalo, los inconformes acusaron que las reuniones oficiales se organizan mediante grupos de WhatsApp a los que, sostienen, pocos ciudadanos pueden acceder, y señalaron la presunta presencia de personas ajenas a las colonias involucradas.

Una oradora cuestionó la legitimidad de esos encuentros: “Esas reuniones a modo, llenas de acarreados, a las que no invitan a las vecinas y vecinos afectados, no son asambleas ni reuniones informativas; son una simulación más”, expresó ante los medios y demás personas que se congregaron durante la manifestación.

El grupo pidió aclarar el destino de dos mil 835 millones de pesos ($2,835,000,000) registrados en los estados financieros del gobierno estatal, frente a un costo total estimado de $6,752,949,056. Según el micrositio gubernamental citado por los manifestantes, la obra registra un avance físico de apenas 2.7 por ciento.

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Cómo van las obras del Cablebús en Puebla

Los opositores afirman que esta es la onceava marcha contra el proyecto, aunque el mismo texto fuente eleva a 14 el total de movilizaciones ciudadanas. Entre sus reclamos figuran una posible afectación a áreas verdes, falta de protocolos de seguridad y dudas sobre la viabilidad técnica y los estudios de impacto ambiental.

El gobierno de Puebla informó que ya iniciaron los trabajos de una estación en el Parque Ecológico y que se contemplan otras en Parque Juárez y Amalucan. Las obras corresponden a la primera fase del Sistema de Transporte por Cable, que prevé cuatro líneas y una inversión estatal de 6 mil 752.95 millones de pesos que el estado ejecutará entre 2025 y 2029.

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José Luis García Parra, coordinador de Gabinete estatal, sostuvo que el proyecto avanza conforme al calendario previsto. Los vecinos, por su parte, anticiparon que recorrerán las zonas afectadas para recabar información y mantener sus cuestionamientos sobre la participación comunitaria en la obra.