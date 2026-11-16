La propuesta abrió un debate sobre la eficacia de limitar el consumo de licor frente a medidas de vigilancia y mediación de conflictos vecinales.

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El director general de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, pidió a las autoridades municipales revisar las regulaciones sobre la venta de bebidas alcohólicas en Honduras, con especial atención a los domingos, al considerar que el consumo de estas bebidas está relacionado con algunos de los hechos violentos registrados durante los últimos días.

El comisionado general sostuvo que, aunque los operativos policiales han permitido contener ataques vinculados con estructuras criminales, persisten otros escenarios de violencia que tienen su origen en conflictos personales, problemas de convivencia y situaciones que pueden agravarse bajo los efectos del alcohol.

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Ante este panorama, el funcionario planteó que las corporaciones municipales evalúen posibles reformas a sus normativas locales para regular la comercialización de bebidas alcohólicas y reducir los riesgos de enfrentamientos que terminan en homicidios.

La propuesta implica revisar las condiciones bajo las cuales funcionan los establecimientos que comercializan estas bebidas, particularmente durante los fines de semana, cuando suelen registrarse reuniones sociales y actividades recreativas.

Oseguera Mass reconoció que una eventual restricción podría representar una reducción de los ingresos que reciben las municipalidades por concepto de permisos, tasas y otras actividades relacionadas con este rubro. Sin embargo, consideró que las autoridades deben valorar el impacto económico frente a las consecuencias de los hechos violentos.

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“Yo sé que eso vendría a afectar los ingresos municipales, pero comparando eso con hechos de sangre tenemos que tomar ese tipo de decisiones”, expresó el jefe policial.

Su planteamiento traslada parte de la discusión sobre la prevención de la violencia a las administraciones locales, que tienen competencias para establecer disposiciones sobre horarios y funcionamiento de determinados establecimientos dentro de sus jurisdicciones.

La Policía Nacional de Honduras solicitó a las municipalidades revisar la venta de bebidas alcohólicas los domingos para reducir los hechos violentos.

Hasta ahora, el funcionario no presentó una propuesta concreta de reforma ni detalló si existe un planteamiento formal para establecer una prohibición nacional de venta de bebidas alcohólicas durante los domingos.

Policía atribuye algunos homicidios al consumo de alcohol

Uno de los argumentos del director policial es que las muertes violentas registradas durante el sábado y el domingo responderían a problemas de enemistad y conflictos entre personas, y no a enfrentamientos por el control de la venta de drogas o acciones directamente relacionadas con el crimen organizado.

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Esta distinción resulta relevante para el análisis de la violencia en Honduras, dado que no todos los homicidios tienen el mismo origen ni responden a las mismas dinámicas criminales.

Mientras algunos ataques están relacionados con estructuras delictivas, disputas territoriales o actividades vinculadas con el narcotráfico, otros pueden surgir de conflictos interpersonales que escalan hasta terminar en agresiones con armas de fuego.

El consumo de bebidas alcohólicas fue señalado por Oseguera Mass como uno de los factores que podrían estar presentes en parte de estos episodios. No obstante, sus declaraciones no estuvieron acompañadas de un balance estadístico que permita establecer qué proporción de los homicidios recientes estuvo directamente relacionada con el alcohol.

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El funcionario destacó que la Policía capturó a presuntos responsables de algunos de estos crímenes, pero sostuvo que la efectividad de las instituciones de seguridad no debería medirse únicamente por la cantidad de detenciones realizadas después de un ataque.

A su criterio, el principal desafío consiste en evitar que las agresiones ocurran, dado que una captura posterior no revierte las consecuencias de una muerte violenta ni el daño provocado a las familias de las víctimas.

“¿De qué nos sirve capturar a estas personas? Ya atacó, ya le infringió una violencia letal a otros ciudadanos; lo que tenemos que hacer es prevenir que este hecho ocurra”, cuestionó.

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La discusión también plantea interrogantes sobre la forma en que las autoridades pueden identificar los lugares y circunstancias donde se producen con mayor frecuencia los enfrentamientos, así como sobre el papel que pueden desempeñar las municipalidades en la reducción de estos riesgos.

Alcaldías ante el dilema de ingresos y prevención de homicidios

La solicitud de Oseguera Mass coloca a las municipalidades ante una posible revisión de sus políticas sobre la comercialización de bebidas alcohólicas, una actividad que representa ingresos para las administraciones locales y que está sujeta a regulaciones específicas en cada jurisdicción.

El jefe policial pide a las alcaldías revisar la venta dominical de alcohol para prevenir homicidios.

En Honduras, las alcaldías cuentan con facultades para establecer disposiciones relacionadas con el funcionamiento de establecimientos comerciales, permisos y horarios, de acuerdo con sus ordenanzas y competencias legales.

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Por esa razón, una eventual modificación de las condiciones de venta durante los domingos tendría que analizarse desde el ámbito municipal, considerando las características de cada localidad y las disposiciones vigentes.

El desafío para las autoridades será determinar qué medidas pueden reducir los hechos violentos sin trasladar automáticamente la responsabilidad a los establecimientos comerciales o a los consumidores.