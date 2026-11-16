Evelyn Mary Bishop, conocida como Lyn, ayudó a dar visibilidad a lo que se cultiva en la región chiricana y a la labor de los granjeros locales. (Instagram)

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Evelyn Bishop, conocida como Lyn, se dedicaba a la agricultura orgánica en la occidental provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

En la Finca Las Heliconias cuidaba árboles de cacao y compartía su cosecha a través de un proyecto llamado Quetzal Cacao.

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A través de esa iniciativa, invitaba a la gente a probar el chocolate producido en la finca.

También buscaba que los visitantes conocieran la fruta, la tierra y el trabajo que había detrás de cada producto.

Ese proyecto se convirtió en uno de sus aportes a la comunidad cacaotera de Panamá.

En su finca Las Heliconias, Evelyn Mary Bishop cultivaba el fruto del cacao, destacando sus productos. (Intagram)

Lyn ayudó a dar visibilidad a lo que se cultiva en la región y al trabajo de los granjeros locales.

De 62 años, Evelyn Mary Bishop, y su amiga Desiree Gilliam Wells, de 60, fueron las dos ciudadanas estadounidenses asesinadas a tiros la noche del sábado en una vivienda rural de la provincia de Chiriquí.

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El doble homicidio ocurrió en el sector de El Mamey, dentro del corregimiento de Sortová, distrito de Bugaba.

Las autoridades panameñas investigan el hecho como un crimen con arma de fuego cometido en el interior de la propiedad.

La alerta llegó por un vecino de la zona, quien aseguró haber escuchado cuatro detonaciones de arma de fuego que provenían de la vivienda contigua a la suya.

Chocolate artesanal producido en la finca de la ciudadana estadounidense asesinada junto a una amiga. (Instagram)

Al acercarse al inmueble, el hombre notó que la puerta delantera estaba abierta. Se asomó y divisó los dos cuerpos en el interior de la casa.

Uno de los cadáveres estaba boca arriba, con una lesión y sangrado en la cabeza. El otro yacía semisentado en el área de la cocina, también con heridas en la cabeza.

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Las autoridades panameñas determinaron que el ataque contra las dos estadounidenses ocurrió alrededor de las 7:00 p. m. del sábado, cuando un vecino escuchó gritos y disparos y luego encontró los cuerpos dentro de la casa.

En el lugar, los investigadores localizaron casquillos de bala. También hallaron zunchos, que ahora forman parte de las pruebas recogidas en la escena.

Ambos elementos, según reportaron los medios de comunicación, se incorporaron a las pesquisas que buscan reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda.

Una pistola reposa junto a un fruto de cacao con perforaciones sobre una mesa de madera en una habitación iluminada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los gritos y las detonaciones se escucharon desde el exterior minutos antes de que el vecino diera aviso.

Poco después de hallados los cuerpos, un empleado de la finca llegó al sitio, confirmando que una de las fallecidas era Evelyn, propietaria del inmueble y de nacionalidad estadounidense.

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La otra víctima, según precisó el trabajador, era una visita proveniente de Costa Rica. Las pesquisas preliminares se concentran ahora en determinar el origen del ataque y la relación entre las dos mujeres.

Red Barn, la organización con la que Lyn estaba vinculada, difundió un mensaje tras conocerse su muerte.

“Gracias, Lyn, por el cuidado que le diste a la tierra y por compartir algo que amabas tanto”, expresó la entidad en su despedida. Agregó que “Extrañaremos tu espíritu colorido”.

Evelyn Mary Bishop (izq) era una apasionada de la producción agrícola orgánica. (Instagram)

La organización recordó que Lyn amaba el color y afirmó que así la recordarán, con una sonrisa bajo un cielo lleno de paraguas brillantes.

Red Barn se refirió a Lyn como parte de su propia familia. En el mensaje señaló estar “destrozados” por la noticia de su muerte y envió condolencias a los familiares y amigos de la granjera.

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“Mi filosofía siempre ha sido sencilla: conoce a tu agricultor. Siempre que sea posible, visita la granja, haz preguntas y conoce a las personas que cultivan tu comida. Cuando eso no es posible, la certificación ofrece otra forma de generar confianza”, comentaba Lyn en el portal de su emprendimiento, en junio de este año.

Para mí, agregaba, “eso es lo que la palabra orgánica ha llegado a representar: no una idea, sino una promesa. Una promesa que merece la pena respaldar. De esos que se pueden rastrear hasta el suelo”.

Hasta el momento, las autoridades no han difundido aún un móvil ni detalles sobre posibles sospechosos en el caso de Bishop y Gilliam Wells.