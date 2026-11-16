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Señorita Colombia 2026 EN VIVO: Velada de elección y coronación de la nueva señorita Colombia

En la 72.ª edición, 26 aspirantes buscan convertirse en la nueva reina nacional durante la gala del Concurso Nacional de Belleza, presentada por Carolina Cruz y Andrea Tovar en el recinto cartagenero que por tradición ha recibido el certamen desde hace años

Miss International - Señorita Colombia
María Antonia "Tutu" Mosquera, es la actual Señorita Colombia. La nueva soberana de la belleza colombiana tendrá en Miss International su gran cita internacional rumbo a Japón - crédito @reinadocolombia/IG

La 72.ª edición del Concurso Nacional de Belleza se celebra este 16 de noviembre de 2026 en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala de Cartagena de Indias, donde 26 candidatas compiten por la corona de Señorita Colombia.

La ganadora sucederá a María Antonia Mosquera Carvajal, conocida por sus seguidores como Tutu Mosquera, quien fue representante del Valle del Cauca y entregará esta noche el título que ostenta desde noviembre de 2025, ya que la joven se encuentra en estos momentos en Japón representando a Colombia en el certamen de Miss International.

La presentación del certamen estará a cargo de Carolina Cruz y Andrea Tovar, dos exreinas que conocen de primera mano el peso de esa corona y lo que significa trabajar por un año recorriendo con su labor social el país.

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Corte real que acompañará a María Antonia en la labor social del Concurso Nacional de Belleza - crédito @reinadocolombia/IG

Quien se lleve la corona esta noche asumirá también la responsabilidad de representar al país en Miss International, el certamen con sede en Japón que desde 2023 se convirtió en el principal escenario internacional de la Señorita Colombia.

El vínculo entre el certamen cartagenero y ese concurso nipón ha dado frutos notables: en 2025, Catalina Duque, la antecesora de Mosquera, ganó la corona de Miss International 2025 en Tokio, el cuarto título de ese certamen en la historia del país.

Además de Miss International, la organización del Concurso Nacional de Belleza mantiene franquicias con otros concursos: las integrantes de la corte real participan en certámenes como Miss Grand International, Miss Charm, Miss Mesoamérica Internacional, Miss Hispanoamérica, Miss Continentes Unidos, entre otros, lo que amplía la presencia del talento colombiano en el circuito internacional de belleza.

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19:40 hsHoy

Qué pasó con la participación de la señorita Colombia en Miss Universo

La relación entre el Concurso Nacional de Belleza y Miss Universo se rompió en 2020, cuando la organización perdió la franquicia de ese certamen.

Hasta ese año, la señorita Colombia era también la candidata del país al máximo título del certamen neoyorquino, una tradición que se remonta a 1958, cuando Luz Marina Zuluaga, oriunda de Caldas, se convirtió en la primera colombiana en ganar Miss Universo, seguida por Paulina Vega Dieppa, que ostentó la segunda corona para el país.

Desde entonces, la franquicia pasó a manos de la modelo colombo-alemana Natalie Ackermann, quien fundó Miss Universe Colombia, un certamen independiente que elige exclusivamente a la representante del país en ese concurso.

Paulina Vega - Luz Marina Zuluaga - Miss Universo Colombia
Luz Marina Zuluaga y Paulina Vega son las dos únicas Miss Universo de Colombia - crédito página web Señorita Colombia y Redes Sociales

La última ganadora de esa organización fue María Alejandra López, de Risaralda, coronada el 10 de octubre de 2026 en Barranquilla, quien representará a Colombia en Miss Universo 2026 en Puerto Rico.

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