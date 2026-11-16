Señorita Colombia 2026 EN VIVO: Velada de elección y coronación de la nueva señorita Colombia

María Antonia "Tutu" Mosquera, es la actual Señorita Colombia. La nueva soberana de la belleza colombiana tendrá en Miss International su gran cita internacional rumbo a Japón - crédito @reinadocolombia/IG

La 72.ª edición del Concurso Nacional de Belleza se celebra este 16 de noviembre de 2026 en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala de Cartagena de Indias, donde 26 candidatas compiten por la corona de Señorita Colombia.

La ganadora sucederá a María Antonia Mosquera Carvajal, conocida por sus seguidores como Tutu Mosquera, quien fue representante del Valle del Cauca y entregará esta noche el título que ostenta desde noviembre de 2025, ya que la joven se encuentra en estos momentos en Japón representando a Colombia en el certamen de Miss International.

La presentación del certamen estará a cargo de Carolina Cruz y Andrea Tovar, dos exreinas que conocen de primera mano el peso de esa corona y lo que significa trabajar por un año recorriendo con su labor social el país.

Corte real que acompañará a María Antonia en la labor social del Concurso Nacional de Belleza - crédito @reinadocolombia/IG

Quien se lleve la corona esta noche asumirá también la responsabilidad de representar al país en Miss International, el certamen con sede en Japón que desde 2023 se convirtió en el principal escenario internacional de la Señorita Colombia.

El vínculo entre el certamen cartagenero y ese concurso nipón ha dado frutos notables: en 2025, Catalina Duque, la antecesora de Mosquera, ganó la corona de Miss International 2025 en Tokio, el cuarto título de ese certamen en la historia del país.

Además de Miss International, la organización del Concurso Nacional de Belleza mantiene franquicias con otros concursos: las integrantes de la corte real participan en certámenes como Miss Grand International, Miss Charm, Miss Mesoamérica Internacional, Miss Hispanoamérica, Miss Continentes Unidos, entre otros, lo que amplía la presencia del talento colombiano en el circuito internacional de belleza.