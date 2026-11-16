Carlos Santana, Peso Pluma y Luis Miguel forman parte del grupo de intérpretes mexicanos que han ganado el premio Grammy otorgado por la Recording Academy de Estados Unidos. (Especial )

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Un total de 17 solistas y agrupaciones de México han conquistado el premio Grammy que entrega la Recording Academy de Estados Unidos desde 1985 hasta este 2026. El registro excluye los galardones del circuito latino y reúne a figuras del rock, mariachi, pop y corridos.

Entre las distinciones sobresale el registro de 2024, cuando Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, obtuvo el galardón a Mejor Álbum de Música Mexicana por “Génesis”, tras sumar más de tres mil millones de reproducciones globales en plataformas digitales.

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Ese mismo apartado registró victorias consecutivas de Carín León en 2025 y 2026 con los discos “Boca Chueca, Vol. 1″ y “Palabra de To’s (Seca)”, lo que ratificó la vigencia de los intérpretes sonorenses en las ternas norteamericanas.

Carlos Santana acumula diez gramófonos dorados en Estados Unidos

Carlos Santana encabeza el recuento general de artistas nacionales con 10 premios otorgados por la institución estadounidense. Su primer reconocimiento llegó en 1989, cuando ganó Mejor Interpretación Instrumental de Rock por la pieza “Blues for Salvador”.

En la ceremonia del 23 de febrero de 2000, el guitarrista empató la marca de Michael Jackson al conseguir ocho estatuillas en una misma noche. La producción “Supernatural” dominó las ternas estelares de Álbum del Año y Grabación del Año por el tema “Smooth”.

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Esa noche, Santana añadió distinciones en categorías de rock y pop instrumental. En 2003 sumó su décimo galardón oficial mediante la colaboración “The Game of Love”, interpretada junto a la cantante Michelle Branch.

En la ceremonia del 23 de febrero de 2000, el guitarrista empató la marca de Michael Jackson al conseguir ocho estatuillas en una misma noche. (Foto AP/Reed Saxon, archivo)

Luis Miguel abrió el palmarés nacional a los 14 años

Luis Miguel Gallego Basteri inauguró la lista de triunfos para el país en 1985. A los 14 años de edad, el cantante obtuvo el gramófono por Mejor Interpretación México-Americana gracias al dueto “Me gustas tal como eres”, grabado con la británica Sheena Easton.

El intérprete consolidó su presencia en los años noventa dentro del rubro pop. En 1994 ganó Mejor Álbum de Pop Latino con “Aries”, y repitió la victoria al año siguiente con “Segundo Romance”, dedicado a la tradición del bolero.

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Su racha continuó en 1998 con “Romances”, posteriormente, el vocalista amplió su registro hacia la música nacional al ganar en 2006 por “México en la piel” y en 2019 con “¡México Por Siempre!“, alcanzando seis estatuillas en total.

A los 14 años de edad, el cantante obtuvo el gramófono por Mejor Interpretación México-Americana gracias al dueto "Me gustas tal como eres". Foto: Twitter/@HuellasTM

Los Tigres del Norte dominan las categorías norteñas con siete galardones

Los Tigres del Norte comandan el rubro grupero con siete gramófonos acumulados en 16 nominaciones. El conjunto originario de Rosa Morada, Sinaloa, ganó por primera vez en 1988 gracias a la producción “Gracias!... América... Sin Fronteras”.

Casi dos décadas después, la agrupación inició una racha consecutiva en la categoría de Mejor Álbum Norteño. Conquistó el premio en 2007 con “Historias que contar”, en 2008 con “Detalles y emociones”, en 2009 con “Raíces” y en 2010 con “Tu noche con... Los Tigres del Norte”.

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La banda añadió dos trofeos más en las ceremonias de 2012 y 2016. El primero correspondió a su concierto acústico “MTV Unplugged: Los Tigres del Norte and Friends”, mientras que el segundo premió la edición especial de “Realidades”.

Los Tigres del Norte comandan el rubro grupero con siete gramófonos acumulados en 16 nominaciones. (Archivo)

Maná y Café Tacvba llevaron el rock en español a la premiación anglosajona

En el terreno del rock en español, Maná suma cuatro premios avalados por la academia de Los Ángeles. El cuarteto tapatío ganó en 1999 con “Sueños Líquidos”, en 2003 con “Revolución de Amor”, en 2007 con “Amar es Combatir” y en 2012 con “Drama y Luz”.

Por su parte, los integrantes de Café Tacvba inscribieron su nombre en el palmarés de 2004. El cuarteto de Satélite obtuvo el premio a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por “Cuatro Caminos”, producción que incluye cortes como “Eres” y “Cero y uno”.

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Un caso singular ocurrió en 2020 con el dúo capitalino Rodrigo y Gabriela. La pareja artística ganó en la categoría general de Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo por “Mettavolution”, superando a contendientes de la escena jazzística y de fusión internacional.

La pareja artística ganó en la categoría general de Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo por “Mettavolution”. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

Natalia Lafourcade encabeza la representación femenina con cuatro triunfos

Natalia Lafourcade se posiciona como la mujer mexicana más laureada ante la institución estadounidense. Su primer galardón llegó en 2016 en la terna de rock latino y música alternativa con “Hasta la raíz”, disco concebido tras una estancia creativa en Veracruz.

Años después, la compositora trasladó su trabajo al folclore mexicano tradicional. En 2021 ganó Mejor Álbum de Música Regional Mexicana con “Un Canto por México, Vol. 1″, logro que refrendó en 2023 con la versión “El Musical” del mismo proyecto escénico.

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Lafourcade levantó su cuarta estatuilla en 2024 gracias a “De Todas Las Flores”, producción grabada en cinta análoga que compartió el honor de Mejor Álbum de Rock Latino con el cantante colombiano Juanes.

Otras cantautoras mexicanas inscribieron victorias individuales. Julieta Venegas ganó Mejor Álbum Pop Latino en 2007 con “Limón y Sal”, tras empatar en las votaciones con Ricardo Arjona. En 2013, Lila Downs triunfó con “Pecados y Milagros”, y en 2017 el dueto Jesse & Joy se coronó con “Un Besito Más”.

Natalia Lafourcade se posiciona como la mujer mexicana más laureada ante la institución estadounidense. REUTERS/David Swanson

La música ranchera consagró a Vicente Fernández y Joan Sebastian

Vicente Fernández registró cuatro victorias en las votaciones de la organización. El intérprete jalisciense ganó en 2010 por “Necesito de ti”, en 2015 con “Mano a Mano”, en 2017 con “Un Azteca en el Azteca” y en 2022 recibió un galardón póstumo por “A Mis 80’s”.

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El cantautor guerrerense Joan Sebastian acumuló también cuatro estatuillas doradas. Obtuvo el reconocimiento en 2003 con “Lo dijo el corazón”, en 2004 con “Afortunado”, en 2007 con “Más allá del Sol” y en 2009 mediante “No es de madera”, repartidos entre ternas rancheras y de banda.

Vicente Fernández registró cuatro victorias en las votaciones de la organización, ganó un Grammy de manera póstuma. Foto: Twitter/@RecordingAcad

La dinastía Aguilar figura en este bloque por conducto de Pepe Aguilar, el cantante zacatecano ganó cuatro premios con los discos “Por una mujer bonita” en 2001, “Historias de mi tierra” en 2007, “100% Mexicano” en 2008 y “Bicentenario” en 2012.

Aída Cuevas completó el palmarés en 2018 con el material “Arrieros Somos - Sesiones Acústicas”, la cantante se convirtió en la primera mujer que obtuvo el gramófono dentro de la categoría especializada en música ranchera.

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La lista de los exponentes regionales la complementa Ramón Ayala y sus Bravos del Norte con dos premios obtenidos en 2002 y 2004, consolidando la presencia de las agrupaciones norteñas en los registros oficiales de la entrega estadounidense.