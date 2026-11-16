La víctima tenía 59 años y fue hallada sin vida por su hija a orillas del río Yavi, en la Puna jujeña (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Paulina Ester Tolaba, de 59 años, salió a trabajar en la margen del río Yavi, en la provincia de Jujuy, y murió tras recibir el impacto de un rayo. Su hija fue quien encontró el cuerpo y alertó a la policía pasada la medianoche.

Todo ocurrió el pasado sábado por la noche, Tolaba se encontraba realizando tareas de construcción de una acequia en la orilla del río Yavi, en la localidad homónima ubicada en la Puna jujeña, cuando fue alcanzada por una descarga eléctrica.

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Fue su propia hija quien, al no verla regresar, fue al lugar y la encontró sin vida. Pasadas las 23 horas de ese sábado 14 de noviembre, la joven se comunicó con las autoridades para dar aviso de lo ocurrido.

Cuando los agentes policiales llegaron al lugar, se entrevistaron con la hija de la víctima, quien les relató las circunstancias del hecho. Según su testimonio, el impacto del rayo habría provocado la muerte de su madre de manera instantánea. Personal del Departamento de Criminalística, junto con Bomberos de la Policía y efectivos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se constituyeron en el sitio para realizar las pericias correspondientes. Al llegar, confirmaron que Tolaba ya no presentaba signos vitales.

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Vanesa Lobo, portavoz policial, explicó en diálogo con Todo Jujuy que la mujer “realizaba tareas específicas del campo, ya que se encontraba realizando una acequia en el margen del río Yavi”. Lobo también indicó que “al constituirse en el lugar el personal de Criminalística, Bomberos de la Policía y personal del MPA, constataron que el cuerpo de la señora ya no presentaba signos vitales”.

Tras finalizar las pericias en el lugar, efectivos de Bomberos trasladaron el cuerpo de Tolaba a la morgue del Hospital Jorge Uro, en La Quiaca, donde estaba previsto practicar el examen cadavérico. Lobo precisó que, para ese momento, los familiares de la víctima ya se habían acercado a la morgue para el reconocimiento del cuerpo, y que la autopsia estaba programada para el día siguiente.

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La investigación del caso quedó a cargo de la Seccional 17ª, por disposición del ayudante fiscal zonal del MPA. Las actuaciones complementarias quedaron en manos de esa dependencia, que es la que tiene jurisdicción sobre la zona donde ocurrió el hecho.

Un rayo mató a cuatro caballos de polo durante una práctica en el Jockey Club de San Isidro y dejó herido a un cuidador

Un rayo cayó en el Jockey Club y mató a cuatro yeguas

Tres semanas atrás, un rayo mató a cuatro yeguas de polo durante una práctica en la cancha 6 del Jockey Club de San Isidro. En el predio había 20 animales bajo la supervisión de un cuidador. Por la potencia de la descarga el hombre voló tres metros, cayó de espaldas y recibió asistencia médica en un hospital cercano, sin riesgo de vida.

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Dos yeguas cayeron al suelo durante el episodio, pero lograron recuperarse. Y una particularidad: las vendas rojas que cubrían las patas de los animales se rompieron a la altura de los tobillos, un detalle que llamó la atención tras lo sucedido. En el video que encabeza esta nota, se puede observar la sorpresa de quien filmó por las quemaduras en las patas de los animales, donde tenían colocadas las vendas.

Los animales que recibieron la fuerte descarga serán evaluados en las próximas horas, aunque se prevé que ya no podrán ser utilizados para jugar al polo, debido a las lesiones que podrían haber sufrido. Allegados al caso señalaron que los animales afectados “tienen un valor relativo, no son de los más caros”. No se recuerda un episodio parecido entre los aficionados de este deporte.

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Los animales se encontraban atados a un poste, a la espera de su entrenamiento en la cancha 6, situada en el centro de la pista del Hipódromo de San Isidro. Lo repentino del fenómeno climático hizo que ni siquiera se hubieran recibido alertas de actividad eléctrica.

Desde la Municipalidad de San Isidro le indicaron a Infobae que, a pesar de la complejidad del incidente, Defensa Civil no debió trabajar en el lugar. Desde la policía, por su parte, aclararon que no tuvieron intervención y que se encargaron de todo los propietarios de los caballos afectados. En el club, a pesar de las pérdidas de los animales, consideran un milagro no haber tenido que lamentar pérdidas humanas.

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