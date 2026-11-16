Gustavo Petro calificó la acusación de calumnia y sostuvo que su visita a la costa ecuatoriana obedeció a fines de descanso personal y escritura. (Composición fotográfica: Colprensa / Catalina Olaya; Reuters / Caitlin Ochs)

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El nuevo cruce entre Gustavo Petro y Daniel Noboa, presidente de Ecuador, se produjo después de que el mandatario del vecino país asegurara que el ex jefe de Estado colombiano se reunió en Manta con Jaime Estrada Bonilla y su hijo, Jaime Estrada Medranda. Ambos fueron detenidos recientemente en Panamá y son requeridos por la justicia de Estados Unidos por una investigación relacionada con narcotráfico y armas.

Petro negó que ese encuentro hubiera ocurrido. En un mensaje difundido en X, sostuvo que viajó a Manta después de la investidura de Noboa, en mayo de 2025, para descansar durante dos días y avanzar en la escritura de un libro. También afirmó que estuvo bajo protección de los equipos de seguridad ecuatorianos.

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“Ahora dice que fui a Manta, me reuní con su alcalde, que resultó ser narcotraficante. Otra enorme calumnia”, escribió Petro. El exmandatario añadió que, por razones de protocolo, su jefe de seguridad pudo haber tenido contactos con autoridades locales, aunque descartó haber conversado con el entonces alcalde de la ciudad.

Petro afirmó que su visita a Manta tuvo un carácter privado

El exmandatario colombiano afirmó que el Ejército de Ecuador custodió su estadía y descartó contactos directos con el entonces alcalde de Manta. (@petrogustavo / X)

El expresidente sostuvo que no mantuvo una reunión con Estrada Bonilla ni con su hijo, el exasambleísta Estrada Medranda. Petro aseguró que su presencia en la ciudad costera obedeció a motivos personales tras participar en la ceremonia de posesión de Noboa.

“Fui a descansar dos días y terminar mi libro y no hablé con el alcalde de Manta, pero por protocolo mi jefe de seguridad lo hizo”, afirmó. Según su versión, el Ejército ecuatoriano estuvo a cargo de su seguridad durante las horas que permaneció en ese territorio.

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Petro también cuestionó que Noboa hubiera difundido la acusación sin presentar elementos que permitieran verificar de forma independiente el supuesto encuentro. El presidente de Ecuador dijo que su Gobierno remitió información sobre esos presuntos contactos a la Fiscalía General del Estado, aunque no detalló qué documentos, testimonios u otros elementos entregó a la institución.

Noboa sostuvo, durante una entrevista con el medio digital Altavoz, que Petro se desplazó a esa ciudad luego de asistir a su ceremonia de investidura y que allí se reunió la familia Estrada. “Acuérdese que en mi posesión como presidente, en 2025, él se fue a Manta y él tuvo una reunión también con los Estrada ahí”, declaró el mandatario ecuatoriano.

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Noboa dijo que entregó información a la Fiscalía de Ecuador

El presidente Daniel Noboa informó que remitió a la Fiscalía General del Estado presuntos indicios sobre nexos con estructuras delictivas. (Captura de Video Altavoz)

Durante la mencionada entrevista, Noboa vinculó el caso con la cooperación de seguridad entre Colombia y Ecuador, así como con investigaciones regionales sobre organizaciones dedicadas al narcotráfico. El jefe de Estado señaló que las autoridades ecuatorianas intercambian documentos con otros países para impedir que integrantes de redes criminales obtengan nuevas identidades o utilicen pasaportes para desplazarse por la región.

El mandatario sostuvo que su administración detectó “indicios” sobre eventuales contactos de Petro con personas relacionadas con estructuras delictivas. También afirmó que esa información quedó en manos de la Fiscalía ecuatoriana para que fuera analizada dentro de las indagaciones correspondientes.

Noboa no precisó si la Fiscalía abrió una causa específica a partir de la documentación remitida por el Ejecutivo. Tampoco exhibió públicamente pruebas que acrediten que Petro se reunió con Jaime Estrada Bonilla o con Jaime Estrada Medranda durante su permanencia en Manta.

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Petro respondió que las declaraciones forman parte de una serie de acusaciones previas de Noboa. “Por protocolo, los presidentes no se relacionan con autoridades diferentes a otro presidente”, escribió el ex jefe de Estado colombiano al negar el contacto directo con el exalcalde.

Padre e hijo fueron detenidos en Panamá por una solicitud de Estados Unidos

Las autoridades de Panamá detuvieron a Jaime Estrada Bonilla y a su hijo ante una solicitud de extradición de la justicia de Estados Unidos. (DEA)

El señalamiento de Noboa ocurrió pocos días después de la detención de Jaime Estrada Bonilla, de 71 años, y Jaime Estrada Medranda, de 41, en Panamá. Las autoridades estadounidenses solicitaron su extradición por acusaciones de conspiración para enviar cocaína a ese país y por delitos relacionados con armas de guerra.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos), padre e hijo habrían colaborado durante años con organizaciones vinculadas al narcotráfico. Las autoridades estadounidenses sostienen que utilizaron actividades comerciales, entre ellas negocios asociados con productos del mar, para facilitar el traslado de cargamentos de cocaína.

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El expediente también menciona la incautación de 1.444 kilogramos de cocaína en mayo de 2023, dentro de un contenedor que pertenecía a una empresa relacionada con los acusados. Además, afrontan cargos por posesión de ametralladoras y conspiración para poseer ese tipo de armamento.

Petro volvió a responder por las acusaciones sobre alias Fito

Petro rechazó cualquier vínculo con José Adolfo Macías, alias Fito, ante las declaraciones previas que lo relacionaron con el líder de Los Choneros. (Composición fotográfica Luisa González / Reuters y Ministerio de Defensa de Ecuador

En su pronunciamiento, Petro también retomó un señalamiento anterior de Noboa sobre una presunta relación con José Adolfo Macías, alias Fito, señalado como líder de Los Choneros. El expresidente rechazó conocer al narcotraficante y aseguró que Macías también negó ante la justicia de Estados Unidos haber tenido contacto con él.

“No conozco a ningún Fito”, escribió Petro. Además, acusó a Noboa de haberlo señalado sin fundamento y recordó que ya había rechazado versiones similares durante los meses previos.

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Noboa había relacionado a Petro con miembros de la Revolución Ciudadana a los que vinculó con Macías. Las declaraciones surgieron en medio de tensiones políticas y comerciales entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, además de investigaciones sobre redes de narcotráfico que operan en ambos países.