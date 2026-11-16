El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil allanaron las oficinas del Comité Olímpico Guatemalteco en la zona 5 capitalina. (Cortesía para Infobae América)

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El Ministerio Público de Guatemala (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron este lunes 16 de noviembre allanamientos en oficinas del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), ubicadas en el Palacio de los Deportes, en la zona 5 de Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con el ente investigador, las diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en las instalaciones del Comité Olímpico Guatemalteco se llevan a cabo en seguimiento a una investigación por la posible comisión del delito de abuso de autoridad.

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Las autoridades informaron que el expediente permanece bajo reserva. Por ese motivo, no divulgaron detalles sobre las personas investigadas ni el alcance de los hechos que motivaron el operativo.

No obstante, detallaron que estas actuaciones buscan recabar elementos que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

La investigación apunta a documentación presupuestaria de 2022

No obstante, de acuerdo con personas allegadas al Ministerio Público, la pesquisa estaría relacionada con documentación presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal de 2022.

El caso habría surgido tras una denuncia presentada por la Asociación Deporte Limpio, que señaló posibles modificaciones de documentos para favorecer a directivo del Comité Olímpico Guatemalteco.

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La investigación administrativa se centra en presuntas alteraciones de documentos presupuestarios de 2022 tras una denuncia de la Asociación Deporte Limpio, según fuentes extraoficiales. (Cortesía para Infobae América)

Estos allanamientos se realizan cuatro días después de que el Diario La Hora de Guatemala revelara una orden de captura contra Helen Jeanyra González Orellana, secretaria administrativa del Comité Ejecutivo del COG. Esta publicación trajo consigo amenazas contra los periodistas por parte de un administrativo de la entidad deportiva.

El allanamiento concluyó sin capturas, según la información disponible al cierre de esta nota. Tampoco se confirmó si González Orellana se encontraba en las instalaciones del Palacio de los Deportes al momento del operativo.

El MP mantiene el expediente bajo reserva

En una respuesta inicial, el MP confirmó la presencia de fiscales y agentes policiales en el área del Comité Olímpico Guatemalteco, aunque señaló que no podía brindar más información porque el caso se encuentra bajo reserva.

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“El caso relacionado con la investigación que se está llevando se encuentra en reserva, por lo que no se puede brindar más información al momento”, indicó la institución.

El Ministerio Público declaró bajo reserva el expediente del caso y concluyó la diligencia en el Palacio de los Deportes sin capturas. (Cortesía para Infobae América)

La falta de precisiones oficiales generó versiones sobre una posible investigación por abuso de autoridad y manejo de fondos. Sin embargo, el MP no confirmó que esas fueran las figuras investigadas ni difundió los resultados de las diligencias.

José Chic cuestionó el cierre de los accesos

El diputado José Chic, presidente de la Comisión del Deporte de Congreso de la República y quien ha impulsado denuncias y acciones de fiscalización sobre la gestión del COG y de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), sostuvo que el allanamiento debe permitir al MP reforzar los expedientes abiertos.

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El legislador cuestionó que los accesos al inmueble permanecieran cerrados. Según afirmó, trabajadores de seguridad habrían recibido instrucciones para mantener las puertas con llave y candado, además de impedir el ingreso de algunas personas.

Chic también mencionó la ausencia de directivos de las dos instituciones, entre ellos el gerente del COG, Gerardo Estrada Mayorga; el gerente de la CDAG, Luis Madrid; el presidente del COG, Gerardo Aguirre, y el titular de la CDAG, Francisco Ardón.

El congresista recordó que existen, por lo menos, 25 denuncias en contra del Comité Olímpico que, según el diputados, no prosperaron durante la administración de Consuelo Porras en el Ministerio Público.

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El diputado guatemalteco José Chic se refiere a los allanamientos de este lunes 16 de noviembre en el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) por presuntas irregularidades. (Video: Diputado José Chic)

Las denuncias incluyen fondos de los Juegos Centroamericanos

El congresista afirmó que espera que el procedimiento sea el inicio de nuevas diligencias en otros casos vinculados con la administración deportiva. Entre ellos, citó denuncias relacionadas con los XII Juegos Centroamericanos, donde, según sus señalamientos, existirían más de Q20 millones, alrededor de USD 2,5 millones, bajo revisión.

A finales de septiembre, Chic presentó una querella contra autoridades del COG por presuntas anomalías en el uso de más de Q13 millones, unos USD 1,7 millones, asignados a esa competencia. La acción incluyó acusaciones por posibles delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y usurpación de funciones.

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La diputada Karina Paz, quien ha denunciado redes familiares que gozan de privilegios en la estructura del deporte nacional, pidió que las pesquisas alcancen a quienes tengan responsabilidad dentro de la institución. “Los atletas merecen respuestas y justicia. La autonomía del deporte no es impunidad”, expresó en una publicación en X.