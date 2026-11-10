Nicaragua

Brote de chikunguña en Nicaragua: la oposición denuncia muertes que el régimen no reporta en sus datos oficiales

Más de 5,000 diagnósticos acumulados en menos de seis meses y testimonios de fallecimientos sin confirmar. La agrupación exiliada liderada por Félix Maradiaga exige transparencia epidemiológica y medicamentos básicos

Composición con bandera de Nicaragua, médica atendiendo a paciente sufriendo, mosquito Aedes, vial "CHIKUNGUNYA VIRUS POSITIVE", jeringa y estetoscopio.
La imagen compuesta ilustra la alerta sanitaria en Nicaragua por el Chikungunya, mostrando la bandera nacional, un profesional médico, un paciente con dolor, el mosquito Aedes aegypti y un vial con resultado positivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La organización opositora Ruta del Cambio exigió este lunes que el régimen de Nicaragua ponga en marcha un plan de emergencia ante el brote de chikunguña, luego de que el Ministerio de Salud informara que los contagios ascendieron a 5,342 desde mediados de mayo.

El movimiento, que opera desde el exilio y está liderado por el dirigente opositor desnacionalizado y excarcelado Félix Maradiaga, cuestionó la respuesta oficial ante el avance de la enfermedad transmitida por mosquitos infectados. En una declaración, reclamó medidas urgentes y denunció carencias en centros de salud de distintas zonas del país.

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“Exigimos que el Ministerio de Salud decrete y ponga en marcha de inmediato un plan de emergencia ante el brote de chikunguña en Nicaragua”, expresó Ruta del Cambio.

La organización sostuvo que las cifras difundidas por las propias autoridades sanitarias reflejan una situación que requiere una intervención mayor. Según indicó, entre mediados de mayo y el 31 de octubre se habían confirmado al menos 5.342 diagnósticos, de los cuales 330 correspondieron a la última semana de octubre.

Los casos de la enfermedad transmitida por el zancudo han aumentado en Nicaragua durante 2026. (FOTO: Gobierno de Salta)
Los casos de la enfermedad transmitida por el zancudo han aumentado en Nicaragua durante 2026. (FOTO: Gobierno de Salta)

341 diagnósticos en la primera semana de noviembre

El último informe del Ministerio de Salud de Nicaragua señaló que, durante la semana que concluyó el 7 de noviembre, se registraron 341 personas diagnosticadas con chikunguña. La cifra representó un aumento de 11 casos frente al período semanal anterior.

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Con esos nuevos registros, el acumulado llegó a 5.342 casos desde mediados de mayo, cuando las autoridades notificaron los primeros contagios: entre el 17 y el 23 de mayo se detectaron 12 personas afectadas por el virus, según los datos oficiales citados por EFE.

La chikunguña es una enfermedad viral que se transmite por la picadura de un mosquito infectado. En Nicaragua, el aumento de diagnósticos llevó a las autoridades sanitarias a reforzar jornadas de limpieza dirigidas a eliminar criaderos de mosquitos, aunque hasta ahora no se anunció una alerta sanitaria nacional.

Ruta del Cambio rechazó lo que definió como una respuesta insuficiente de las autoridades ante la evolución del brote. El grupo opositor aseguró que recibió información desde diferentes comunidades sobre pacientes que atravesaban cuadros graves y sobre dificultades de atención en establecimientos públicos.

Infografía con el título chikungunya, un mosquito al centro, personas con dolor articular, fiebre y sarpullido, y recipientes con agua.
Una infografía ilustra los síntomas del chikungunya, el mosquito transmisor sobre la piel y los recipientes con agua estancada que funcionan como criaderos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Falta de medicamentos y muertes no confirmadas denunciadas por la oposición

“Desde distintas comunidades del país hemos recibido informes de personas en estado crítico y de centros de salud que carecen de medicamentos básicos”, afirmó Ruta del Cambio en su declaración.

La agrupación también señaló que familias de distintas localidades atribuyeron muertes recientes a la enfermedad. Esos decesos, añadió, no figuran en los informes divulgados por las autoridades nicaragüenses.

“También hemos recibido testimonios sobre fallecimientos sucesivos que las familias atribuyen a la enfermedad y que no han sido informados por las autoridades”, sostuvo la organización encabezada por Maradiaga.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud no informó muertes por chikunguña vinculadas al brote iniciado en mayo. Tampoco comunicó la declaración de una emergencia sanitaria, pese a que los casos superaron los 5.000 en menos de seis meses.

La falta de información oficial sobre eventuales fallecimientos es el centro del reclamo de Ruta del Cambio. El grupo pidió que las autoridades transparenten los datos epidemiológicos, fortalezcan la atención en los centros sanitarios y garanticen medicamentos para las personas afectadas.

Foto de referencia
Foto de referencia

El régimen nicaragüense mantuvo las campañas de limpieza y prevención como principal medida frente al avance de la enfermedad. Las jornadas buscan reducir la presencia del mosquito transmisor en viviendas, patios y espacios comunitarios, ante la persistencia de nuevos diagnósticos semanales.

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