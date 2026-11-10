Laura Fernández se reúne con la DEA y la Embajada de Estados Unidos tras decomiso récord de 74 toneladas de droga en Costa Rica

La presidenta Laura Fernández Delgado se reunió con la embajadora estadounidense Melinda Hildebrand y representantes de la DEA para abordar acciones conjuntas contra el narcotráfico. Crédito: Embajada de los Estados Unidos

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, sostuvo este lunes 9 de noviembre una reunión con representantes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y autoridades diplomáticas estadounidenses para reforzar la cooperación contra el narcotráfico, en momentos en que el Gobierno costarricense reporta el decomiso de más de 74 toneladas métricas de drogas durante 2026.

El encuentro se desarrolló en la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, donde la mandataria retomó las sesiones de trabajo de Fuerza Élite, un espacio de coordinación con jerarcas nacionales de seguridad para abordar las acciones contra el crimen organizado.

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La reunión contó con la participación de la embajadora estadounidense, Melinda Hildebrand, así como del jefe de la Sección Política de la representación diplomática, el responsable de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y funcionarios de la DEA.

Según informó la Presidencia de la República, las conversaciones se concentraron en los decomisos de drogas, las operaciones coordinadas entre ambos países y las estrategias para combatir a las organizaciones criminales que desarrollan actividades ilícitas a escala internacional.

Costa Rica reporta cifra histórica de decomisos

Uno de los datos destacados durante el encuentro fue la cantidad de narcóticos incautados por las autoridades costarricenses en lo que va del año.

De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno y la representación diplomática estadounidense, los cuerpos policiales han decomisado más de 74 toneladas métricas de drogas en 2026.

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La Embajada calificó este resultado como “una cifra histórica”, al señalar que supera los registros de años anteriores.

La representación estadounidense también reconoció el trabajo desarrollado por los diferentes cuerpos policiales y de seguridad costarricenses.

“Este récord refleja la dedicación de los cuerpos policiales y de seguridad costarricenses”, destacó la Embajada en su comunicación oficial.

Costa Rica forma parte de iniciativas regionales como la Coalición Contra los Cárteles de las Américas y el Escudo de las Américas, que promueven la coordinación internacional en seguridad. Crédito: Embajada de los Estados Unidos

Estados Unidos reafirma cooperación contra los cárteles

Durante la reunión, ambos gobiernos abordaron la participación de Costa Rica en mecanismos regionales de seguridad, entre ellos la Coalición Contra los Cárteles de las Américas y la iniciativa denominada Escudo de las Américas.

Estas iniciativas buscan ampliar la cooperación internacional frente al narcotráfico y otras amenazas relacionadas con organizaciones criminales transnacionales.

En marzo de 2026, Costa Rica participó en una declaración regional para fortalecer la cooperación en seguridad fronteriza, combate al narcotráfico y protección de infraestructura crítica.

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Posteriormente, en septiembre, el país respaldó una nueva declaración multilateral que contempló medidas coordinadas contra organizaciones criminales, entre ellas restricciones migratorias y mecanismos para congelar activos vinculados con actividades ilícitas.

La Embajada estadounidense reiteró su disposición de continuar apoyando las acciones emprendidas por Costa Rica.

“No podemos bajar la guardia”, manifestó la representación diplomática, al insistir en la necesidad de mantener los esfuerzos conjuntos para frenar el tráfico de narcóticos y desarticular estructuras delictivas.

Representantes de la DEA participaron en el encuentro realizado en la Embajada de Estados Unidos, donde se discutió la cooperación contra organizaciones criminales transnacionales. Crédito: Embajada de los Estados Unidos

Operaciones conjuntas contra el narcotráfico

La cooperación entre ambos países también ha permitido desarrollar intervenciones marítimas y operaciones para detectar embarcaciones sospechosas en aguas cercanas al territorio costarricense.

Precisamente, el domingo 8 de noviembre, oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas, con apoyo de una aeronave estadounidense, interceptaron una lancha con un aparente cargamento de droga a 41 millas náuticas al suroeste de Sierpe de Osa, en el Pacífico Sur.

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En ese procedimiento fueron detenidos dos colombianos y un ecuatoriano, mientras que la Policía de Control de Drogas (PCD) asumió las diligencias para determinar la composición y cantidad del cargamento.

Otro antecedente de colaboración ocurrió el 29 de septiembre, cuando las autoridades costarricenses y estadounidenses anunciaron el traslado de 45 toneladas de cocaína decomisadas en Costa Rica hacia Estados Unidos para su destrucción.

La reunión de este lunes permitió retomar el diálogo bilateral sobre seguridad, aunque las autoridades no anunciaron nuevas operaciones específicas, acuerdos adicionales ni recursos económicos derivados del encuentro.