Lagrimitas de pollo en freidora de aire: cómo conseguir un resultado muy crujiente

Receta de lagrimitas de pollo crujientes (Pexels)

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Las lagrimitas de pollo son unas pequeñas porciones de pechuga de pollo rebozadas y muy crujientes, que se suelen servir en los bares acompañadas de una mayonesa, kétchup o salsa de yogur que las complemente. En casa, son un aliado estupendo para una cena rápida con una guarnición de patatas fritas, ensalada y nuestra salsa casera preferida.

También conocidas como delicias de pollo, estas se pueden encontrar ya preparadas en el supermercado, aunque se pueden preparar en casa con un paso a paso sencillísimo que consigue un resultado delicioso. Hoy las prepararemos en freidora de aire, evitando los excesos de grasa y aceites de la fritura habitual sin renunciar a la textura crujiente que tanto caracteriza a este bocado.

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Un rebozado crujiente también en ‘airfryer’

Nada como una fritura de toda la vida para conseguir un rebozado verdaderamente crujiente. Sin embargo, la freidora de aire es una opción más que digna para imitar este resultado con un aprobado muy satisfactorio.

Uno de los principales métodos para ello pasa por sustituir el pan rallado fino por panko, una versión con copos grandes que crean una corteza más ligera y crujiente. Pero conseguir esa textura crujiente depende de otros muchos detalles, a primera vista irrelevantes, que logran cambiar por completo el bocado.

En primer lugar, debemos secar muy bien el pollo con papel de cocina antes de rebozarlo, ya que la humedad ablanda la cobertura. La capa de harina posterior debe ser fina; demasiada harina puede formar una pasta y hacer que el rebozado se desprenda. Después del huevo, deja escurrir cada tira unos segundos. Si llega demasiado mojada al panko, la cobertura se apelmaza.

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Trozos de pollo crujiente (Magnific)

Otro truco es añadir una cucharada de aceite al panko y mezclarlo bien antes de rebozar; así conseguiremos que se tuesten de forma homogénea al entrar en contacto con el calor. Una vez rebozadas, deja reposar las piezas de pollo entre 5 y 10 minutos antes de comenzar con la doble fritura.

Coloca las lágrimas en una sola capa, sin que se toquen, y pulveriza aceite por las 2 caras, sobre todo en las zonas donde se vea el panko seco. Para un acabado todavía más dorado, sube a 200 ºC durante el último minuto, siempre que el pollo ya esté prácticamente hecho.

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Al retirarlas, ponlas sobre una rejilla, no directamente sobre un plato. Así la base no se humedece con el vapor. Sírvelas recién hechas y con las salsas aparte para que el rebozado conserve el crujiente.

Receta de lagrimitas de pollo crujientes en freidora de aire

Esta sencillísima receta se compone de tiras finas de pechuga de pollo cubiertas con harina, huevo y pan rallado crujiente. Se cocinan con aire caliente hasta que el exterior queda dorado y el interior alcanza una textura tierna.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos. Preparación activa: 15 minutos. Reposo del rebozado: 5 minutos. Cocción en freidora de aire: 10 minutos.



Ingredientes

600 g de pechuga de pollo limpia

80 g de harina de trigo

2 huevos

150 g de pan rallado panko

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de pimentón dulce

½ cucharadita de cebolla en polvo

½ cucharadita de sal

¼ de cucharadita de pimienta negra molida

1 cucharada de aceite de oliva o aceite en spray

½ limón, opcional

Salsa para acompañar, opcional

Cómo hacer lágrimas de pollo en freidora de aire, paso a paso

Corta la pechuga en tiras de tamaño parecido. Procura que no sean demasiado gruesas para que se cocinen de forma uniforme. Seca el pollo con papel de cocina. Este paso ayuda a que el rebozado se adhiera mejor. Prepara 3 platos. Pon la harina en el primero. Bate los huevos en el segundo plato. Mezcla el panko con el ajo en polvo, el pimentón dulce, la cebolla en polvo, la sal y la pimienta en el tercer plato. Pasa cada tira de pollo por la harina. Sacude el exceso. Introduce el pollo en el huevo batido y deja que escurra unos segundos. Cubre cada tira con la mezcla de panko. Presiona con suavidad para que el rebozado quede bien adherido. Deja reposar las lágrimas de pollo durante 5 minutos. Así el rebozado se fija y se desprende menos durante la cocción. Precalienta la freidora de aire a 195 ºC durante 3 minutos, si el modelo lo recomienda. Coloca las tiras en la cesta sin amontonarlas. Deja espacio entre ellas para que circule el aire caliente. Pulveriza una pequeña cantidad de aceite sobre el pollo. El aceite ayuda a que el panko se dore y quede más crujiente. Cocina a 195 ºC durante 9-11 minutos. Dales la vuelta cuando hayan pasado 5 minutos. Comprueba que el centro del pollo alcanza 74 ºC. Si alguna pieza es gruesa, cocínala durante 1-2 minutos más. Retira las lágrimas de pollo y déjalas reposar 3 minutos antes de servir. Añade unas gotas de limón justo antes de llevarlas a la mesa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, sin contar la salsa:

Calorías: 370 kcal .

Proteínas: 45 g .

Hidratos de carbono: 27 g .

Grasas: 9 g .

Fibra: 2 g .

Sal: 1,2 g, aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las lágrimas de pollo en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.

Para recuperar parte del crujiente, caliéntalas en la freidora de aire a 180 ºC durante 3-5 minutos. Evita recalentarlas en el microondas, porque el rebozado quedará blando.

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También puedes congelarlas una vez rebozadas, antes de cocinarlas. Colócalas separadas en una bandeja y, cuando estén congeladas, pásalas a una bolsa apta para congelación. Cocínalas sin descongelar a 190 ºC durante 14-17 minutos, con una vuelta a mitad de tiempo.