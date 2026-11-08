EN VIVO | Misa en la ciudad de Florida y una ceremonia de despedida: la agenda del último día de León XIV en Uruguay

El papa León llega a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en la primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica; Montevideo, Uruguay, 7 de noviembre de 2026 (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

El papa León XIV concluirá este domingo su visita a Uruguay con una misa en la ciudad de Florida por la mañana, en el marco de la celebración de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país, antes de partir hacia la Argentina, segunda escala de su gira por América Latina.

El pontífice llegó a territorio uruguayo el 6 de noviembre y cerrará su agenda con la ceremonia religiosa en el santuario nacional dedicado a la advocación mariana. Luego participará de un acto de despedida antes de abordar el vuelo rumbo a Buenos Aires.

En Argentina, el líder de la Santa Sede cumplirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Su agenda contempla misas, encuentros con representantes de la sociedad y una reunión con el presidente Javier Milei. Luego, el viaje continuará en Perú, tercera y última escala de la gira latinoamericana del Papa.

Durante su segundo día en territorio uruguayo, el papa León XIV brindó por la mañana del sábado una misa en la ciudad de Paysandú ante cerca de 40.000 fieles, en la cual pidió que la Iglesia refuerce sus vínculos con las familias, los jóvenes, los ancianos y las personas necesitadas.

Tras la celebración, el pontífice visitó la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo, donde rezó ante la imagen de la Virgen, realizó una ofrenda floral y bendijo a los fieles desde la plaza Constitución. Pasado el mediodía, regresó a Montevideo para retomar su agenda. Por la tarde el pontífice visitó el barrio Casavalle y encabezó una vigilia en el estadio Centenario.