EN VIVO | Misa en la ciudad de Florida y una ceremonia de despedida: la agenda del último día de León XIV en Uruguay

El papa León XIV concluirá este domingo su visita a Uruguay con una misa en la ciudad de Florida por la mañana, en el marco de la celebración de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país, antes de partir hacia la Argentina, segunda escala de su gira por América Latina.
El pontífice llegó a territorio uruguayo el 6 de noviembre y cerrará su agenda con la ceremonia religiosa en el santuario nacional dedicado a la advocación mariana. Luego participará de un acto de despedida antes de abordar el vuelo rumbo a Buenos Aires.
En Argentina, el líder de la Santa Sede cumplirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Su agenda contempla misas, encuentros con representantes de la sociedad y una reunión con el presidente Javier Milei. Luego, el viaje continuará en Perú, tercera y última escala de la gira latinoamericana del Papa.
Durante su segundo día en territorio uruguayo, el papa León XIV brindó por la mañana del sábado una misa en la ciudad de Paysandú ante cerca de 40.000 fieles, en la cual pidió que la Iglesia refuerce sus vínculos con las familias, los jóvenes, los ancianos y las personas necesitadas.
Tras la celebración, el pontífice visitó la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo, donde rezó ante la imagen de la Virgen, realizó una ofrenda floral y bendijo a los fieles desde la plaza Constitución. Pasado el mediodía, regresó a Montevideo para retomar su agenda. Por la tarde el pontífice visitó el barrio Casavalle y encabezó una vigilia en el estadio Centenario.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
En pocas líneas:
Últimas actualizaciones
ARTÍCULO DE INFOBAE
Las claves de la visita de León XIV a la Argentina y el desafío de convertir un acontecimiento histórico en renovación espiritual
La visita del Pontífice rompe una espera de casi cuatro décadas y promete pronunciar mensajes que van desde la familia hasta su preocupación por las inquietudes de la juventud. Por qué el momento más trascendente no es la llegada ni la celebración masiva, sino lo que pase después
La espera termina: León XIV ya está en nuestras tierras y para los argentinos, esto concluye una espera de 39 años aguardando la llegada del Papa. En este intermedio tuvimos la “gracia” -quizás no valorada en su justa medida- de que uno de los nuestros accediera a la Cátedra de Pedro.
La agenda del papa León XIV este domingo 8 de noviembre
El pontífice viajará desde Montevideo hacia Florida para celebrar una misa a las 10:30 horas en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, santuario nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. Luego compartirá un almuerzo con los obispos en la Casa de Acogida Jesús Buen Pastor y participará en la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Montevideo-Carrasco.
A las 15:30 horas partirá hacia Buenos Aires, Argentina. Su arribo al aeropuerto Aeroparque Jorge Newbery está prevista para las 16:30 horas. Allí comenzará la siguiente etapa de su recorrido sudamericano.
Después de su llegada a territorio argentino, el papa visitará el monumento al general José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la plaza San Martín. Posteriormente participará en la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y sostendrá un encuentro con el presidente de la República. La jornada finalizará con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.
ARTÍCULO DE INFOBAE
El camino que condujo a “Bobby Prevo” a ser León XIV: de jugar a dar misa con golosinas a fascinarse con el Concilio Vaticano II
El Sumo Pontífice, que este domingo llega a la Argentina, se crió en una familia de gran participación en la parroquia a la que pertenecían. Los reclutadores eclesiásticos vieron su brillantez y fueron por él
Todas las tardecitas eran iguales en la casa de la familia Prevost, en las afueras de Chicago. Cenaban temprano y Louis y Mildred, el matrimonio que encabezaba la familia, apagaban la radio y el único televisor a color que tenían. Vivían en Dolton, un barrio obrero, y en vez de compartir el último rato del día viendo algún programa de entretenimientos, como hacía casi toda la clase trabajadora de Estados Unidos, se sentaban en el living de su casa y rezaban el rosario.
León XIV exhortó a actuar con justicia, perdón y entrega
El papa León XIV exhortó a actuar con justicia, perdón y entrega hacia los demás en un mensaje difundido a través de su perfil en la red social X.
“Cuando ser justo y honrado tenga un precio, páguenlo. Cuando perdonar parezca una derrota, perdonen. Cuando todos les digan que piensen primero en ustedes mismos, no tengan miedo de hacerse los últimos; sean capaces de entregar tiempo, dinero, comodidad y proyectos para servir a los demás. Que quien los mire pueda preguntarse: ‘¿Por qué vive así? ¿De dónde saca esta libertad? ¿Por qué se aman tanto?’”, expresó el pontífice.
El mensaje retoma parte de la exhortación que León XIV dirigió el viernes a los jóvenes durante una vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo.