Bolivia concederá un salvoconducto a Nadia Beller, ex pareja del consultor argentino Fernando Cerimedo, para viajar a México

La activista boliviana Nadia Beller, ex pareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, lleva puesto un chaleco antibalas mientras la policía boliviana la escolta para prestar declaración como testigo ante autoridades argentinas, mediante videoconferencia, en la Fiscalía de la Unidad Especial de Víctimas en Santa Cruz, Bolivia, el 23 de septiembre de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez

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El Gobierno de Bolivia otorgará un salvoconducto a la abogada Nadia Beller para que viaje a México, cuya Embajada en La Paz le concedió asilo diplomático. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, lo anunció este lunes a Unitel: “Sí, le vamos a otorgar el salvoconducto, a no ser que la señora Beller cambie de opinión”.

Oviedo dijo que el Ejecutivo no tiene “ninguna objeción” a la petición y que Bolivia tiene una larga tradición de respeto al asilo. Aclaró que la salida de Beller no detiene la investigación sobre su comportamiento en las causas contra Cerimedo. Ella figura en esos procesos como denunciante, pero el ministro la describió como parte de una indagación integral que abarca “todo en general”. No tiene procesos abiertos en el país.

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El trámite tomó cinco días. El miércoles 4 de noviembre, la Embajada de México comunicó formalmente a la Cancillería boliviana que había concedido el asilo y pidió el salvoconducto. El domingo, la Cancillería respondió que no había asumido compromiso alguno y que la solicitud seguía en evaluación.

Beller permanece en la sede diplomática. Denuncia hostigamiento de la Policía, que según ella la sigue de forma ilegal aunque la Fiscalía aceptó retirarle la custodia policial por su condición de testigo protegida en una de las causas contra Cerimedo. Afirma además que, por su relación con él, conoció supuestos hechos de corrupción en el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, y dice tener pruebas.

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Fernando Cerimedo y Nadia Beller aparecen durante una transmisión de Latina Noticias sobre el seguimiento a las elecciones en Perú.

El 17 de agosto, dos hombres vestidos de repartidores dispararon tres veces contra Beller frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Sobrevivió. Cerimedo fue detenido al día siguiente en el aeropuerto de Viru Viru, en esa ciudad, cuando según los fiscales tenía un pasaje a Buenos Aires. El 21 de agosto un juez le impuso 180 días de detención preventiva, y ese mismo día la Policía arrestó a dos sospechosos del ataque.

La Fiscalía acusa a Cerimedo de tentativa de feminicidio como presunto autor intelectual y sostiene que dirigió a distancia la emboscada. Él niega los cargos. Su defensa afirma que Beller simuló el atentado.

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A fines de agosto la Fiscalía le imputó además enriquecimiento ilícito. Cerimedo enfrenta también procesos por presunta violencia familiar y doméstica contra Beller. Fundó en 2021 el portal La Derecha Diario y formó parte de la estrategia de comunicación de Javier Milei en la campaña presidencial argentina de 2023. Asesoró a Paz en la segunda vuelta de 2025, según el propio presidente, que sostiene que nunca tuvo autorización para representar a su Gobierno.

Desde la detención de Cerimedo circulan unos diez audios atribuidos a él en conversaciones con miembros del Ejecutivo. El vicepresidente, Edman Lara, difundió varios. En uno, Paz le consulta cómo plantear un estado de excepción; en otro, Cerimedo y el propio Oviedo hablan de detener a la mayor cantidad de gente posible durante una protesta. Cerimedo asegura desde la cárcel que fueron adulterados con inteligencia artificial. La Fiscalía no ha determinado su autenticidad, y la semana pasada creó una comisión para investigarla.

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El fiscal general interino, José Armando Urioste, dijo el 29 de octubre que la pesquisa abarcará el origen, la autenticidad y el contenido de las grabaciones, y que todavía no había un caso penal abierto por falta de una denuncia formal. Paz pidió ese mismo día que se investigue quién filtra o produce los audios.

En una entrevista con EFE en Madrid, Paz dijo que Cerimedo “tenía un trabajo y lo cumplió en el tema mediático”. Y añadió: “Todo lo demás se tiene que investigar, así de claro”.