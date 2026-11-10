Galería de fotos del tercer día de la visita del papa León XIV a la Argentina

La delegación del Gobierno nacional arribó a la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para participar de la misa que presidirá el papa León XIV en Córdoba 10 Nov, 2026 07:10 a. m. EST El operativo de seguridad, alrededor del Arzobispado de Córdoba, para recibir al papa León XIV Las consignas de "Familia - Paz - Amor" para el recibimiento del papa León XIV en Córdoba Todo listo para la llegada del papa León XIV a la ciudad de Córdoba y la Santa Misa que oficiará en FADEA Una multitud, estimada en casi un millón de personas, se reúne en el predio aeronáutico de FADEA para recibir al papa León XIV Un detalle de la fachada del Arzobispado de Córdoba, lugar desde donde el Papa saludará a sus fieles Los balcones cercanos al Arzobispado de Córdoba, punto privilegiado para observar el saludo del Papa León XIV Sonrisas y ansiedad para recibir el saludo del sumo pontífice en la ciudad de Córdoba, uno de los puntos del país de la visita papal Los rosarios y fotos familiares presentes en el recibimiento del Santo Padre en Córdoba Miles de personas se reúnen en la ciudad de Córdoba para recibir al papa León XIV quien saludará desde el balcón del Arzobispado de Córdoba Los fieles aguardaron toda la noche para estar bien cerca de las instalaciones del Arzobispado cordobés, desde donde el papa León XIV saludará a la multitud Los balcones lindantes al saludo del sumo pontífice enarbolados con banderas y consignas papales Un agente observa las inmediaciones con prismáticos para calibrar el operativo de seguridad que rodea el saludo papal desde el balcón del Arzobispado de Córdoba "Bienvenido León XIV", el cartel presente, con los colores vaticanos, para el recibimiento del Santo Padre en la ciudad de Córdoba Los fieles aguardan al papa León XIV quien saludará desde el Arzobispado de Córdoba Bolsas de dormir, heladeras para mantener frías las bebidas y comidas y mucha pasión para la larga espera del Papa en la provincia de Córdoba Miles de personas se acercan al predio de FADEA para la Santa Misa de León XIV en Córdoba Un cartel recordando al fraile argentino Reginaldo Toro, quien ejerció como obispo de Córdoba y de La Rioja entre 1888 y 1904 El mate, un fiel compañero para amenizar la espera del sumo pontífice en el predio aeronáutico de Córdoba La vigilia papal en el predio aeronáutico de FADEA, en la provincia de Córdoba Las bolsas de dormir para pasar la noche y tener una ubicación privilegiada cerca del Santo Padre, una constante que se repitió tanto en Buenos Aires como en Córdoba Sillas, hidratación y todo lo necesario para aguardar varias horas en el predio de FADEA la llegada del papa León XIV en Córdoba La vigilia en Córdoba a la espera de León XIV Las remeras del León XIV: el merch papal presente en la convocatoria cordobesa Una religiosa bailó cuarteto junto a los jóvenes durante la celebración previa a la llegada del papa Peregrinos de distintas provincias pasaron la noche en FAdeA para participar de la vigilia previa a la misa de León XIV Los drones proyectaron la frase “Nadie sobra” ante la multitud reunida en la Fábrica Argentina de Aviones La gente danzó durante gran parte de la noche y madrugada en el predio de FADEA En Córdoba, durante la noche, hubo propuestas musicales, espacios de acompañamiento pastoral Miles de fieles llegaron a Córdoba para participar de la misa de León XIV en el predio de FADEA La capital cordobesa recibirá al Papa en una jornada marcada por la vigilia, la fe y una convocatoria multitudinaria Feligreses de todo el país esperan hace horas la llegada de León XIV a Córdoba León XIV recorrerá Córdoba en el Papamóvil antes de celebrar una misa ante cientos de miles de personas La llegada del Papa transformará las inmediaciones de FADEA en una multitudinaria celebración popular Banderas, cantos y emoción: la previa de la segunda misa de León XIV en la Argentina Córdoba vivirá una jornada histórica con la visita de León XIV y una masiva movilización de fieles Peregrinos de distintas provincias y países de la región se congregaron para ver al Pontífice El Papa León XIV saludará a los fieles cordobeses durante su recorrida por la ciudad La multitud acompañará el paso del Papamóvil por las calles de Córdoba Voluntarios organizaron el ingreso de miles de personas al predio de FADEA para la misa papal La vigilia por León XIV reune a familias, jóvenes y peregrinos en distintos puntos de la capital cordobesa León XIV llegará a Córdoba para encabezar una de las celebraciones centrales de su visita a la Argentina El arzobispado de Córdoba fue otro de los puntos de encuentro para quienes quisieron saludar al Pontífice Desde el balcón del arzobispado, León XIV renovará una postal histórica de las visitas papales a Córdoba La fe convocará a cientos de miles de personas en torno a la visita de León XIV Fotografías: Mario Sar y REUTERS