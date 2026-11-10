Galería de fotos del tercer día de la visita del papa León XIV a la Argentina

La provincia de Córdoba recibe a León XIV para una misa multitudinaria en FADEA, con la llegada de peregrinos de todo el país y una agenda que incluye recorridas por el centro y un saludo desde el arzobispado

Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba - Fadea
La delegación del Gobierno nacional arribó a la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para participar de la misa que presidirá el papa León XIV en Córdoba
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El operativo de seguridad, alrededor del Arzobispado de Córdoba, para recibir al papa León XIV
El operativo de seguridad, alrededor del Arzobispado de Córdoba, para recibir al papa León XIV
Las consignas de "Familia - Paz - Amor" para el recibimiento del papa León XIV en Córdoba
Las consignas de "Familia - Paz - Amor" para el recibimiento del papa León XIV en Córdoba
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba
Todo listo para la llegada del papa León XIV a la ciudad de Córdoba y la Santa Misa que oficiará en FADEA
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba
Una multitud, estimada en casi un millón de personas, se reúne en el predio aeronáutico de FADEA para recibir al papa León XIV
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba - Arzobispado
Un detalle de la fachada del Arzobispado de Córdoba, lugar desde donde el Papa saludará a sus fieles
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba - Arzobispado
Los balcones cercanos al Arzobispado de Córdoba, punto privilegiado para observar el saludo del Papa León XIV
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba - Arzobispado
Sonrisas y ansiedad para recibir el saludo del sumo pontífice en la ciudad de Córdoba, uno de los puntos del país de la visita papal
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba - Arzobispado
Los rosarios y fotos familiares presentes en el recibimiento del Santo Padre en Córdoba
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba - Arzobispado
Miles de personas se reúnen en la ciudad de Córdoba para recibir al papa León XIV quien saludará desde el balcón del Arzobispado de Córdoba
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba - Arzobispado
Los fieles aguardaron toda la noche para estar bien cerca de las instalaciones del Arzobispado cordobés, desde donde el papa León XIV saludará a la multitud
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba - Arzobispado
Los balcones lindantes al saludo del sumo pontífice enarbolados con banderas y consignas papales
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba - Arzobispado
Un agente observa las inmediaciones con prismáticos para calibrar el operativo de seguridad que rodea el saludo papal desde el balcón del Arzobispado de Córdoba
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba - Arzobispado
"Bienvenido León XIV", el cartel presente, con los colores vaticanos, para el recibimiento del Santo Padre en la ciudad de Córdoba
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba - Arzobispado
Los fieles aguardan al papa León XIV quien saludará desde el Arzobispado de Córdoba
Bolsas de dormir, heladeras para mantener frías las bebidas y comidas y mucha pasión para la larga espera del Papa en la provincia de Córdoba
Bolsas de dormir, heladeras para mantener frías las bebidas y comidas y mucha pasión para la larga espera del Papa en la provincia de Córdoba
Miles de personas se acercan al predio de FADEA para la Santa Misa de León XIV en Córdoba
Miles de personas se acercan al predio de FADEA para la Santa Misa de León XIV en Córdoba
Un cartel recordando al fraile argentino Reginaldo Toro, quien ejerció como obispo de Córdoba y de La Rioja entre 1888 y 1904
Un cartel recordando al fraile argentino Reginaldo Toro, quien ejerció como obispo de Córdoba y de La Rioja entre 1888 y 1904
El mate, un fiel compañero para amenizar la espera del sumo pontífice en el predio aeronáutico de Córdoba
El mate, un fiel compañero para amenizar la espera del sumo pontífice en el predio aeronáutico de Córdoba
La vigilia papal en el predio aeronáutico de FADEA, en la provincia de Córdoba
La vigilia papal en el predio aeronáutico de FADEA, en la provincia de Córdoba
Las bolsas de dormir para pasar la noche y tener una ubicación privilegiada cerca del Santo Padre, una constante que se repitió tanto en Buenos Aires como en Córdoba
Las bolsas de dormir para pasar la noche y tener una ubicación privilegiada cerca del Santo Padre, una constante que se repitió tanto en Buenos Aires como en Córdoba
Sillas, hidratación y todo lo necesario para aguardar varias horas en el predio de FADEA la llegada del papa León XIV en Córdoba
Sillas, hidratación y todo lo necesario para aguardar varias horas en el predio de FADEA la llegada del papa León XIV en Córdoba
La vigilia en Córdoba a la espera de León XIV
La vigilia en Córdoba a la espera de León XIV
Las remeras del León XIV: el merch papal presente en la convocatoria cordobesa
Las remeras del León XIV: el merch papal presente en la convocatoria cordobesa
Una religiosa bailó cuarteto junto a los jóvenes durante la celebración previa a la llegada del papa
Una religiosa bailó cuarteto junto a los jóvenes durante la celebración previa a la llegada del papa
Peregrinos de distintas provincias pasaron la noche en FAdeA para participar de la vigilia previa a la misa de León XIV
Peregrinos de distintas provincias pasaron la noche en FAdeA para participar de la vigilia previa a la misa de León XIV
Los drones proyectaron la frase “Nadie sobra” ante la multitud reunida en la Fábrica Argentina de Aviones
Los drones proyectaron la frase “Nadie sobra” ante la multitud reunida en la Fábrica Argentina de Aviones
La gente danzó durante gran parte de la noche y madrugada en el predio de FADEA
La gente danzó durante gran parte de la noche y madrugada en el predio de FADEA
En Córdoba, durante la noche, hubo propuestas musicales, espacios de acompañamiento pastoral
En Córdoba, durante la noche, hubo propuestas musicales, espacios de acompañamiento pastoral
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba
Miles de fieles llegaron a Córdoba para participar de la misa de León XIV en el predio de FADEA
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba
La capital cordobesa recibirá al Papa en una jornada marcada por la vigilia, la fe y una convocatoria multitudinaria
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba
Feligreses de todo el país esperan hace horas la llegada de León XIV a Córdoba
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba
León XIV recorrerá Córdoba en el Papamóvil antes de celebrar una misa ante cientos de miles de personas
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba
La llegada del Papa transformará las inmediaciones de FADEA en una multitudinaria celebración popular
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba
Banderas, cantos y emoción: la previa de la segunda misa de León XIV en la Argentina
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba
Córdoba vivirá una jornada histórica con la visita de León XIV y una masiva movilización de fieles
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba
Peregrinos de distintas provincias y países de la región se congregaron para ver al Pontífice
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba
El Papa León XIV saludará a los fieles cordobeses durante su recorrida por la ciudad
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba
La multitud acompañará el paso del Papamóvil por las calles de Córdoba
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba
Voluntarios organizaron el ingreso de miles de personas al predio de FADEA para la misa papal
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba
La vigilia por León XIV reune a familias, jóvenes y peregrinos en distintos puntos de la capital cordobesa
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba
León XIV llegará a Córdoba para encabezar una de las celebraciones centrales de su visita a la Argentina
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba
El arzobispado de Córdoba fue otro de los puntos de encuentro para quienes quisieron saludar al Pontífice
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba
Desde el balcón del arzobispado, León XIV renovará una postal histórica de las visitas papales a Córdoba
Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba
La fe convocará a cientos de miles de personas en torno a la visita de León XIV

Fotografías: Mario Sar y REUTERS

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