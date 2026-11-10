Panamá

Canal de Panamá aumenta a 34 los tránsitos diarios y eleva el calado autorizado en las esclusas Neopanamax

Ajuste combinado busca dar más margen operativo a las navieras en un momento en que los lagos de la cuenca muestran niveles más altos de lo previsto

La administración del Canal sumó un cupo adicional de reserva en las esclusas Panamax destinado a embarcaciones de la categoría Super.
La administración del Canal sumó un cupo adicional de reserva en las esclusas Panamax destinado a embarcaciones de la categoría Super.
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El Canal de Panamá elevó a 34 los cupos diarios de tránsito disponibles para los buques que cruzan la vía interoceánica.

La ampliación llega acompañada de un cambio inmediato en el calado máximo permitido para los barcos más grandes, que a partir de hoy podrán navegar con hasta 15,24 metros (50 pies) de profundidad en las esclusas Neopanamax.

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El ajuste combinado busca dar más margen operativo a las navieras en un momento en que los lagos de la cuenca muestran niveles más altos de lo previsto.

La administración del Canal sumó un cupo adicional de reserva en las esclusas Panamax destinado a embarcaciones de la categoría Super. Con ese agregado, el segmento pasó de 18 a 19 espacios disponibles por día.

El resto de la capacidad se mantiene sin cambios: las esclusas Panamax conservan sus 24 cupos diarios totales y las Neopanamax, 10.

Un barco portacontenedores navega por un canal de concreto rodeado de vegetación, vías de remolcadores y edificios de control.
Un buque portacontenedores cargado navega por una de las cámaras de las esclusas Neopanamax del Canal de Panamá entre muros de concreto y vías de remolque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suma de ambos segmentos da como resultado los 34 tránsitos diarios anunciados, un tope que la vía interoceánica pone a disposición de las líneas navieras para ordenar sus itinerarios con mayor previsibilidad.

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El nuevo espacio no se asigna de forma automática. Las embarcaciones interesadas deben tramitarlo a través del sistema regular de reservas de tránsito que administra el Canal, el único mecanismo que garantiza una fecha de paso confirmada.

El segundo componente del anuncio afecta directamente a los buques de mayor tamaño que operan por las esclusas Neopanamax. Desde el 9 de noviembre, el calado máximo autorizado para esas naves quedó fijado en 15,24 metros (50 pies).

La medida no tiene fecha de vencimiento definida, pues según precisó el Canal el nuevo límite “permanecerá vigente hasta nuevo aviso”. Esa indefinición responde a que el ajuste depende de cómo evolucionen las condiciones hidrológicas de la cuenca en las próximas semanas.

La vía interoceánica detectó una mejora en el nivel de sus lagos y proyecciones hidrológicas favorables, lo que le permite aprovechar más agua para las esclusas sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema a mediano plazo.

Barco de carga en el canal de agua entre muros de hormigón junto a vías de tren, colinas con vegetación y un edificio con personas en balcones.
Un buque portacontenedores cruza las esclusas de Miraflores del Canal de Panamá mientras varios visitantes observan la maniobra desde el mirador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Canal estableció un calendario escalonado para que las navieras puedan tramitar el espacio adicional según la fecha de tránsito que necesiten. Para los tránsitos programados entre el 12 y el 17 de noviembre, el cupo se ofrecerá a través del Período 3, el mecanismo de subasta.

Quienes busquen una fecha entre el 18 y el 23 de noviembre deberán recurrir al Período 2, conocido como Competencia Especial. A partir del 24 de noviembre en adelante, el espacio adicional pasará a integrarse a la apertura regular del Segundo Período de Competencia, el canal habitual de asignación.

Esta gradualidad permite que el mercado absorba el nuevo cupo sin generar distorsiones bruscas en los precios de reserva, que suelen moverse según la demanda de cada ventana de tránsito.

Las embarcaciones sin reserva podrían enfrentar esperas mayores.

El organismo que administra la vía interoceánica reiteró a las navieras que el Sistema de Reservas de Tránsito sigue siendo la única vía que asegura un día de paso determinado. Los buques que decidan transitar sin ese trámite previo quedan expuestos a demoras.

Vista aérea de un buque repleto de contenedores dentro de una esclusa de agua con torres de control y mulas mecánicas a los lados.
El buque de carga MSC Valencia transita por una de las esclusas del Canal de Panamá rodeado de vegetación tropical y torres de control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según advirtió el Canal, esas embarcaciones “podrían experimentar tiempos de espera significativamente mayores” frente a las que sí cuentan con reserva confirmada.

La entidad canalera aseguró además que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones hidrológicas de la cuenca y de los niveles de los lagos que alimentan el sistema de esclusas.

En su informe, la vía interoceánica se comprometió a informar con anticipación cualquier nuevo ajuste que resulte necesario para sostener la confiabilidad y la competitividad de la ruta interoceánica.

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