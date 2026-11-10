El Salvador

Ministerio de Vivienda solicita $13,6 millones para financiar programas habitacionales de El Salvador en 2027

Michelle Sol expuso ante la comisión legislativa que $7,3 millones, el 54,02% de los recursos institucionales, se destinarían a construcción, mejoramiento, reasentamiento y legalización de inmuebles para hogares de bajos ingresos

Vivienda solicita $ 13,57 millones para 2027 y destina 54% a proyectos habitacionales (Foto cortesía Ministerio de Vivienda)
Vivienda solicita $ 13,57 millones para 2027 y destina 54% a proyectos habitacionales (Foto cortesía Ministerio de Vivienda)
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Michelle Sol, ministra de Vivienda de El Salvador, presentó este lunes 9 de noviembre ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa una solicitud de $ 13.577.600 para el ejercicio fiscal 2027. Según expuso, $ 7,3 millones se dirigirán a proyectos habitacionales, una proporción equivalente al 54,02% de los recursos institucionales previstos.

Sol dijo que la propuesta busca mantener los programas de construcción, mejoramiento, reasentamiento y legalización de inmuebles para familias de bajos ingresos. Afirmó que la cartera ha regularizado 80 mil lotes y anticipó que presentará una reforma para atender los casos de escrituración que aún enfrentan obstáculos legales, entre ellos los relacionados con Argos.

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Más de $ 4 millones para cooperativas de vivienda en San Salvador

La mayor asignación dentro de los proyectos detallados corresponde a las cooperativas de vivienda, con $ 4.037.060. Los fondos permitirían continuar la segunda fase de un programa que ha construido tres complejos habitacionales en el centro histórico de San Salvador.

Sol indicó que las primeras intervenciones beneficiaron a 104 familias organizadas en cooperativas. Mencionó 40 apartamentos entregados a la cooperativa COVUDE, en el barrio San Esteban, y otros 64 distribuidos entre COVIPRI y COVIANFU, en el barrio Candelaria.

Michelle Sol presentó ante la Comisión de Hacienda una propuesta que prioriza cooperativas, reasentamientos, obras en comunidades vulnerables y programas de legalización de propiedades (Foto cortesía Ministerio de Vivienda)
Michelle Sol presentó ante la Comisión de Hacienda una propuesta que prioriza cooperativas, reasentamientos, obras en comunidades vulnerables y programas de legalización de propiedades (Foto cortesía Ministerio de Vivienda)

Para 2027, el Ministerio de Vivienda prevé iniciar obras en dos cooperativas adicionales, con 83 familias beneficiarias. Sol señaló que el proyecto cuenta con apoyo de la cooperación italiana y una contrapartida estatal, con una inversión total de $ 19 millones.

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La funcionaria agregó que las familias participan en tareas de construcción y reciben capacitación técnica. Según afirmó, más del 60% de los hogares beneficiados corresponde a mujeres que trabajan por cuenta propia.

La Bretaña recibirá $ 1,5 millones para una nueva fase de apartamentos

El presupuesto contempla $ 1,5 millones para la sexta fase del complejo habitacional La Bretaña, en San Martín. El proyecto forma parte de los programas de reasentamiento para familias que residían en comunidades vulnerables.

Sol señaló que las primeras cinco etapas sumaron 140 apartamentos entregados a familias de las comunidades El Cacao y 10 de Octubre. También explicó que el complejo incluye un programa piloto de alquiler social, con cuotas definidas a partir de la evaluación socioeconómica de cada hogar.

La sexta fase contempla la construcción de 28 apartamentos. Sol afirmó que una de las unidades permanece disponible para alquiler y que las familias interesadas pueden solicitar información en el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO).

Casa Joven ya acumula 130 millones en préstamos otorgados, y el Gobierno apunta a ampliar la oferta con diseños básicos desde 19 mil dólares para quienes ya cuentan con terreno propio (Foto cortesía Ministerio de Vivienda)
Casa Joven ya acumula 130 millones en préstamos otorgados, y el Gobierno apunta a ampliar la oferta con diseños básicos desde 19 mil dólares para quienes ya cuentan con terreno propio (Foto cortesía Ministerio de Vivienda)

Obras en Santa Ana y comunidades vulnerables del área metropolitana

La propuesta presupuestaria asigna $ 1 millón a obras complementarias en asentamientos urbanos precarios. Para 2027, el Ministerio de Vivienda prevé intervenir las comunidades América y Canadá, en Santa Ana, con la construcción de un colector de aguas negras que, según la exposición, beneficiaría a más de 200 personas.

Otro componente concentra $ 619.995 para el programa de reducción de daños en asentamientos urbanos precarios, financiado con apoyo de KfW, banco de desarrollo alemán. Los recursos se destinarán a mejorar techos, pisos, paredes y ventanas en comunidades del Área Metropolitana de San Salvador.

Sol detalló que, con recursos del presupuesto de 2026, comenzaron intervenciones en Landívar, Villa Kiwanis, Nicaragua 2, La Quiñónez 1, La Chacra y La Campanera. Para el siguiente año, mencionó obras previstas en Las Casitas del Coro, Coro Nuevo, Quiñónez 2, San Martín Municipal, San Martín Privado, San Luis, Los Portales, Bolívar, Nueva Esperanza y El Granjero 1 y 2.

Según Sol, el programa alcanzaría a 1.016 familias, de las cuales 679 se incorporarían con las nuevas intervenciones previstas.

Tecnología, capacitación y gestión comunitaria

El Ministerio de Vivienda incluyó $ 118.505 para el fortalecimiento institucional y administrativo del programa MIVIC-KfW. Sol señaló que esta partida cubrirá capacidades técnicas, equipos y herramientas para ejecutar las intervenciones en 16 comunidades.

La cartera también solicitó $ 58.885 para capacitación de beneficiarios en actividades como instalación de pisos y ventanas, sustitución de techos y levantamiento de paredes. Sol indicó que el programa contempla la participación de personas privadas de libertad en fase de confianza, a quienes se capacita para facilitar su reinserción laboral tras el cumplimiento de sus condenas.

Créditos para vivienda nueva, jóvenes y construcción en terreno propio

Michelle Sol presentó la petición presupuestaria ante la Asamblea Legislativa de El Salvador para 2027; del total, USD 7,3 millones financiarían construcción, mejoramiento, reasentamiento y legalización de inmuebles para familias de bajos ingresos (Foto cortesía Ministerio de Vivienda)
Michelle Sol presentó la petición presupuestaria ante la Asamblea Legislativa de El Salvador para 2027; del total, USD 7,3 millones financiarían construcción, mejoramiento, reasentamiento y legalización de inmuebles para familias de bajos ingresos (Foto cortesía Ministerio de Vivienda)

Durante la sesión, Sol vinculó la propuesta de gasto con los programas crediticios del Fondo Social para la Vivienda (FSV) y FONAVIPO. Afirmó que ambas entidades contarían en 2027 con más de $ 200 millones para facilitar el acceso a soluciones habitacionales de interés social.

Sol señaló que el FSV y FONAVIPO ofrecen líneas para jóvenes con plazos de hasta 35 años, tasas desde 4% y opciones de financiamiento sin prima. Indicó que una vivienda nueva de $ 40 mil, sin pago inicial, puede generar una cuota cercana a $ 200 mensuales, aunque el monto final depende de la evaluación financiera de cada solicitante.

La ministra afirmó que el programa Casa Joven ha otorgado créditos por unos $ 130 millones. Añadió que el Gobierno busca que los proyectos privados incorporen viviendas de distintos precios, desde $ 40 mil hasta $ 100 mil, para ampliar la oferta.

También mencionó créditos para personas que ya poseen un terreno y buscan construir una vivienda. Según expuso, existen diseños básicos desde $ 25 mil, con dos habitaciones, y alternativas de alrededor de $ 19 mil para unidades de una habitación con posibilidad de ampliación posterior.

Sol adelantó que el Ministerio de Vivienda aguardará los estudios del Ministerio de Obras Públicas sobre los proyectos de movilidad vinculados a la línea férrea. Dijo que esa información definirá las soluciones habitacionales para las familias asentadas en esas zonas.

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