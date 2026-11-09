Tres días después de asumir la presidencia de Paraguay, Pedro Alliana pidió la renuncia de todos sus ministros

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, solicitó la renuncia de ministros y titulares de entes públicos para reorganizar el Poder Ejecutivo. (REUTERS/César Olmedo)

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El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, pidió este lunes la renuncia de todos los ministros y de las principales autoridades de los organismos públicos que dependen del Poder Ejecutivo, en una decisión orientada a reorganizar su administración tras asumir el cargo el pasado viernes, en medio de la crisis política que terminó con la destitución de Santiago Peña. La instrucción comprende a los funcionarios designados por confianza presidencial y busca modificar la coordinación interna del Gobierno sin interrumpir el funcionamiento de las instituciones.

El encargado de transmitir formalmente la solicitud fue Rolando de Barros Barreto, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia. A través de una comunicación dirigida a los integrantes del Ejecutivo y a los responsables de distintas entidades estatales, les pidió que dejaran sus cargos a disposición del nuevo mandatario para facilitar la reorganización de la estructura gubernamental.

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Alliana explicó los motivos de la decisión en un mensaje publicado en su cuenta de X. “He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición”, escribió.

El gobierno paraguayo dispuso que las autoridades continúen en sus puestos para evitar la interrupción de los servicios públicos. (EFE/ Juan Pablo Pino)

El presidente justificó la medida en la necesidad de mejorar el funcionamiento de su administración. “Mi objetivo es fortalecer la coordinación del Gobierno y garantizar una gestión más eficiente, enfocada en las prioridades de los paraguayos”, agregó.

La disposición no supone la salida automática de todos los funcionarios ni la paralización de sus responsabilidades. El documento presidencial establece que las autoridades deberán continuar desempeñando sus tareas mientras se desarrolla el proceso y adoptar las medidas necesarias para garantizar la prestación habitual de los servicios públicos.

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Quiénes deberán poner sus cargos a disposición

La comunicación oficial delimita el alcance de la decisión y establece que no se trata de una convocatoria indiscriminada a todos los responsables de instituciones públicas. La solicitud está dirigida a ministros del Poder Ejecutivo, secretarios ejecutivos con rango ministerial y presidentes o titulares de organismos autónomos, entidades descentralizadas, instituciones financieras estatales y empresas públicas, siempre que ocupen puestos de confianza.

El criterio es la facultad del presidente para designar y remover directamente a esos funcionarios. El Gabinete Civil fundamentó la medida en la Ley 7445/2025, que regula la Función Pública y el Servicio Civil, y en la Ley 7278/2024, referida a la organización administrativa del Estado.

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La reorganización del Ejecutivo se fundamentó en la Ley 7445/2025 de Servicio Civil y en la Ley 7278/2024 de organización administrativa.

En consecuencia, quedan excluidas las autoridades cuyos nombramientos estén sujetos a períodos establecidos legalmente, requieran el acuerdo de otros organismos o dependan de la intervención de instituciones distintas del Poder Ejecutivo. Tampoco están comprendidos aquellos funcionarios cuya destitución solo puede producirse cuando se acreditan causas específicas contempladas en sus respectivas leyes orgánicas.

Alliana podrá evaluar la continuidad de los integrantes de su equipo que dependen directamente de su decisión, pero no modificar unilateralmente los mandatos de autoridades protegidas por procedimientos especiales.

La decisión se produjo apenas tres días después de que Alliana asumiera la Presidencia de Paraguay, luego de la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político en el Senado. El proceso estuvo relacionado con las controversias alrededor de Ueno Bank, una entidad financiera privada que recibió importantes recursos estatales durante la administración anterior.

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La crisis se profundizó después de que el Banco Central del Paraguay anunciara el inicio de un procedimiento de resolución de esa entidad. La intervención afectó a unos 2,9 millones de clientes en un país de aproximadamente 6,1 millones de habitantes.

Peña quedó bajo detención preventiva después de ser imputado por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor, dentro de la investigación sobre el colapso de la entidad financiera.

Santiago Peña dejó la presidencia de Paraguay tras un juicio político en el Senado vinculado a la crisis de Ueno Bank. (Fiscalía de Paraguay/Imagen cedida a través de REUTERS)

Alliana, que hasta entonces se desempeñaba como vicepresidente, llegó al máximo cargo del Ejecutivo en ese escenario institucional. La revisión de los principales puestos de confianza constituye una de las primeras decisiones administrativas de su gestión.

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En paralelo con la reorganización interna, Alliana comenzó a establecer contactos diplomáticos para ratificar la continuidad de las relaciones internacionales de Paraguay. Este lunes informó que mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con quien abordó los vínculos bilaterales y las áreas de cooperación.

“Reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos en seguridad, tecnología, comercio, inversiones y desarrollo”, señaló el mandatario en sus redes sociales.

También agradeció la invitación de Rubio para participar en un próximo encuentro, aunque no precisó la fecha, el lugar ni los objetivos de esa reunión.

El acercamiento con Washington continúa una política exterior impulsada durante el Gobierno de Peña, que convirtió a Paraguay en uno de los aliados sudamericanos de la administración de Donald Trump. Ambos países estrecharon su cooperación en materia de seguridad y mantuvieron posiciones coincidentes en asuntos internacionales, entre ellos el respaldo a Israel y a Taiwán.

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