¿Cómo influyeron el transporte y los alimentos en el alza de precios en República Dominicana?

El índice de precios al consumidor registró una variación mensual de 0.58% en octubre y situó la inflación interanual en 5.14%. (EFE/ Orlando Barría)

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El comportamiento de los precios durante octubre estuvo marcado por los aumentos en transporte y alimentos, de acuerdo con el informe divulgado por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). El índice de precios al consumidor registró una variación mensual de 0.58%, con incidencias también en bienes y servicios diversos, además de restaurantes y hoteles.

La inflación acumulada en los últimos 12 meses se situó en 5.14%, frente al 5.12% reportado el mes anterior. La entidad monetaria relacionó esta variación con presiones vinculadas al choque energético global, en un escenario de incrementos de las cotizaciones internacionales del petróleo.

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La inflación subyacente, utilizada por el banco central como una referencia para el análisis de la política monetaria, continuó su descenso y alcanzó 4.54% en octubre. La tasa se mantuvo dentro del rango de 4.0% ± 1.0% establecido por el BCRD y acumuló una reducción de 42 puntos básicos respecto al nivel observado en junio y julio.

El alza de los combustibles incidió en el resultado mensual

El grupo Transporte fue el que mostró la mayor variación en octubre, con una tasa de 1.57%. El BCRD explicó que este desempeño respondió a las alzas en las gasolinas regular y premium, así como en el gasoil, cuyos precios fueron reajustados por el Gobierno a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

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El informe también incluyó aumentos en los precios de los automóviles y en algunas tarifas de transporte terrestre. En cambio, los pasajes aéreos registraron reducciones, un comportamiento que moderó parte de la variación observada dentro de este grupo.

El grupo Transporte lideró las alzas mensuales con un 1.57% tras los reajustes en las gasolinas y el gasoil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la entidad, los precios internacionales del petróleo acumularon tres meses de incrementos en un contexto de tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Esta situación incidió en el componente energético y en el comportamiento general del IPC durante el período analizado.

Los grupos Transporte, Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Bienes y Servicios Diversos y Restaurantes y Hoteles representaron en conjunto el 83.35% de la inflación mensual. El resultado refleja que la mayor parte de la variación estuvo concentrada en servicios y productos de consumo frecuente para los hogares.

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Los alimentos mostraron aumentos y bajas en distintos productos

El grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas registró una variación de 0.41%. Entre los productos que aumentaron de precio figuran los plátanos en todas sus variedades, las batatas, los guandules verdes, los guineos verdes, los huevos, el agua purificada y el arroz.

El informe del Banco Central de la República Dominicana señaló que las disminuciones en el pollo fresco, las naranjas, la yuca, la carne corriente de cerdo y los aguacates atenuaron el resultado del grupo. De esta manera, la evolución de los alimentos combinó alzas y reducciones según el producto.

El grupo Bienes y Servicios Diversos tuvo una variación de 0.46%, asociada a mayores precios en los servicios de cuidado personal. El banco central mencionó, entre otros, los servicios de corte, lavado y peinado de pelo.

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Las alzas en alimentos básicos como plátanos, huevos y arroz incidieron en el presupuesto de los hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo Restaurantes y Hoteles presentó una inflación de 0.48%. La tasa estuvo vinculada a incrementos en los precios de comidas preparadas fuera del hogar, especialmente en el plato del día y en los servicios de víveres con acompañamiento.

Por su parte, Muebles y Artículos para el Hogar registró una variación de 0.40%, debido a las alzas en bienes destinados a la conservación del hogar y en el servicio doméstico. El rubro Bebidas Alcohólicas y Tabaco aumentó 0.78%, principalmente por el comportamiento de las cervezas envasadas.

La inflación subyacente interanual descendió por tercer mes consecutivo y se ubicó en 4.54%. En términos mensuales, este indicador presentó una variación de 0.45%.

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El BCRD explicó que esta medición excluye artículos cuyos precios pueden tener cambios frecuentes o que no responden directamente a las condiciones de liquidez de la economía. Entre ellos se encuentran los alimentos con alta variabilidad, los combustibles, las tarifas reguladas, el transporte, las bebidas alcohólicas y el tabaco.

Los bienes transables, que incluyen productos con mayor relación con el comercio exterior, mostraron una variación de 1.03% en octubre. El comportamiento estuvo asociado a los reajustes de combustibles, automóviles y algunos bienes alimenticios.

El sector de Restaurantes y Hoteles reflejó un aumento de 0.48% por el encarecimiento del plato del día. (EFE/ Orlando Barría)

En tanto, el índice de los bienes y servicios no transables registró una inflación de 0.13%. Esta categoría comprende productos y servicios cuyo precio depende principalmente de condiciones internas.

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Ozama y el Cibao tuvieron las mayores variaciones regionales

La región Ozama, que incluye el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, registró una variación de 0.65%. La región Norte o Cibao presentó una tasa de 0.61%, mientras que las regiones Este y Sur tuvieron variaciones de 0.43% y 0.39%, respectivamente.

Las mayores tasas en Ozama y el Cibao se relacionaron con los aumentos observados en transporte y alimentos. En el Este y el Sur, la reducción del precio del pollo fresco contribuyó a moderar la inflación del grupo alimentario.

Los resultados por nivel socioeconómico reflejaron una tasa de 0.43% para el quintil uno, 0.50% para el quintil dos y 0.52% para el quintil tres. Los quintiles cuatro y cinco registraron variaciones de 0.65% y 0.71%, impulsadas principalmente por el comportamiento del transporte.

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