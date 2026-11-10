Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, la huelga general y el funeral por las víctimas de Urda

A 19 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, las encuestas repiten su tendencia: PP y Vox sumarían mayoría absoluta (Alberto Paredes - Europa Press)

Quedan 19 días para las elecciones generales, este miércoles está convocada la huelga general por el coste de vida; y a las 00 horas de este jueves arranca la campaña electoral. Este martes, la Catedral de Toledo acoge el funeral de Estado por las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda, que desde el pasado 28 de octubre se ha mantenido en el centro del debate para los partidos que concurren en los próximos comicios.

A tres semanas del 29N, las encuestas anticipan lo mismo que vienen diciendo desde que Sánchez convocó elecciones: PP y Vox alcanzarían la mayoría absoluta, con el PP como primera fuerza y Vox como tercera, aunque por debajo del 20% en todos los escenarios. El PSOE, que remonta ligeramente, no consigue sin embargo compensar, en ningún caso, el retroceso de las formaciones a su izquierda.

A las 12:00 del mediodía de este martes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentará el programa electoral de su partido; y a las 22:15 acude a Horizonte, en Cuatro. María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y secretaria general de los socialistas andaluces, ofrece al mediodía una rueda de prensa. A las 20:00, el líder de Vox, Santiago Abascal, protagonizará un acto de precampaña en Girona; y a las 21:45 Ada Colau, candidata de Frente Amplio y exalcaldesa de Barcelona, será entrevistada en La Revuelta de TVE.