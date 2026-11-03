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EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 3 de noviembre

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La Ciudad de México tendrá hoy martes 3 de noviembre al menos cinco concentraciones sociales, cuatro citas programadas, dos rodadas ciclistas y diversos eventos culturales, artísticos y deportivos, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Las principales afectaciones viales podrían concentrarse en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, particularmente en zonas como el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, avenida Insurgentes, Eje Central y la colonia Doctores.

Sigue aquí las actualizaciones más importantes:

11:21 hsHoy

Agenda de movilizaciones hoy 3 de noviembre

Los trabajadores del IMSS aceptarían el aumento salarial del 8%, pero si Rafael Olivos deja el sindicato. Crédito: Axel Hernández / @AhoraMx_
Los trabajadores del IMSS aceptarían el aumento salarial del 8%, pero si Rafael Olivos deja el sindicato. Crédito: Axel Hernández / @AhoraMx_

Desde las 7:30 horas, trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) prevén concentrarse en el Palacio Nacional, en el Zócalo capitalino.

A las 8:00 horas, jubilados y pensionados del Instituto Politécnico Nacional se manifestarán en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Denuncian retrasos de más de un año en pagos de liquidaciones para exempleados, pensionados y familiares de trabajadores fallecidos.

Posteriormente, a las 11:00 horas, integrantes de la Gran Comisión Ferrocarrilera acudirán a la Secretaría de Gobernación, ubicada en Abraham González 48, colonia Juárez. Exigen un Plan de Justicia Ferrocarrilera que contemple recursos para cubrir liquidaciones pendientes de extrabajadores y jubilados afectados por la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México. Se prevé una afluencia de aproximadamente 150 personas.

Al mediodía, la organización Plataforma 4:20 realizará una jornada simultánea de difusión sobre derechos cannábicos y recolección de firmas en tres puntos: el Monumento a la Madre, el cruce de División del Norte y Cuauhtémoc, en la colonia Narvarte Poniente, así como avenida Gran Canal y Circuito Interior, en Gustavo A. Madero.

Además, durante el día permanecerá una ofrenda en memoria de víctimas de feminicidio en el corredor Ángela Peralta, sobre avenida Juárez, en el Centro Histórico. Las organizaciones convocantes exigirán justicia y se pronunciarán contra la violencia económica.

Citas y demandas sociales

Entre las actividades programadas destaca la reunión de la Alianza Nacional de Jubilados, prevista a las 12:00 horas frente a la Secretaría de Energía, en Insurgentes Sur 20, colonia Roma Norte. El grupo pide respeto a derechos adquiridos, aumentos anuales a las pensiones, atención médica digna y abasto de medicamentos.

A las 16:00 horas, Madres Libertarias acudirán al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en avenida Niños Héroes 119, colonia Doctores. Solicitan transparencia y aplicación de protocolos con perspectiva de género en los Centros de Convivencia Familiar Supervisada.

Por su parte, el Movimiento de Artesanas y Artesanos Indígenas Residentes en la Ciudad de México tendrá actividades durante el día en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, en la colonia Obrera. Demandan espacios para comercializar artesanías durante la próxima temporada decembrina.

A las 16:30 horas, el Frente Amplio de Comunidades Indígenas acudirá a la Secretaría de Gobierno, junto al Zócalo, con una solicitud similar de espacios de venta para las festividades de diciembre.

Eventos masivos

Por la noche también se esperan concentraciones importantes debido a eventos de entretenimiento. A las 19:00 horas permanecerán las esculturas luminosas monumentales de Día de Muertos sobre Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones de Chapultepec.

A las 19:30 horas habrá función de lucha libre profesional en la Arena México; a las 20:00 horas, el cantante Omar Courtz se presentará en el Palacio de los Deportes, con una afluencia estimada de 20 mil personas. A la misma hora se realizará un concierto en el Auditorio BlackBerry, mientras que Leire Martínez se presentará a las 21:00 horas en el Teatro Metropólitan.

Asimismo, continúan la Ofrenda Monumental del Zócalo y las ofrendas comunitarias, con afluencia estimada de hasta 100 mil visitantes, así como la exposición de alebrijes monumentales en Paseo de la Reforma.

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