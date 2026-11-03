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Marcelo Tinelli llega a LOL Argentina y Prime Video confirma la fecha de estreno

La tercera temporada del reality reunirá a diez comediantes que competirán durante seis horas para hacer reír a sus rivales sin perder la seriedad

Con Marcelo Tinelli como su nuevo anfitrión, la competencia de comediantes donde nadie puede reírse regresa el 20 de noviembre. (Prime Video)

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Prime Video estrenará el 20 de noviembre la tercera temporada de LOL: Last One Laughing Argentina, el reality de comedia que reúne a diez figuras del humor con una regla central: hacer reír a sus rivales sin caer en la risa. La nueva entrega tendrá a Marcelo Tinelli como anfitrión.

La plataforma difundió las primeras imágenes y un adelanto de los participantes. El programa volverá a encerrar durante seis horas a un grupo de comediantes que deberá resistir provocaciones, personajes, improvisaciones y recursos físicos mientras intenta desestabilizar al resto.

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Un hombre con traje negro, camisa blanca y corbata de moño sostiene una tarjeta amarilla y una tarjeta roja frente a un fondo gris
Marcelo Tinelli será el nuevo anfitrión de la tercera temporada de LOL: Last One Laughing Argentina. (Prime Video)

El premio incluye el trofeo de LOL Argentina y USD 20.000 que el ganador destinará a la fundación que represente. El mecanismo contempla sanciones para quienes no logren contener la risa, por lo que la competencia se define por eliminación hasta que quede una sola persona en juego.

Marcelo Tinelli asumirá la conducción de la competencia

La principal novedad de esta tercera temporada es la incorporación de Marcelo Tinelli al frente del formato. El conductor tendrá a su cargo el desarrollo de la competencia, la aplicación de las reglas y las intervenciones destinadas a aumentar la presión sobre los participantes.

Un hombre con traje gris a cuadros, camisa negra, gorra de cuero, collar dorado y una flor roja en la mano sobre un fondo gris
La tercera temporada de LOL: Last One Laughing Argentina se estrenará el 20 de noviembre en Prime Video. (Prime Video)

Tinelli llega a un ciclo que se apoya en un dispositivo de encierro y en la convivencia breve, aunque intensa, entre humoristas de estilos diferentes. Cada concursante dispone de seis horas para desplegar estrategias con las que busca provocar la risa ajena, pero debe sostener la seriedad cuando se convierta en blanco de los demás.

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La tercera edición contará con Belén Francese, Martín “Campi” Campilongo, Dalia Gutmann, Darío Lopilato, Homero Pettinato, José María Listorti, Marti Benza, Mex Urtizberea, Mica Suárez y Sebastián Almada.

Mujer con vestido corto naranja y morado metalizado, gafas amarillas grandes de corazón y un abanico en la mano sobre fondo oscuro
Dalia Gutmann integra el grupo de comediantes convocados para la tercera temporada. (Prime Video)

El grupo combina artistas con recorrido en televisión, teatro, radio, redes sociales y espectáculos de stand-up. Esa diversidad forma parte de la dinámica del programa: los jugadores pueden recurrir a monólogos, imitaciones, escenas improvisadas, comedia física o personajes para intentar sacar de eje a sus oponentes.

Diez comediantes deberán resistir seis horas sin reírse

La consigna de LOL: Last One Laughing Argentina plantea una inversión del objetivo habitual de un espectáculo humorístico. En lugar de buscar la risa del público, los participantes deben administrar sus reacciones frente a estímulos diseñados por compañeros y por la producción.

Un hombre con traje lila, camisa negra, corbata de lazo, gafas azules de plástico y collar de flores multicolor sobre un fondo gris
Los diez participantes competirán durante seis horas con una única consigna: evitar la risa. (Prime Video)

Las primeras imágenes anticipan parte de ese clima de competencia, con los diez integrantes reunidos en la casa que funciona como escenario del programa. También muestran a Tinelli en su rol de anfitrión, desde donde seguirá las jugadas y pondrá en marcha distintos desafíos.

El formato proviene de HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, el Amazon Original japonés creado y protagonizado por Hitoshi Matsumoto. En su versión original, diez comediantes se enfrentan a puerta cerrada bajo una premisa similar, donde cada recurso humorístico puede resultar decisivo para alterar la concentración de un rival.

Hombre con traje, corbata y sombrero de copa con flor roja que sujeta un bastón cerca de su boca abierta frente a un fondo oscuro
José María Listorti volverá a un formato de competencia humorística con reglas de eliminación. (Prime Video)

La adaptación argentina está producida por Banijay Mexico & U.S. Hispanic y cuenta con Marie Leguizamo como showrunner. Prime Video ya realizó dos temporadas locales de esta franquicia, que forma parte de una serie de adaptaciones internacionales del formato japonés.

Prime Video sumará el reality a su catálogo regional el 20 de noviembre

Con esta nueva entrega, Prime Video incorporará otro título de producción argentina a su catálogo para América Latina y el resto de los territorios donde opera. El estreno será exclusivo de la plataforma y estará disponible desde el 20 de noviembre de 2026.

Los diez participantes competirán por mantenerse en carrera hasta el final. El último que consiga evitar la risa recibirá el trofeo y definirá el destino de los USD 20.000 asignados a una fundación elegida por el ganador.

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