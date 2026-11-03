Costa Rica

El 17% de los niños de primer grado en Costa Rica presenta dificultades en Español: capacitarán a 800 docentes para mejorar la enseñanza

La iniciativa busca fortalecer las habilidades de lectura y escritura en las escuelas públicas de Cartago. El programa cuenta con una inversión superior a los USD 125,000 y el respaldo de 17 empresas privadas.

Un total de 800 docentes de primaria en Cartago recibirán capacitación especializada para mejorar la enseñanza de la lectura y escritura en las escuelas públicas.
Un total de 800 docentes de primaria en Cartago recibirán capacitación especializada para mejorar la enseñanza de la lectura y escritura en las escuelas públicas.
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Las dificultades que enfrentan miles de estudiantes costarricenses para aprender a leer y escribir motivaron una nueva iniciativa educativa que permitirá capacitar a 800 docentes de primaria de las escuelas públicas de Cartago, con el objetivo de fortalecer las estrategias de enseñanza durante los primeros años escolares.

La formación forma parte de la tercera fase del programa Actualiza, impulsado por Zona Franca La Lima, desarrollo inmobiliario de Garnier & Garnier, con el respaldo de 17 empresas privadas y la participación de instituciones del sector educativo público.

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La iniciativa pretende capacitar al 100% del personal docente de primer ciclo de las escuelas públicas de la provincia, mediante metodologías especializadas para mejorar los procesos de lectoescritura.

El proyecto adquiere relevancia ante los resultados de un estudio del Ministerio de Educación Pública (MEP), publicado en 2025, que reveló que el 17% de los estudiantes de primer grado obtuvo calificaciones inferiores a 65 en Español durante el segundo semestre de 2024.

Estos resultados evidencian los desafíos que enfrenta el sistema educativo en una etapa fundamental para el desarrollo de las habilidades de comprensión, lectura y escritura.

Además, el Décimo Informe Estado de la Educación 2025 identificó debilidades en el conocimiento de los procesos de lectura y en las estrategias pedagógicas utilizadas por docentes de primaria.

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Capacitarán a docentes de escuelas públicas de Cartago

La nueva etapa del programa se desarrollará en coordinación con el MEP, la Dirección Regional de Educación de Cartago y la asociación Guiare, organización sin fines de lucro especializada en educación.

La formación ofrecerá herramientas y metodologías que los docentes podrán aplicar directamente en las aulas, especialmente con estudiantes que están comenzando su proceso de aprendizaje.

La Dirección Regional de Educación de Cartago cuenta con 166 escuelas públicas de primaria, que constituyen el universo de centros educativos de referencia para esta nueva intervención.

Alda Cañas, directora y cofundadora de Guiare, explicó que los primeros años escolares son determinantes para consolidar las habilidades de lectura y escritura.

“Los primeros años de primaria son fundamentales para consolidar las habilidades de lectura y escritura. Por eso es importante que el personal docente cuente con estrategias que respondan a las distintas necesidades de aprendizaje de sus estudiantes”, señaló.

La especialista destacó que la nueva etapa permitirá dar continuidad al trabajo desarrollado previamente en educación preescolar.

Un grupo de estudiantes con camisas blancas y pantalones azules escribe en pupitres de madera en un aula. Se ven banderas y símbolos de Costa Rica en la pared.
El 17% de los estudiantes de primer grado obtuvo calificaciones inferiores a 65 en Español durante el segundo semestre de 2024, según un estudio del Ministerio de Educación Pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de USD 125,000 invertidos en educación

El programa Actualiza comenzó en 2022, cuando concentró sus esfuerzos en la capacitación de docentes de preescolar en áreas como lenguaje, lectoescritura y pensamiento lógico-matemático.

Desde entonces, la iniciativa registra aproximadamente 2,000 personas capacitadas y una inversión acumulada superior a los USD 125,000.

Según Kembly Brenes, jefa de Sostenibilidad y Relaciones Corporativas de Garnier & Garnier, la propuesta busca contribuir al desarrollo de talento humano desde las primeras etapas de formación.

“Sabemos que el desarrollo del talento comienza mucho antes de que una persona llegue al mercado laboral”, explicó Brenes.

La representante añadió que el objetivo es contribuir a que los estudiantes de Cartago desarrollen bases educativas más sólidas, mediante la formación continua de quienes los acompañan en las aulas.

Zona Franca La Lima, junto con 17 empresas privadas, impulsa el programa Actualiza, que acumula una inversión superior a los USD 125.000. Fuente: Zona Franca La Lima
Zona Franca La Lima, junto con 17 empresas privadas, impulsa el programa Actualiza, que acumula una inversión superior a los USD 125.000. Fuente: Zona Franca La Lima

Docentes esperan mejorar el aprendizaje

Para Marta Monge, docente de la Escuela Carlos J. Peralta, fortalecer la lectoescritura desde primer grado representa una oportunidad para mejorar el desempeño académico de los estudiantes.

“Lo que los niños aprenden en esta etapa les permite comprender mejor los contenidos que encontrarán después en otras materias”, manifestó.

La educadora destacó que contar con nuevas herramientas permitirá desarrollar actividades más dinámicas, incentivar el gusto por la lectura y fomentar diferentes formas de expresión.

Con esta nueva etapa, Actualiza busca que la capacitación beneficie no solo a los estudiantes actuales, sino también a futuras generaciones, mediante conocimientos que los docentes podrán continuar aplicando a lo largo de su trayectoria profesional.

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