Chiclayo afina los detalles para recibir al papa León XIV: esperan a unos 80 obispos

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Chiclayo ajusta los últimos preparativos para el regreso del papa León XIV al Perú, con ensayos previstos en los próximos días, la llegada del papamóvil desde Lima y una misa multitudinaria en las pampas de Pimentel, que podrían recibir a cerca de un millón de fieles.

El obispo de Chiclayo, Edison Farfán, afirmó que la organización de la visita ya ingresó en su etapa final y solo están realizando algunos ajustes.

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“Ahora nos queda dar para adelante y ver ya los últimos detalles”, señaló al referirse al trabajo previo a la ceremonia religiosa.

Farfán indicó que habrá prácticas antes de la llegada del pontífice. Los ensayos incluirán los ingresos y los ritos previstos para la misa multitudinaria con el Santo Padre.

El papamóvil llegará a Chiclayo mientras avanzan los preparativos para recibir al papa León XIV| Foto: Vatican News/Andina

El obispo sostuvo que esos preparativos son necesarios por la dimensión de la celebración y por la cantidad de asistentes que esperan recibir en la ciudad.

Misa en las pampas de Pimentel

La eucaristía se celebrará en las pampas de Pimentel, un espacio que, de acuerdo con Farfán, puede albergar aproximadamente a un millón de personas.

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La inscripción permitirá asignar ubicaciones a quienes completen el registro. Aun así, el obispo señaló que el terreno tiene capacidad para recibir también a fieles que no hayan logrado anotarse. “Las pampas son inmensas y podemos acoger a todos”, expresó.

La organización trabaja en la instalación de baños, la provisión de agua y áreas de descanso. También prevé facilitar el desplazamiento de los asistentes durante la jornada.

Chiclayo sí tendrá días libres por la visita del papa León XIV, pero no se aplicarán para todos los trabajadores. - Crédito EFE/ Paula Bayarte

Por otro lado, el papamóvil ya se encuentra en Lima y, según Farfán, podría arribar a Chiclayo entre hoy (3 de noviembre) y mañana. El vehículo quedará bajo resguardo en la base aérea de la ciudad.

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Las actividades se iniciarán el día 12 con una vigilia que incluirá un concierto, un momento de adoración y espacios para quienes deseen confesarse.

Farfán explicó que la programación busca que los fieles vivan la llegada del papa con actividades previas a la misa central.

Obispos de Ecuador, Bolivia, Panamá y otros países asistirán a la celebración

El obispo de Chiclayo informó que se espera la presencia de representantes religiosos procedentes de Ecuador, Bolivia, Panamá y otros países, además de integrantes de la Conferencia Episcopal Latinoamericana y Caribeña.

En Perú hay 56 obispos que integran la Conferencia Episcopal. Farfán estimó que, con los cardenales y obispos que acompañen al papa, la comitiva podría reunir a cerca de 80 obispos.

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Sobre el estado de salud del pontífice, Farfán dijo que el papa cumplió un período de reposo absoluto y que se encuentra en condiciones de viajar a Sudamérica. Según indicó, el itinerario contempla escalas previas en Uruguay y Argentina antes de su llegada al Perú.

Agenda del papa en Chiclayo

Según el programa oficial adjunto, la visita está prevista para el viernes 13 y sábado 14 de noviembre de 2026.

Viernes 13 de noviembre

07:40: salida en avión desde la Base Aeronaval del Callao hacia Chiclayo.

09:10: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

10:30: santa misa en la explanada de las Pampas de Pimentel.

12:40: visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero.

16:30: encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

17:45: encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

19:00: cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Sábado 14 de noviembre

08:00: rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la parroquia Santa María Catedral de Chiclayo.

09:10: salida en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba.

09:50: llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.

11:00: santa misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba.

13:15: salida en helicóptero hacia Chiclayo.

14:00: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

17:30: encuentro de oración con la comunidad católica por el clausura del año jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña.