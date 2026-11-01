El Salvador

Presidente Trump habló con Bukele sobre la situación la Haití y le aconsejó: “haz lo que tengas que hacer”

El mandatario estadounidense confirmó que habló con el presidente salvadoreño sobre el despliegue militar en territorio haitiano. También descartó que El Salvador necesite asistencia externa para resolver la situación

El presidente estadounidense respaldó el operativo salvadoreño pero descartó enviar asistencia. El Salvador desplegó tropas, helicópteros artillados y vehículos blindados para recuperar a sus hombres capturados en una emboscada. (Video de cortesía)
Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que conversó con su par de El Salvador, Nayib Bukele, sobre la situación en Haití, donde el Gobierno salvadoreño mantiene un despliegue militar con el objetivo declarado de localizar y rescatar a cuatro aerotécnicos capturados en una emboscada.

Consultado por un periodista sobre si había hablado con Bukele acerca de Haití, Trump respondió: “Sí, sí hablé. Dijo que tiene un gran problema con Haití”.

PUBLICIDAD

El mandatario estadounidense indicó que transmitió a Bukele que debía resolver la situación bajo sus propios criterios. “Le dije: mira, tú eres quien gobierna tu país. Tienes que hacer lo que tienes que hacer”, señaló.

Trump también habló de la situación de integrantes de las fuerzas salvadoreñas. “Tuviste un gran problema con Haití. Mataron a algunos de sus hombres”, sostuvo.

Ante la pregunta del periodista si se había considerado dar asistencia a El Salvador y el mandatario le respondió: “No necesita ayuda. Está en bastante buena forma”, afirmó el presidente estadounidense.

El presidente salvadoreño en sus redes sociales confirmó las palabras de Trump en la entrevista con el periodista de la cadena televisiva estadounidense.

El gobernante norteamericano reveló una conversación con el mandatario salvadoreño y Nayib Bukele lo confirmó. (Captura de pantalla de Nayib Bukele)
El gobernante norteamericano reveló una conversación con el mandatario salvadoreño y Nayib Bukele lo confirmó. (Captura de pantalla de Nayib Bukele)

Bukele aseguró que la misión busca recuperar a cuatro aerotécnicos

El Gobierno de Nayib Bukele pasó de una misión de asistencia médica a un operativo que, según la información difundida, incluye a más de 2,000 militares salvadoreños, helicópteros, vehículos blindados y apoyo logístico internacional.

PUBLICIDAD

Bukele sostuvo que la presencia de las Fuerzas Armadas de El Salvador en Haití no busca establecer una ocupación ni una permanencia indefinida. Según explicó, el despliegue tiene como fin recuperar a cuatro técnicos militares retenidos tras una emboscada.

El mandatario estadounidense reveló los detalles de su conversación con el presidente salvadoreño sobre el despliegue militar en territorio haitiano. También descartó que El Salvador necesite asistencia externa para resolver la situación. (Foto de cortesía)
El mandatario estadounidense reveló los detalles de su conversación con el presidente salvadoreño sobre el despliegue militar en territorio haitiano. También descartó que El Salvador necesite asistencia externa para resolver la situación. (Foto de cortesía)

El mandatario afirmó que El Salvador sabe como tratar con criminales de ese tipo y que el retiro de las tropas dependerá de la liberación de los cuatro salvadoreños. “Si nos entregan los cuatro aerotécnicos mañana, nosotros mañana mismo nos vamos en la tarde”, declaró durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial.

El presidente salvadoreño amenazó con usar la fuerza si no liberan a los militares

Bukele advirtió que su Gobierno recurrirá a la fuerza si los captores no entregan con vida a los cuatro integrantes de la Fuerza Aérea. “Si no los entregan por las buenas, pues los vamos a rescatar por las malas”, afirmó.

El presidente precisó que el objetivo anunciado de la misión no consiste en desarticular a las pandillas haitianas, aunque anticipó que sus tropas responderán si esos grupos bloquean el rescate. “Si se tardan, pues cada vez van a ser más acabadas, porque no vamos a ir a tocar la puerta y a pedir: ‘Con permiso’”, dijo.

Nayib Bukele aclaró que el despliegue busca rescatar a cuatro aerotécnicos retenidos tras una emboscada. REUTERS/Jose Cabezas
Nayib Bukele aclaró que el despliegue busca rescatar a cuatro aerotécnicos retenidos tras una emboscada. REUTERS/Jose Cabezas

Bukele también rechazó que su despliegue incluya bombardeos. “¿Bombas? Nuestra misión ni siquiera dispone de bombas”, desmintiendo a una ONG que acusaba al gobierno salvadoreño de realizar ese operativo en el país.

El mandatario comparó a las estructuras criminales de Haití con las pandillas que operaron en El Salvador antes de la ofensiva estatal impulsada por su administración. Señaló que ambos escenarios presentan diferencias, aunque sostuvo que existen métodos de funcionamiento similares entre los grupos.

El gobierno salvadoreño puntualizó que este movimiento masivo de tropas se efectúa en coordinación directa con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé. Las autoridades de San Salvador insistieron en que el arribo de las tropas no constituye una invasión, sino un esfuerzo puntual para rescatar a sus connacionales extraviados y brindar asistencia de seguridad a una nación aliada ante la severa crisis institucional y de orden público que atraviesa.

Temas Relacionados

Nayib BukeleHaitíOperación militarPandillas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pizza, canciones de Bad Bunny y amigos que viajaron desde México: así rindieron tributo a Komanche en El Salvador

En medio de rebanadas de pizza, temas de Bad Bunny y anécdotas compartidas por amigos cercanos que viajaron desde México, la comunidad de San Sebastián, San Vicente, celebró la primera noche conmemorativa en honor a Carlos Roberto Castro, “Komanche”

Pizza, canciones de Bad Bunny y amigos que viajaron desde México: así rindieron tributo a Komanche en El Salvador

Centroamérica dio el golpe: el voto de Costa Rica y El Salvador que coronó a Harry Kane en el Balón de Oro

En una de las definiciones más cerradas que recuerde la historia de France Football, el Balón de Oro 2026 no se resolvió en los grandes templos europeos, sino en el pulso periodístico del istmo

Centroamérica dio el golpe: el voto de Costa Rica y El Salvador que coronó a Harry Kane en el Balón de Oro

Costa Rica detiene a salvadoreño buscado desde hace 12 años por presunto abuso contra un menor de edad

El extranjero fue localizado durante un operativo policial en Los Chiles, cerca de la frontera con Nicaragua. También registra causas judiciales en El Salvador relacionadas con drogas y conducción bajo sus efectos.

Costa Rica detiene a salvadoreño buscado desde hace 12 años por presunto abuso contra un menor de edad

El cementerio de Los Ilustres en San Salvador que se convierte en museo a cielo abierto con recorridos nocturnos

Mausoleos de mármol italiano, esculturas y criptas históricas aguardan a quienes se adentran después del anochecer en este camposanto centenario que guarda presidentes, músicos y científicos salvadoreños

El cementerio de Los Ilustres en San Salvador que se convierte en museo a cielo abierto con recorridos nocturnos

Restos de El Komanche llegarán este sábado a El Salvador tras demora en su traslado

La llegada de los restos de Carlos José Rivera Alfaro sufrió un retraso que modificó el cronograma de sus honras fúnebres

Restos de El Komanche llegarán este sábado a El Salvador tras demora en su traslado
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ganadores de la Kábala este jueves 29 de octubre

Ganadores de la Kábala este jueves 29 de octubre

Del Gran Premio de México a la sala de parto: mujer embarazada es trasladada de urgencia tras sentir malestar en el evento deportivo

Papa León XIV en Perú: Sutran refuerza controles a buses y velocidad para reducir accidentes durante los viajes de fieles

Tras más de un mes fuera, Chucky Lozano se reencuentra con el gol en la aplastante goleada 4-1 del LA Galaxy

Carlos Slim refuerza su apuesta por el petróleo: firma contratos con Pemex e invierte en refinerías de Estados Unidos

DEPORTES

Tras el empate de San Lorenzo, Estudiantes igualó 3-3 ante Instituto en un partidazo por el Torneo Clausura

Tras el empate de San Lorenzo, Estudiantes igualó 3-3 ante Instituto en un partidazo por el Torneo Clausura

Así está la clasificación a las copas internacionales de 2027 y la Tabla Anual

Liam Lawson fue descalificado de la clasificación del GP de México y Franco Colapinto ganó una posición para la largada de la F1

El lamento de Franco Colapinto tras clasificar 11° en México: el mensaje que le dio el Jefe de Alpine sobre la largada

Tras una penalización a Liam Lawson, Franco Colapinto largará 11° el Gran Premio de México de Fórmula 1

ENTRETENIMIENTO

Jessica Biel adelanta cambios en el reboot de ‘7th Heaven’: será más “moderno”, “realista” y tendrá “menos limitaciones”

Jessica Biel adelanta cambios en el reboot de ‘7th Heaven’: será más “moderno”, “realista” y tendrá “menos limitaciones”

El emotivo homenaje de Melissa Gilbert a Michael Landon por sus 90 años: “Todavía te extraño muchísimo”

Las 10 canciones de Disney que marcaron a generaciones y se convirtieron en clásicos

Michael Douglas y el grave error que casi deja a Glenn Close fuera de ‘Atracción fatal’: “Nos sentimos idiotas absolutos”

Ian Gillan, histórico vocalista de Deep Purple, fue hospitalizado de emergencia a los 81 años