Presidente Trump habló con Bukele sobre la situación la Haití y le aconsejó: “haz lo que tengas que hacer”

El presidente estadounidense respaldó el operativo salvadoreño pero descartó enviar asistencia. El Salvador desplegó tropas, helicópteros artillados y vehículos blindados para recuperar a sus hombres capturados en una emboscada. (Video de cortesía)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que conversó con su par de El Salvador, Nayib Bukele, sobre la situación en Haití, donde el Gobierno salvadoreño mantiene un despliegue militar con el objetivo declarado de localizar y rescatar a cuatro aerotécnicos capturados en una emboscada.

Consultado por un periodista sobre si había hablado con Bukele acerca de Haití, Trump respondió: “Sí, sí hablé. Dijo que tiene un gran problema con Haití”.

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El mandatario estadounidense indicó que transmitió a Bukele que debía resolver la situación bajo sus propios criterios. “Le dije: mira, tú eres quien gobierna tu país. Tienes que hacer lo que tienes que hacer”, señaló.

Trump también habló de la situación de integrantes de las fuerzas salvadoreñas. “Tuviste un gran problema con Haití. Mataron a algunos de sus hombres”, sostuvo.

Ante la pregunta del periodista si se había considerado dar asistencia a El Salvador y el mandatario le respondió: “No necesita ayuda. Está en bastante buena forma”, afirmó el presidente estadounidense.

El presidente salvadoreño en sus redes sociales confirmó las palabras de Trump en la entrevista con el periodista de la cadena televisiva estadounidense.

El gobernante norteamericano reveló una conversación con el mandatario salvadoreño y Nayib Bukele lo confirmó. (Captura de pantalla de Nayib Bukele)

Bukele aseguró que la misión busca recuperar a cuatro aerotécnicos

El Gobierno de Nayib Bukele pasó de una misión de asistencia médica a un operativo que, según la información difundida, incluye a más de 2,000 militares salvadoreños, helicópteros, vehículos blindados y apoyo logístico internacional.

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Bukele sostuvo que la presencia de las Fuerzas Armadas de El Salvador en Haití no busca establecer una ocupación ni una permanencia indefinida. Según explicó, el despliegue tiene como fin recuperar a cuatro técnicos militares retenidos tras una emboscada.

El mandatario estadounidense reveló los detalles de su conversación con el presidente salvadoreño sobre el despliegue militar en territorio haitiano. También descartó que El Salvador necesite asistencia externa para resolver la situación. (Foto de cortesía)

El mandatario afirmó que El Salvador sabe como tratar con criminales de ese tipo y que el retiro de las tropas dependerá de la liberación de los cuatro salvadoreños. “Si nos entregan los cuatro aerotécnicos mañana, nosotros mañana mismo nos vamos en la tarde”, declaró durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial.

El presidente salvadoreño amenazó con usar la fuerza si no liberan a los militares

Bukele advirtió que su Gobierno recurrirá a la fuerza si los captores no entregan con vida a los cuatro integrantes de la Fuerza Aérea. “Si no los entregan por las buenas, pues los vamos a rescatar por las malas”, afirmó.

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El presidente precisó que el objetivo anunciado de la misión no consiste en desarticular a las pandillas haitianas, aunque anticipó que sus tropas responderán si esos grupos bloquean el rescate. “Si se tardan, pues cada vez van a ser más acabadas, porque no vamos a ir a tocar la puerta y a pedir: ‘Con permiso’”, dijo.

Nayib Bukele aclaró que el despliegue busca rescatar a cuatro aerotécnicos retenidos tras una emboscada. REUTERS/Jose Cabezas

Bukele también rechazó que su despliegue incluya bombardeos. “¿Bombas? Nuestra misión ni siquiera dispone de bombas”, desmintiendo a una ONG que acusaba al gobierno salvadoreño de realizar ese operativo en el país.

El mandatario comparó a las estructuras criminales de Haití con las pandillas que operaron en El Salvador antes de la ofensiva estatal impulsada por su administración. Señaló que ambos escenarios presentan diferencias, aunque sostuvo que existen métodos de funcionamiento similares entre los grupos.

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El gobierno salvadoreño puntualizó que este movimiento masivo de tropas se efectúa en coordinación directa con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé. Las autoridades de San Salvador insistieron en que el arribo de las tropas no constituye una invasión, sino un esfuerzo puntual para rescatar a sus connacionales extraviados y brindar asistencia de seguridad a una nación aliada ante la severa crisis institucional y de orden público que atraviesa.