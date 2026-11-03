España

El Gobierno regula la jornada de los MIR: 35 horas semanales, un máximo de 4 guardias al mes y subidas salariales

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto con mejoras para los residentes sanitarios

Una médica ausculta a su paciente. (Pexels)
Una médica ausculta a su paciente. (Pexels)
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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo Real Decreto que regula las condiciones de los residentes sanitarios en Medicina, Enfermería, Farmacia, Biología, Química y Psicología. La reforma, impulsada desde el Ministerio de Sanidad, refuerza las garantías sobre jornada, descansos y retribuciones de los especialistas en formación.

Se trata de una medida reclamada por los colectivos de residentes sanitarios en España. El nuevo real decreto limita a 17 horas las guardias de los MIR y garantiza un descanso semanal de 24 horas ininterrumpidas, entre otras medidas.

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Las mejoras aprobadas no entrarán en vigor automáticamente, sino que habrá que esperar hasta el próximo año. Las subidas salariales contempladas comenzarán el 1 de enero de 2027, pero para los cambios en la jornada y los descansos habrá que esperar hasta el próximo mes de septiembre.

Fin a las guardias de 24 horas

De forma general, los residentes de todas las categorías no podrán trabajar más de 35 horas a la semana en cómputo semestral. Esta jornada, no obstante, se amplía hasta las 45 horas máximas en cómputo trimestral para los MIR, residentes de Medicina, que deben realizar las correspondientes guardias médicas.

Un médico joven, visiblemente cansado, se sienta en el suelo de un hospital.
Un médico joven, visiblemente cansado, se sienta en el suelo de un hospital. (Canva)

En este aspecto, el Gobierno ha impuesto un máximo de cuatro jornadas de guardia mensuales de 17 horas cada una, un total de 68 horas extraordinarias al mes. Este máximo debe incluir tanto la jornada ordinaria (7 horas) como las de guardia (hasta 10 horas), que deben ir seguidas de un descanso obligatorio de 12 horas.

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Excepcionalmente, se permitirá realizar hasta siete guardias al mes, pero siempre “por razones docentes justificadas” y “con consentimiento expreso y revocable del residente”. “La ampliación no podrá basarse exclusivamente en necesidades ordinarias de cobertura asistencial o en una insuficiencia estructural de plantilla”, insisten desde Sanidad.

Los residentes, en cualquier caso, tendrán derecho a conocer la distribución de la jornada dos meses antes. Los centros sanitarios deberán disponer de sistemas de registro horario para verificar el cumplimiento de estas normas.

Respecto a los descansos, los residentes podrán disfrutar de 12 horas continuadas entre jornadas y un mínimo de 24 horas ininterrumpidas a la semana, que podrán acumularse al descanso diario si así corresponde. En situaciones justificadas se podrán establecer descansos alternativos dentro de un periodo de referencia máximo de 14 días.

Nuevos complementos salariales

El nuevo real decreto no toca el salario base de los residentes sanitarios, pero sí contempla un complemento de formación que se calculará sobre ese sueldo. El importe a percibir aumentará cada año: corresponderá al 18% del sueldo base en el primer año, al 28% en el segundo, al 38% en el tercero, al 48% en el cuarto y al 58% en el quinto. Mientras, se mantienen otros complementos como el de atención continuada o el plus de residencia.

Asimismo, se han incorporado nuevos complementos retributivos para situaciones de incapacidad temporal, descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. El cálculo de estos extras se realizará a partir de las retribuciones de los últimos seis meses antes del inicio de alguna de estas situaciones protegidas.

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