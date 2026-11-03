Miss Costa Rica Mariale Acosta viajó a Puerto Rico para representar al país en Miss Universo 2026

Mariale Acosta, Miss Universo Costa Rica 2026, viajó este 1 de noviembre a Puerto Rico para participar en la edición 75 del certamen internacional de belleza. Crédito: Miss Universe Costa Rica

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La representante de Costa Rica en el certamen Miss Universo 2026, María Alejandra Acosta García, conocida como Mariale Acosta, emprendió este domingo 1 de noviembre su viaje hacia Puerto Rico, donde participará en la edición número 75 del concurso internacional de belleza, cuya gala final se realizará el próximo 24 de noviembre.

La modelo herediana fue despedida en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría por decenas de seguidores que llegaron con banderas, pancartas, fotografías y mensajes de apoyo para acompañarla antes de su salida del territorio nacional.

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La actividad estuvo marcada por un ambiente festivo, con la participación de una banda musical, comparsas y hasta un mariachi. Durante la despedida, Acosta compartió con los asistentes, se tomó fotografías y realizó una pequeña pasarela en la que presentó con entusiasmo su nombre y el país que representará.

“María Alejandra Acosta García, Costa Rica”, expresó la reina de belleza ante quienes acudieron a despedirla.

También dedicó un mensaje de agradecimiento a sus seguidores: “Lo podemos lograr juntos, les prometo que van a tener una reina que no es perfecta, pero que ama profundamente este país”.

Una preparación de varios meses

La costarricense llega a la competencia después de un proceso de preparación que incluyó entrenamiento en pasarela, oratoria, actuación, baile, maquillaje, estilismo y fortalecimiento emocional, con el propósito de enfrentar las diferentes pruebas del certamen.

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En declaraciones brindadas al diario La Nación, Acosta manifestó su confianza en el trabajo desarrollado durante los últimos meses y aseguró que su objetivo es competir por el máximo reconocimiento internacional.

“Yo voy por la corona”, afirmó la representante nacional, quien considera que su disciplina y preparación le permitirán desenvolverse ante las demás candidatas.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es la cantidad de vestuario que llevó consigo. Según explicó, preparó alrededor de 150 atuendos, de los cuales aproximadamente 50 corresponden a creaciones de diseñadores costarricenses.

Esta selección busca mostrar diferentes propuestas de moda durante las actividades oficiales, presentaciones y encuentros que forman parte de la agenda internacional.

Acosta, de 24 años, obtuvo el título nacional en junio de 2026, después de haber quedado como primera finalista del concurso en 2024.

Transmisión completa de la despedida de la Miss Universe Costa Rica rumbo a Puerto Rico

¿Cuándo comienza la concentración de Miss Universo?

Aunque la representante costarricense partió hacia Puerto Rico el 1 de noviembre, su incorporación oficial a la concentración de candidatas está programada para el domingo 8 de noviembre.

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Durante los días previos, específicamente entre el 2 y el 7 de noviembre, Acosta cumplirá compromisos profesionales relacionados con una marca de perfumes en territorio puertorriqueño.

Según explicó Yessenia Ramírez, directora de Miss Universe Costa Rica, la candidata deberá presentarse en el hotel sede del concurso el 8 de noviembre, a las 8:00 a. m., para iniciar formalmente las actividades junto a las demás participantes.

La directora también ha destacado la experiencia y disciplina de la modelo, además del acompañamiento brindado por profesionales nacionales e internacionales durante su preparación.

La herediana de 24 años fue coronada Miss Universo Costa Rica en junio de 2026 y ahora buscará destacar en el escenario internacional. Fabricio Quirós / Costa Rica

Costa Rica buscará destacar en la edición 75

El certamen Miss Universo 2026 se desarrollará en San Juan, Puerto Rico, con diferentes actividades programadas durante noviembre.

El calendario oficial contempla el desfile de trajes nacionales el 21 de noviembre, seguido de la competencia preliminar el 22 de noviembre.

Finalmente, la coronación tendrá lugar el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como el Choliseo.

Durante esa ceremonia, la mexicana Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, entregará la corona a su sucesora.

La participación de Mariale Acosta representa una nueva oportunidad para Costa Rica de buscar una clasificación destacada en uno de los concursos de belleza más reconocidos internacionalmente, mientras la candidata comienza una etapa decisiva de su preparación en territorio puertorriqueño.

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