América Latina

Uruguay anunció una inversión de USD 5.700 millones para instalar centros de datos: cinco claves del proyecto

La empresa española Solaria construirá un complejo tecnológico abastecido con energía solar en Canelones, San José y Florida. El gobierno estima que la iniciativa generará miles de puestos de trabajo durante la construcción y la operación

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y un representante de la empresa Solaria firma un documento sobre la inversión de USD 5.700 millones en el país (Martin Cerchiari - Presidencia)
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y un representante de la empresa Solaria firma un documento sobre la inversión de USD 5.700 millones en el país (Martin Cerchiari - Presidencia)
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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, estrenó una nueva estética de la comunicación presidencial para hacer el anuncio más relevante en lo que va de su gestión: la empresa española Solaria invertirá USD 5.700 millones en un parque de centros de datos y en una planta solar que lo abastecerá. De concretarse será la mayor inversión de la historia del país.

El proyecto estará en régimen de zona franca e implica USD 5.500 millones de dólares de inversión en centro de datos. A esto se le suman otros USD 200 millones para instalar 350 megavatios de generación solar que abastecerán el parque con energía renovable propia.

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Por el monto, es una inversión comparable a la que Hif Global proyecta para Paysandú y que fue anunciada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou pero la multinacional chilena todavía no ha ratificado sus planes.

El secretario de Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez (Martin Cerchiari - Presidencia)
El secretario de Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez (Martin Cerchiari - Presidencia)

La inversión se desarrollará en dos fases. La primera incluye 200 megavatios de centros de datos y toda la energía solar; en la segunda, se sumarán otros 300 megavatios de centros de datos.

Pero, ¿qué estuvo detrás de esta inversión firmada este miércoles? Estas son las cinco claves que destacó la Presidencia de la República:

Una empresa que conoce el país

Solaria Energía y Medio Ambiente fue fundada en 2002 y se dedica al desarrollo, gestión y generación de energía solar fotovoltaica en el sur de Europa. Desde 2007 cotiza en la bolsa española. La empresa nació originalmente como fabricante de paneles solares y se transformó en 2014 en un generador puro de energía limpia.

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Los ministros uruguayos Gabriel Oddone (Economía), Edgardo Ortuño (Ambiente) y Lucía Etcheverry (Transporte) (Martin Cerchiari - Presidencia)
Los ministros uruguayos Gabriel Oddone (Economía), Edgardo Ortuño (Ambiente) y Lucía Etcheverry (Transporte) (Martin Cerchiari - Presidencia)

La compañía española opera en Uruguay hace casi una década, con plantas de Young (en el departamento de Río Negro) y Mercedes (Soriano), que le venden energía a la empresa estatal UTE, encargada del suministro eléctrico.

Empleos para el interior del país

El gobierno destacó que en una primera etapa se crearán 3.100 puestos de trabajo en la construcción: 2.400 en los centros de datos y los restantes 700 en los parques fotovoltaicos. Cuando el proyecto esté en funcionamiento habrá 1.500 más.

“Es trabajo para uruguayos, obreros, técnicos, ingenieros, profesionales, empresas de servicios, para gente que podrá desarrollar su carrera acá, sin tener que irse a buscar oportunidades en otro lado”, dijo el presidente Orsi al dar el anuncio este miércoles.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, al anunciar la inversión de la empresa española Solaria (Martin Cerchiari - Presidencia)
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, al anunciar la inversión de la empresa española Solaria (Martin Cerchiari - Presidencia)

Una condición: “Es en todo el territorio o no es”

Las instalaciones de estos data center serán en el interior del país: Canelones, San José y Florida. “Creemos en la descentralización, el desarrollo es en todo el territorio o no es”, dijo Orsi. El compromiso del gobierno es llevar conocimiento por fuera de Montevideo para que esto se transforme en desarrollo, mueva la economía local y genere empleo, destacó el comunicado oficial.

La seguridad jurídica y la matriz productiva de Uruguay

El presidente Orsi destacó la seguridad jurídica de Uruguay, una de las características que más se menciona cuando se habla del país. Además, la matriz productiva es prácticamente en un 100% renovable. “Esto es lo que he llamado acumulación positiva”, dijo el presidente al exponer ante los medios y ante buena parte de su gabinete.

Molinos de viento en un parque eólico en el lugar "Sierra de Caracoles" en Maldonado, cerca de Montevideo (Archivo/REUTERS/Andres Stapff)
Molinos de viento en un parque eólico en el lugar "Sierra de Caracoles" en Maldonado, cerca de Montevideo (Archivo/REUTERS/Andres Stapff)

Cuando se trata de Uruguay es claro que los colores políticos importan bastante menos”, señaló.

Además, el mandatario señaló que Uruguay tiene una red de telecomunicaciones robusta, con una penetración del 94% de fibra óptica en todo el país y cables submarinos que lo conectan con el mundo.

“Gana Uruguay”

El presidente Orsi destacó en su discurso que la inversión permite que “gane” Uruguay por la generación de empleo, la mayor actividad de los proveedores nacionales, las oportunidades para los profesionales, la economía más dinámica y la generación de nuevas capacidades.

Gana Uruguay porque en este proyecto converge buena parte del país que queremos construir: una economía que innova, una matriz energética cada vez más sostenible, más conocimiento, más oportunidades y desarrollo en el interior del país”, enumeró.

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