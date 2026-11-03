La FAO impulsa un plan contra la sequía en Centroamérica

Una composición gráfica ilustra los efectos de la sequía y las inundaciones en los cultivos de Centroamérica, junto con labores de monitoreo técnico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) presentaron un plan de inversión de USD 216.7 millones para tecnificar la agricultura del Corredor Seco centroamericano y ampliar el acceso al financiamiento de pequeños productores. La iniciativa apunta a una región donde viven cerca de 23 millones de personas, buena parte de ellas dependientes de la actividad agropecuaria.

La propuesta fue expuesta en octubre, durante el Foro de Inversión de la iniciativa Mano de la Mano de la FAO, que tuvo lugar en Roma, Italia. El programa abarca el Corredor Seco y otras zonas áridas de los países que integran el SICA, con inversiones previstas en información agrícola, manejo de agua, infraestructura digital, investigación y herramientas de prevención frente al riesgo climático.

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Según las proyecciones presentadas por los organismos, el plan tendría una tasa interna de retorno del 24.3% y alcanzaría a unos 3.6 millones de personas. El objetivo consiste en reducir la exposición de los productores a sequías, lluvias irregulares y otros efectos asociados al cambio climático, al tiempo que se generan condiciones para que puedan obtener crédito.

“El sector agrícola está expuesto a riesgos y la tecnología permite reducirlos. Los estudios de suelo, los patrones de lluvia y las amenazas climáticas aportan información para orientar la siembra y la cosecha, y eso resulta determinante para acceder a financiamiento”, explicó a EFE el coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica, Adoniram Sanches Peraci.

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Juan Carballo cultiva frijoles junto a su cosecha de maíz a pesar de la prolongada sequía, en Coatepeque, El Salvador, 1 de septiembre de 2026. La Asamblea de El Salvador declaró el estado de emergencia nacional el 7 de octubre debido a los efectos de El Niño. REUTERS/Jose Cabezas

El mapeo de suelos y la gestión del agua concentran más de la mitad de los fondos

La mayor partida del proyecto, de USD 59 millones, está destinada al mapeo digital de suelos. Esa herramienta permite conocer la composición, fertilidad y capacidad productiva de cada terreno, datos que pueden ayudar a definir qué cultivos son más adecuados y qué prácticas requieren los productores.

El segundo componente en volumen de recursos corresponde a las soluciones integrales de agua, con USD 56.5 millones. La propuesta contempla medidas para administrar de forma más eficiente un recurso sometido a presión en las áreas afectadas por sequías recurrentes.

El esquema incluye también USD 42 millones para infraestructura digital dirigida a micro y pequeñas empresas, además de USD 34 millones para desarrollar una zonificación agrícola basada en el riesgo climático. Esta última inversión busca identificar los territorios y actividades más expuestos a variaciones en las precipitaciones, temperaturas extremas y otros fenómenos que afectan la producción.

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El plan prevé, además, USD 11.2 millones para reforzar los institutos nacionales de investigación agropecuaria en investigación, desarrollo e innovación. Otros USD 14 millones se destinarían al Hub Regional sobre Conducta Empresarial Responsable en Cadenas Agroalimentarias, denominado Hub AgriCER.

Sanches Peraci indicó que parte de la información técnica ya fue desarrollada a través de programas de cooperación internacional. “Se realizó un mapeo de suelos en Honduras y Guatemala, gracias a la cooperación de Estados Unidos. Brasil, además, aportó USD 1 millón para colaborar con Centroamérica en el desarrollo de la zonificación de riesgo climático”, señaló.

La ilustración conceptual visualiza la crisis de sequía en Centroamérica, con un sol abrasador sobre un mapa que presenta tierra agrietada, cultivos de maíz marchitos y un embalse con bajos niveles de agua, reflejando el impacto en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados de esos trabajos, junto con datos sobre semillas y otras variables productivas, están disponibles para los gobiernos de la región. La FAO plantea que esa información puede facilitar decisiones públicas, orientar inversiones privadas y reducir la incertidumbre que enfrentan las familias rurales.

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La FAO plantea combinar créditos, garantías y otros instrumentos financieros

El coordinador subregional sostuvo que las inversiones deben dirigirse a los territorios en los que coinciden pobreza, inseguridad alimentaria, vulnerabilidad climática y falta de oportunidades. También subrayó que el programa prioriza a quienes encuentran obstáculos para obtener recursos financieros.

“Necesitamos repensar la arquitectura de financiamiento. Las restricciones fiscales y los altos niveles de endeudamiento exigen soluciones que combinen distintos instrumentos financieros, reduzcan los riesgos y faciliten inversiones más inclusivas y sostenibles”, afirmó Sanches Peraci.

La propuesta de la FAO y el SICA parte de la premisa de que la disponibilidad de datos sobre los suelos, el agua y el clima puede contribuir a que las entidades financieras evalúen con mayor precisión los proyectos productivos. De esa forma, los pequeños agricultores podrían contar con mejores condiciones para acceder a créditos, seguros u otros mecanismos de respaldo.

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Un agricultor sostiene una mazorca de maíz seca sobre un terreno agrietado por la falta de lluvias en el Corredor Seco centroamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionario destacó el papel de la Secretaría General del SICA, que trabaja junto con el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). Según explicó, el acompañamiento técnico de la FAO permite identificar las áreas prioritarias, estructurar iniciativas de inversión y ponerlas en contacto con potenciales socios financieros.

La estrategia regional busca responder a problemas que trascienden las fronteras nacionales. La sequía, la degradación de suelos, la volatilidad de los precios y las consecuencias del cambio climático afectan de forma simultánea a varios países centroamericanos, por lo que la coordinación regional es uno de los ejes del programa.

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República Dominicana recibió un reconocimiento por la reducción del hambre

El quinto Foro anual de Inversión de la FAO se celebró entre el 13 y el 16 de octubre en Roma. Durante el encuentro, 11 países recibieron un reconocimiento por sus avances en la lucha contra el hambre, entre ellos República Dominicana.

Sanches Peraci indicó que el porcentaje de personas afectadas por el hambre a nivel mundial alcanzó el 7.8% en 2025, equivalente a 644.6 millones de habitantes. Explicó que la FAO otorga este tipo de distinciones cuando el indicador baja del 2.5% de la población.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader (d), otorgó la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella al director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, quien felicitó a la República Dominicana por lograr el objetivo del hambre cero y defendió la importancia de la continuidad en la política pública para conseguir avances en la alimentación este martes, durante una ceremonia realizada en el Palacio Nacional en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

“El compromiso político sostenido, las inversiones estratégicas, las instituciones fuertes y la coordinación entre sectores hacen posibles estos resultados”, expresó el representante de la FAO. Añadió que la integración regional es necesaria para países con economías y territorios interconectados, ya que ningún Estado puede responder por sí solo a la sequía, el cambio climático o la inestabilidad de los precios.

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Para la FAO, las políticas de seguridad alimentaria requieren vínculos con la adaptación climática, la protección de los recursos naturales, la infraestructura, la llegada a los mercados, la inclusión social y el empleo digno. El plan para el Corredor Seco intenta trasladar ese enfoque a inversiones concretas en una de las zonas agrícolas más expuestas de Centroamérica.