América Latina

Brasil reabrió el acceso a las cataratas del Iguazú tras 20 días cerrado por la crecida del río

El caudal llegó a 17,7 millones de litros por segundo el 26 de octubre, casi doce veces su promedio histórico. En Argentina, la pasarela hacia el mismo salto fue desmontada en agosto

El acceso a las cataratas del Iguazú había sido cerrado por la crecida del río
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El Parque Nacional do Iguaçu reabrió la pasarela que lleva a la Garganta del Diablo, el mayor salto de las cataratas del Iguazú, después de 20 días cerrada por la crecida del río. La concesionaria Urbia+Cataratas, que gestiona las visitas en el lado brasileño, informó el domingo que el caudal bajó el sábado a 6,8 millones de litros por segundo y que sus técnicos revisaron la estructura antes de readmitir público.

El parque pertenece al Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). Los protocolos de seguridad fijan en 8 millones de litros por segundo el límite para mantener abierto el acceso. El río superó ese umbral el 11 de octubre y la pasarela se cerró ese día. El 26 de octubre el caudal llegó a 17,7 millones, frente a un promedio histórico de 1,5 millones. La concesionaria prevé que se mantenga por debajo del límite en los próximos días.

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No era la primera interrupción reciente. En septiembre la pasarela estuvo cuatro días cerrada, desde el 11, y reabrió el 15 con el río en 6,7 millones de litros por segundo.

Las cataratas, declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco, se reparten entre Brasil y Argentina, y la crecida afectó también al lado argentino. El Parque Nacional Iguazú cerró el 12 de octubre los circuitos Superior e Inferior, con el río por encima de 12.000 metros cúbicos por segundo (12.000 millones de litros por segundo).

Reabrió el 13 y volvió a cerrar ambos el 14. El Inferior se habilitó de nuevo el 15, y el Superior, reabierto después, cerró otra vez el 25 de octubre.

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Cierran las Cataratas del Iguazú por la subida del río

En Argentina, el parque empezó a desmontar la pasarela de la Garganta del Diablo el 3 de agosto, ante las crecidas que anticipaban los pronósticos vinculados a El Niño, fenómeno que eleva las lluvias en la región. El cierre se anunció por 40 días, plazo que se cumplió el 12 de septiembre, y la pasarela siguió fuera de servicio.

La medida buscaba evitar que se repitiera lo ocurrido en octubre de 2023, cuando otra crecida destruyó 79 de los 99 tramos de esa estructura y el paseo estuvo cerrado unos nueve meses, hasta julio de 2024. Un año antes, en octubre de 2022, el río había alcanzado 16,5 millones de litros por segundo y arrastró tramos de la misma pasarela; 51 de los 99 resultaron dañados y la reconstrucción empezó el 22 de noviembre con 25 operarios.

El Iguazú desemboca en el Paraná, cuyo caudal también está por encima de lo normal. La entidad binacional que opera la central hidroeléctrica de Yacyretá, en la frontera entre Argentina y Paraguay, informó el 12 de octubre que el caudal del Paraná superó los promedios históricos en un 37% en septiembre y en un 40% en lo que iba de octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina estima, para el trimestre de noviembre a enero, mayores probabilidades de lluvias superiores a lo normal en el sur de Brasil, el este de Paraguay, Uruguay, el Litoral y el centro de Argentina.

El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) recogió en julio las proyecciones del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad, que daban 81% de probabilidad a un pico de intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre. El primer boletín sobre El Niño del Instituto Nacional de Meteorología de Brasil indica, según los modelos, una probabilidad superior a 90% de que el fenómeno dure hasta, al menos, comienzos de 2027.

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