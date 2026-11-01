Brasil reabrió el acceso a las cataratas del Iguazú tras 20 días cerrado por la crecida del río

El acceso a las cataratas del Iguazú había sido cerrado por la crecida del río

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El Parque Nacional do Iguaçu reabrió la pasarela que lleva a la Garganta del Diablo, el mayor salto de las cataratas del Iguazú, después de 20 días cerrada por la crecida del río. La concesionaria Urbia+Cataratas, que gestiona las visitas en el lado brasileño, informó el domingo que el caudal bajó el sábado a 6,8 millones de litros por segundo y que sus técnicos revisaron la estructura antes de readmitir público.

El parque pertenece al Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). Los protocolos de seguridad fijan en 8 millones de litros por segundo el límite para mantener abierto el acceso. El río superó ese umbral el 11 de octubre y la pasarela se cerró ese día. El 26 de octubre el caudal llegó a 17,7 millones, frente a un promedio histórico de 1,5 millones. La concesionaria prevé que se mantenga por debajo del límite en los próximos días.

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No era la primera interrupción reciente. En septiembre la pasarela estuvo cuatro días cerrada, desde el 11, y reabrió el 15 con el río en 6,7 millones de litros por segundo.

Las cataratas, declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco, se reparten entre Brasil y Argentina, y la crecida afectó también al lado argentino. El Parque Nacional Iguazú cerró el 12 de octubre los circuitos Superior e Inferior, con el río por encima de 12.000 metros cúbicos por segundo (12.000 millones de litros por segundo).

Reabrió el 13 y volvió a cerrar ambos el 14. El Inferior se habilitó de nuevo el 15, y el Superior, reabierto después, cerró otra vez el 25 de octubre.

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Cierran las Cataratas del Iguazú por la subida del río

En Argentina, el parque empezó a desmontar la pasarela de la Garganta del Diablo el 3 de agosto, ante las crecidas que anticipaban los pronósticos vinculados a El Niño, fenómeno que eleva las lluvias en la región. El cierre se anunció por 40 días, plazo que se cumplió el 12 de septiembre, y la pasarela siguió fuera de servicio.

La medida buscaba evitar que se repitiera lo ocurrido en octubre de 2023, cuando otra crecida destruyó 79 de los 99 tramos de esa estructura y el paseo estuvo cerrado unos nueve meses, hasta julio de 2024. Un año antes, en octubre de 2022, el río había alcanzado 16,5 millones de litros por segundo y arrastró tramos de la misma pasarela; 51 de los 99 resultaron dañados y la reconstrucción empezó el 22 de noviembre con 25 operarios.

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El Iguazú desemboca en el Paraná, cuyo caudal también está por encima de lo normal. La entidad binacional que opera la central hidroeléctrica de Yacyretá, en la frontera entre Argentina y Paraguay, informó el 12 de octubre que el caudal del Paraná superó los promedios históricos en un 37% en septiembre y en un 40% en lo que iba de octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina estima, para el trimestre de noviembre a enero, mayores probabilidades de lluvias superiores a lo normal en el sur de Brasil, el este de Paraguay, Uruguay, el Litoral y el centro de Argentina.

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El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) recogió en julio las proyecciones del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad, que daban 81% de probabilidad a un pico de intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre. El primer boletín sobre El Niño del Instituto Nacional de Meteorología de Brasil indica, según los modelos, una probabilidad superior a 90% de que el fenómeno dure hasta, al menos, comienzos de 2027.