El juicio por el crimen que conmovió a Uruguay llega a un punto clave: los detalles que estremecieron a los investigadores

Mariana Rivero, víctima de un femicidio en Uruguay (Crédito: Facebook)

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Los investigadores del femicidio de Mariana Rivero –ocurrido hace tres años y que generó una fuerte conmoción en Uruguay– no podían creer lo que se habían encontrado: el cuerpo de la joven de 24 años había aparecido desmembrado, entre bolsas y pertenencias, 19 días después del inicio de su búsqueda. Parecía un “rompecabezas”, dijo el policía que la encontró, y pidió disculpas por la expresión.

A este policía le costaba describir lo que había encontrado, según surge de la reconstrucción de las audiencias judiciales informadas por el diario El País. Los testimonios permitieron conocer la persecución que sufrió Rivero por parte de su novio, Luciano Ledesma, y sus últimos movimientos. La Fiscalía, por su parte, pide 30 años de prisión y 15 años de medidas de seguridad, la máxima pena prevista en el Código Penal uruguayo.

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La fiscal Alicia Abreu lo acusa por homicidio muy especialmente agravado por femicidio y vilipendio de cadáver.

Mariana Rivero, víctima de un femicidio en Uruguay (Crédito: Facebook)

El vínculo comenzó como una amistad que continuó como una relación amorosa, que se fue convirtiendo en tóxica de parte de él: la comenzó a vigilar, la extorsionaba, se creó perfiles falsos en redes sociales para hostigarla. Y la terminó matando con un serrucho y haciéndola desaparecer durante días.

Esa toxicidad quedó reflejada en los testimonios de los familiares. La madre de Mariana recordó que durante una visita de su hija a Paysandú (una ciudad del litoral uruguayo) Ledesma quería saber “todo lo que Mariana hacía”. Se comunicaban mediante una videollamada; ella le pidió que la dejara comer.

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Cuando Mariana intentaba terminar la relación, recibía insultos y presión de parte de Ledesma, según el relato de amigos.

Las fotos difundidas de Mariana Rivero durante su desaparición

Una amiga de la joven contó que estuvo meses sin poder comunicarse con ella porque su pareja le pidió que cortara los vínculos con otros hombres. También contó que él la amenazó con suicidarse si no continuaban con la relación.

Muchas veces ella lo bloqueaba –según la crónica de El País– pero él se las ingeniaba para comunicarse por otras vías, ya sea a través de correos electrónicos, mensajes de texto y desde otros números, según este testigo.

El hostigamiento llegaba a las redes sociales. Una amiga de la infancia de Mariana relató que la tuvo que ayudar a cambiar sus contraseñas porque sus cuentas fueron intervenidas. También aparecía en lugares en los que ella estaba y luego le escribía para hacérselo saber.

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Mariana Rivero fue buscada durante 19 días

El 20 de octubre de 2023 fue el último día que Mariana fue vista con vida. Ese día había coordinado con Ledesma para que él retirara algunas pertenencias de la casa.

El padre de Mariana recibió un mensaje desde su celular que decía que había salido a comer con una amiga. Y este elemento fue clave para la acusación: los registros de los teléfonos de ella y de Ledesma los ubicaban en el mismo lugar.

Cámaras de videovigilancia, por su parte, registraron movimientos de Ledesma. Hubo desplazamientos hasta la casa de su madre en bicicleta y luego un viaje con una mochila rosada y una valija. Un taxista declaró que había levantado al pasajero con ese equipaje y también un bolso negro.

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La Fiscalía vinculó el viaje con las filmaciones y los registros de los teléfonos. En los alegatos detalló que una bolsa aparecía en las imágenes del acusado y fue encontrada posteriormente en el lugar en el que estaba el cuerpo.

Mariana Rivero, víctima de un femicidio en Uruguay (Crédito: Facebook)

Fue el 8 de noviembre –19 días después de la desaparición– que Ledesma indicó dónde estaba el cuerpo. Los policías ingresaron a un monte y removieron la tierra. Cuando vieron lo que había dentro de la bolsa preservaron el lugar. En el lugar había documentos que pertenecieron a Mariana, una funda de su celular y un cuchillo.

El funcionario que hizo la pericia aseguró que el crimen no ocurrió allí. Y su relato se interrumpía al observar las imágenes, según la crónica.

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La médica forense, por su parte, describió que las lesiones se produjeron en diferentes momentos. Mariana recibió un golpe en el rostro cuando estaba viva y una lesión de degüello, que la asfixió. El desmembramiento ocurrió después de su muerte.

Las abogadas del acusado argumentaron que la prueba forense no permite identificar al autor. Además, pidieron que algunos problemas psíquicos sean valorados al momento de determinar la pena.