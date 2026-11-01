América Latina

Uruguay se prepara para recibir a León XIV: cientos de fieles se congregaron en Montevideo para rezar por el papa

La convocatoria, realizada este sábado frente a la costa capitalina, culminó en un sitio turístico intervenido con referencias al pontífice, como parte de los preparativos para su primera estadía en el país

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Fieles católicos realizaron una oración en la rambla de Montevideo y acompañaron la caravana de un mini papamóvil antes de la llegada papal (X Iglesia Católica Uruguay)
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Cientos de fieles se reunieron en la rambla de Montevideo para rezar por el papa León XIV y acompañaron una caravana hasta un punto turístico de la capital, decorado en vísperas de su visita a Uruguay.

La actividad se realizó este sábado y reunió a personas que participaron de una oración colectiva frente a la costa montevideana. Después del rezo, los asistentes siguieron el recorrido de un mini papamóvil preparado especialmente para la ocasión.

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El vehículo avanzó por distintos tramos de la rambla acompañado por la caravana. La movilización terminó en uno de los sitios turísticos más reconocidos de Montevideo, que quedó intervenido con elementos alusivos a la llegada del pontífice.

La convocatoria forma parte de las actividades organizadas antes del arribo de León XIV. Quienes participaron de la jornada se acercaron para expresar su acompañamiento al papa antes de que iniciara su primera visita al país.

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Cientos de personas se reunieron en la rambla de Montevideo para rezar por el papa León XIV (X Iglesia Católica Uruguay)

León XIV llegará a Uruguay el viernes 6 de noviembre, durante la tarde. La visita será la primera escala de su recorrido por América Latina, que continuará luego por Argentina y Perú.

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En su primera jornada en Montevideo, el pontífice se reunirá con autoridades nacionales, integrantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. También visitará en la Torre Ejecutiva al presidente Yamandú Orsi.

Más tarde recibirá las llaves de Montevideo en el Cabildo. Luego se encontrará en la Catedral Metropolitana con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas, en una actividad destinada a representantes de la Iglesia católica uruguaya.

El sábado 7 de noviembre viajará en avión a Paysandú, donde celebrará la primera misa de su gira latinoamericana. Al finalizar esa ceremonia, regresará a la capital para cumplir con el resto de las actividades previstas para esa jornada.

De vuelta en Montevideo, visitará el barrio Casavalle y la Universidad Católica del Uruguay. Por la noche encabezará la vigilia de oración en el estadio Centenario, donde se interpretará la canción preparada para la visita: “Una gran alegría”, la canción creada para la visita apostólica.

El tema fue compuesto por Diego Melano, con la colaboración de Santiago Soares de Lima, y también cuenta con las voces de Lucas Sugo, Catherine Vergnes, Josefina Damiani, Marcos Agüero, Agustina Mas y “Pepe” Crespo.

“Yo intenté que fuera una canción realmente de puertas abiertas y que todos los católicos, los que estamos contentos del lado de la fe por un hecho tan profundo, podamos conectar, pero (que) quien no comparte y simplemente se va a alegrar porque viene una figura mundial a visitar nuestro país, una figura espiritual, pueda conectar también con la canción”, dijo Diego Melano a EFE.

La obra incorpora ritmos de candombe, murga y folclore, además de imágenes relacionadas con la vida cotidiana del país, como el mate, la rambla, los tambores, el fútbol en los barrios y el canto murguero. Su estribillo retoma el lema de la visita: “Vengan que les anuncio una gran alegría / Dios está con nosotros / Nos enciende la vida”.

Por otro lado, hace unos días, el doctor Guzmán Carriquiry, exsecretario de la Pontificia Comisión para América Latina y exembajador uruguayo ante la Santa Sede, se refirió al significado de la presencia de León XIV en el país. “Los pueblos latinoamericanos han acogido siempre a los sucesores de Pedro con los brazos abiertos, con afecto y con devoción”, expresó en una entrevista con Vaticans News.

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El papa León XIV comenzará el 6 de noviembre en Uruguay su gira pastoral por América Latina, que incluirá escalas en Argentina y Perú (AFP)

Carriquiry sostuvo que la escala uruguaya tendrá una significación particular por el vínculo entre la tradición católica y los orígenes nacionales.

Por último, el domingo 8 de noviembre, León XIV se trasladará a Florida para celebrar una misa durante la mañana. Por la tarde partirá hacia Buenos Aires, donde continuará la segunda etapa de su viaje apostólico por América Latina.

(Con información de EFE y Vaticans News)

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