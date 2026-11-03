Nicaragua

Nicaragua acumula más de cinco mil casos de chikunguña desde mayo

El Ministerio de Salud del país centroamericano reportó 330 nuevos diagnósticos en la última semana de octubre, sin registrar fallecidos; las autoridades reforzaron las jornadas de limpieza como principal medida de contención

Un mosquito con manchas blancas y negras se posa sobre la piel humana con un fondo verde desenfocado
Los partes oficiales contabilizaron 12 contagios entre el 17 y el 23 de ese mes y registraron un crecimiento sostenido hasta el cierre de octubre, según los informes semanales divulgados. (Redes Sociales)
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Nicaragua acumuló al menos 5.001 casos de chikunguña desde mediados de mayo, según los datos semanales del Ministerio de Salud de Nicaragua. El último informe oficial, divulgado este lunes, no registró fallecidos asociados a la enfermedad transmitida por mosquitos, según indicó EFE, agencia española de prensa.

La cifra refleja un incremento sostenido desde la detección de los primeros contagios, informados entre el 17 y el 23 de mayo. En aquella semana, las autoridades sanitarias contabilizaron 12 pacientes. Desde entonces, el número de diagnósticos creció hasta superar los cinco mil al cierre de octubre.

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De acuerdo con la información recogida por EFE, el Ministerio de Salud informó que durante la semana que terminó el 31 de octubre se diagnosticaron 330 personas con chikunguña. El registro implicó 40 casos más que en el período anterior.

Octubre concentró 1.460 diagnósticos de chikunguña

El avance de la enfermedad tuvo su mayor expresión en octubre. Los partes epidemiológicos oficiales señalan que durante ese mes se contabilizaron 1.460 enfermos, la cifra mensual más alta desde el inicio de los reportes.

El aumento registrado en octubre representa una parte relevante del total acumulado desde mayo y consolidó una tendencia ascendente de casos en el país centroamericano. El informe no detalla la distribución territorial de los contagios ni las edades de las personas afectadas.

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La chikunguña es una enfermedad viral que se transmite por la picadura de mosquitos infectados, principalmente del género Aedes, también vinculado con la propagación del dengue y el zika.

Infografía con ilustraciones de un mosquito, partículas virales y el cuerpo humano, junto a cuadros con cifras, iconos y textos explicativos.
Una infografía detalla el acumulado de más de cinco mil casos de chikunguña en Nicaragua y sus síntomas según el Ministerio de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque en la mayoría de los casos no resulta mortal, los dolores articulares pueden prolongarse durante semanas o meses. La evolución depende de factores como la edad, el estado general de salud y la existencia de enfermedades previas en cada paciente.

Pese al incremento de contagios, el Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA) no emitió hasta el momento una alerta sanitaria específica por chikunguña. La respuesta oficial se concentró en el refuerzo de las jornadas de limpieza, una medida orientada a reducir los lugares donde se reproducen los mosquitos.

Lo que instruye la OPS

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Los síntomas comienzan generalmente de 4 a 8 días después de la picadura de mosquitos, pero pueden aparecer en cualquier momento entre el día 2 y el día 12.

El síntoma más común es una aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada de dolor en las articulaciones.

“El dolor intenso en las articulaciones por lo general es incapacitante y dura unos pocos días, aunque puede persistir durante meses o incluso años. Las complicaciones graves son poco frecuentes, pero en las personas con comorbilidades, adultos mayores, y en los niños menores de 1 año, la enfermedad puede contribuir a la causa de la muerte”, detalla su portal.

Infografía con el título chikungunya, un mosquito al centro, personas con dolor articular, fiebre y sarpullido, y recipientes con agua.
Una infografía ilustra los síntomas del chikungunya, el mosquito transmisor sobre la piel y los recipientes con agua estancada que funcionan como criaderos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el organismo advierte que no existe una vacuna o tratamiento con medicamentos antivirales para el chikungunya. El tratamiento se centra en aliviar los síntomas.

El pasado 21 de octubre, la OPS instó a reforzar la vigilancia y preparación ante aumentos de dengue y chikungunya en las Américas. También instó a los países a reforzar la vigilancia epidemiológica, virológica y entomológica, fortalecer la capacidad de diagnóstico y asegurar la detección temprana y el manejo clínico oportuno. También recomendó intensificar las acciones integradas de control del mosquito Aedes, principal vector de estas enfermedades.

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