Tres militares murieron durante un curso de buzo táctico en Uruguay: el entrenamiento nocturno que terminó en tragedia

Matías Vasella, uno de los fallecidos en el curso de buzo táctico en el Rió Uruguay (Facebook)

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Un curso de buzos tácticos que militares del Ejército uruguayo realizaban en el Río Uruguay terminó en tragedia y generó consternación en el país: tres efectivos murieron y un cuarto fue internado en una unidad de terapia intensiva tras un ejercicio de nado nocturno, en el muelle del Anglo, en Fray Bentos.

Los militares estaban haciendo una quinta prueba de nado en superficie, ejercicio que implicaba un nado de 2.500 metros de distancia. Los alumnos del curso se encontraban vinculados a una cuerda madre y estaban acompañados de dos botes y dos kayak con instructores, informó el Ejército.

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Durante el ejercicio había 20 efectivos en el agua. La cuerda madre de seguridad dividía a ese grupo en dos. Eran rodeados por unos 16 instructores.

El muelle del Anglo, donde se realizaba la práctica de buzo táctico que terminó en tragedia (Impacto Noticias)

Un grupo de efectivos se enredó con “algún objeto” –según la información oficial–, lo que obligó a tomar “medidas de emergencia” y cortar la cuerda madre. Cuatro de los alumnos de ese curso terminaron debajo del agua.

“A las familias de los efectivos militares fallecidos y al Ejército Nacional vayan mis sinceras condolencias. Todo un país hoy lamenta la pérdida de estos jóvenes compatriotas”, escribió el presidente de la República, Yamandú Orsi, tras esta tragedia.

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En la noche del viernes, el Ministerio de Defensa Nacional convocó a una conferencia de prensa. La ministra Sandra Lazo dijo que era un día de luto para la sociedad uruguaya. “Son tres vidas jóvenes que se pierden (…) Lo ocurrido es una tragedia que nos conmueve profundamente. Se están llevando a cabo las actuaciones correspondientes”, expresó.

El muelle del Anglo, donde se realizaba la práctica de buzo táctico que terminó en tragedia (Impacto Noticias)

El Ministerio de Defensa y el Ejército anunciaron una investigación para aclarar este episodio. Lo que se busca dilucidar es si las medidas de seguridad eran las adecuadas y qué fue exactamente lo que pasó, informó el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi.

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El jerarca detalló que el curso de la noche del jueves era el número 64 y fue el primero que terminó con un accidente. Más de 900 efectivos terminaron “correctamente” el curso, dijo.

Consultado sobre si hubo negligencia, Stevenazzi fue contundente: “No”.

Quiénes eran los fallecidos

Los fallecidos en este curso fueron el alférez Matías Vasella, del Batallón de Infantería Mecanizado número 6: el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, del Regimiento de Caballería Blindado número 2; y el cabo de primera Juan Rocha, del Batallón de Infantería Mecanizado número 2, quien tras las primeras horas del accidente permaneció desaparecido.

El teniente Braian Ruiz fue rescatado, reanimado y permanece internado en terapia intensiva.

Matías Vasella, uno de los fallecidos en el curso de buzo táctico en el Rió Uruguay (Facebook)

Vasella era oriundo de Fray Bentos y tenía 23 años, informó el diario El País. En julio de este año, representó a Uruguay en el Campeonato Mundial Junior de Carreras de Aventura que se desarrolló en Qubec (Canadá). Se trata de una competencia que mezcla deportes, naturaleza y aventura y en la que participan varios países.

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Durante la competencia, en un video, Vasella había dicho: “Venimos a representar a Uruguay, a dar lo mejor de nosotros. Somos oficiales del Ejército y venimos con la mejor intención de dejar muy en alto la bandera de nuestro país”.

En la conferencia de prensa de este viernes, la ministra de Defensa dijo que las víctimas eran “gente joven” que perdieron la vida en un entrenamiento que era parte del “compromiso que asumieron para con su patria”.

La ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

“Su memoria merece nuestro más profundo respeto. A las familias, a sus seres queridos, a sus compañeros en el Ejército Nacional queremos hacerles llegar nuestro abrazo y toda la solidaridad en este momento”, comentó Lazo.

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La ministra estuvo en Río Negro tras el accidente y contó que acompañó a las familias. “Hoy estamos acá para acompañar, para seguir de cerca a esta familia, para transmitirles que no están solas en este momento difícil”, expresó en la conferencia de prensa.