Neve Campbell confirma que volverá para ‘Scream 8′: “Está en desarrollo”

Scream 7 presenta un nuevo tráiler.

Guardar

Neve Campbell confirmará su regreso a la franquicia de terror más longeva del cine de Hollywood. La actriz será nuevamente Sidney Prescott en Scream 8, luego de que su personaje sobreviviera al último enfrentamiento con los asesinos enmascarados de Ghostface en Scream 7. El anuncio llegó en medio de la promoción de otro proyecto de Campbell, y confirma que la producción de la octava entrega ya está en marcha tras el éxito comercial de la película anterior.

Campbell confirmó su participación el lunes durante una entrevista con Associated Press, en la que promocionaba su papel en la serie de Netflix Black Doves. Al mencionar sus próximos proyectos, incluyó a la película de terror en la lista. “‘Scream 8′. Eso también está en desarrollo”, dijo Campbell. Cuando le pidieron detalles sobre lo que enfrentará Sidney en esta nueva entrega, la actriz evitó responder. “Ya saben que no puedo contarles nada sobre Scream 8″, afirmó entre risas. “Voy a estar en ella”, agregó. La actriz no reveló detalles de la trama, pero aseguró que formará parte del elenco de la octava entrega de la franquicia de terror, que Spyglass Media y Paramount Pictures ya tienen en desarrollo.

PUBLICIDAD

La confirmación llega después de que Scream 7, estrenada en 2025, se convirtiera en un éxito de taquilla para la saga, que cumple 30 años de historia. La película logró el mejor estreno de toda la franquicia, con 97,2 millones de dólares recaudados a nivel mundial. Además, se transformó en la entrega más taquillera de la serie, con 208 millones en total contra un presupuesto de 45 millones. Estos resultados llevaron a Spyglass Media y Paramount Pictures, distribuidora de las películas, a poner en desarrollo Scream 8 de forma inmediata. Campbell ha protagonizado seis de las siete películas de Scream estrenadas hasta ahora. La única excepción fue Scream 6, de 2023, entrega de la que se ausentó tras una disputa contractual con la producción. La actriz regresó para Scream 7 después de recibir un salario reportado de 7 millones de dólares por volver a interpretar a Sidney Prescott.

Neve Campbell confirma que regresará en 'Scream 8'

El éxito de Scream 7 impulsó la nueva entrega

En la última entrega de la saga, Sidney Prescott volvía a Woodsboro para reencontrarse con sus vecinos e intentar a criar a su hija adolescente Tatum (Isabel May), sin saber que el regreso de Ghostface era inminente. Una serie de asesinatos en cadena activan todas las alarmas y Sidney tiene que volver a ponerse el mono de trabajo con ayuda de su marido, el jefe de policía Mark Evans (Joel McHale). Creyendo que quien está detrás de todo es Stu (Matthew Lilard), Sidney termina descubriendo que una de sus vecinas y su hijo estaban detrás de los asesinatos, acabando con ella junto a su hija y reconciliándose con esta en el proceso.

PUBLICIDAD

En 2022, Campbell había explicado a Variety por qué no formaría parte de Scream 6. “La oferta que me presentaron no equivalía al valor que le he aportado a la franquicia”, dijo en ese momento. Tras aceptar el regreso para Scream 7, la actriz habló con el programa CBS Mornings sobre la decisión que había tomado un año antes. Contó que sentía que “no podría vivir” consigo misma si hubiera aceptado la oferta para Scream 6 sabiendo que su valor para la franquicia era mayor al que se le había ofrecido. “No me sentí bien… Para mí, necesitaba tomar esa decisión”, afirmó Campbell en esa entrevista, al referirse al proceso que la llevó a rechazar la sexta película antes de negociar su regreso para la séptima entrega de la saga.