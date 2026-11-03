La gira de León XIV proyecta un impacto cercano a los USD 500 millones en Argentina, Perú y Uruguay

Uruguay será el primer país que visitará el papa León XIV en su gira por Sudamérica (Reuters)

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La visita del papa León XIV dejará un impacto millonario en Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 16 de noviembre, con una previsión cercana a los USD 500 millones por el movimiento de fieles, turistas y actividades vinculadas a su primer viaje a América Latina como pontífice.

La gira comenzará el viernes 6 de noviembre en Uruguay, con actividades en Montevideo, Paysandú y Florida, antes de continuar hacia Argentina y Perú. El recorrido incluirá celebraciones religiosas, encuentros con autoridades y visitas a comunidades en los tres países.

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El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, explicó en una entrevista con varios periodistas, que el viaje responde al deseo de León XIV de encontrarse con las comunidades de la región.

“Lo concibo casi como volver a casa en América Latina”, afirmó Bruni.

Además, señaló que Perú tendrá un significado particular para el pontífice por su vínculo con el país y con Chiclayo, donde vivió como misionero y luego ejerció como obispo.

La escala peruana concentrará las mayores convocatorias. Las autoridades prevén la presencia de más de un millón de personas durante la visita, entre ellas unos 50.000 extranjeros. Buena parte de esos visitantes llegará desde países vecinos que no figuran en esta primera gira latinoamericana del Santo Padre.

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La visita del papa León XIV dejará un impacto millonario en Uruguay, Argentina y Perú (Europa Press)

Chiclayo ocupará un lugar central en el itinerario. León XIV regresará durante dos días a la diócesis que definió como su “querida diócesis de Chiclayo” luego de su elección en el Vaticano en 2025. La ciudad norteña prepara una misa en las Pampas de Pimentel, mientras que Lima recibirá otra celebración multitudinaria en la jornada final de la visita al país.

La Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque calculó que el paso del papa dejará un movimiento de 500 millones de soles, equivalentes a unos USD 144 millones, en la región donde se encuentra Chiclayo. La proyección contempla ingresos en transporte, hoteles, restaurantes, ventas de artesanías y recuerdos, industria y agroexportación.

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La expectativa por la misa de Pimentel ya presionó la oferta de alojamiento y transporte. La capacidad hotelera de Chiclayo se acerca al límite para esos días y los pasajes aéreos disponibles comenzaron a escasear. La convocatoria prevista para la celebración en Lima también superará el millón de asistentes.

Por su parte, en Argentina, el mayor impacto se concentrará en Luján, donde León XIV celebrará una misa en la basílica que conserva la imagen de la patrona nacional. La localidad se prepara para una llegada masiva de peregrinos y visitantes, con una demanda de hospedaje que elevó los precios de manera considerable.

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Las actividades comenzarán el martes 10 y el evento central será el miércoles. Habrá restricciones para ingresar en vehículos, controles y recorridos peatonales de entre 3 y 12 kilómetros (RS Fotos)

Una noche de alojamiento en Luján se ofrece por un mínimo de USD 1.500, frente a los cerca de USD 200 que se cobraban habitualmente. Vecinos de la ciudad y de localidades cercanas pusieron sus vivienda a disposición de los visitantes.

Las búsquedas de hospedaje aumentaron un 1.803 % respecto de la misma fecha del año anterior. La estimación tomó fuerza ante la previsión de 3,46 millones de personas procedentes de otras ciudades argentinas o del exterior. Si cada visitante realiza una jornada de consumo, el movimiento económico potencial alcanzará los USD 270 millones, según cálculos elaborados a partir del gasto turístico promedio registrado durante el último fin de semana largo.

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Luego, Buenos Aires también espera efectos comerciales por la visita. En los barrios de Once y Flores, los negocios de artículos religiosos y objetos conmemorativos preparan un aumento de ventas durante los días de la gira. En la capital argentina no se anticiparon incrementos relevantes en las tarifas de alojamiento.

Con respecto del viaje actual de León XIV, en Uruguay, la Iglesia católica financiará la organización mediante una rifa, colectas, donaciones institucionales y aportes estatales. El presupuesto logístico se ubicará entre USD 2 millones y USD 3 millones.

La principal herramienta de recaudación será la rifa “Una gran alegría”, que ofrecerá un apartamento, diez automóviles y tres viajes a Roma entre sus catorce premios.

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La rifa podría reunir hasta USD 1,6 millones. Las colectas en comunidades e instituciones católicas sumarían unos USD 300.000, cerca del 10 % del costo total.

Por otra parte, Juan Pablo II fue el último papa que visitó Argentina, con viajes en 1982 y 1987, y Uruguay, donde estuvo en 1987 y 1988. Perú, en cambio, recibió a Francisco en 2018.

El pontífice polaco viajó a Argentina el 11 de junio de 1982, cuando la guerra con Gran Bretaña entraba en sus últimos días. Su llegada se organizó después de una visita al Reino Unido que generó cuestionamientos políticos por el contexto del conflicto. El Vaticano incorporó entonces una escala en Argentina, con un llamado a la paz como eje central.

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En esa homilía, el Papa afirmó: “Mi presencia acá quiere hoy significar la prueba de ese amor en un momento histórico tan doloroso para vosotros como lo es el actual”. También sostuvo: “Mi visita quiere estar marcada por el mismo carácter pastoral y eclesial que la colocan por encima de toda intencionalidad política. Es simplemente un encuentro del padre en la fe con los hijos que sufren”.

(Con información de EFE)