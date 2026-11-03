Panamá

Autoridades incautan 2,560 paquetes de droga en una lancha rápida y detienen a tres hombres en la costa del Pacífico panameño

También se dio como la incautación de 74 paquetes de presunta droga ocultos en un contenedor

Tres hombres fueron arrestados, al tiempo que el operativo terminó con la incautación de 2.560 paquetes de droga. (Senan)
Tres hombres fueron arrestados, al tiempo que el operativo terminó con la incautación de 2.560 paquetes de droga. (Senan)
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El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá reportó dos golpes al narcotráfico en la costa del Pacífico en cuestión de días: el decomiso de otros 2,560 paquetes en una lancha rápida, con tres hombres arrestados y la incautación de 74 paquetes de presunta droga ocultos en un contenedor

Ambos operativos se desarrollaron en la provincia de Panamá y de acuerdo con las autoridades forman parte de las labores de control sobre el tráfico marítimo que mantienen.

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El primer hallazgo, informado este martes por el Senan, se ejecutó sobre una embarcación de bajo perfil, conocida como LPV por sus siglas en inglés, que navegaba frente a la costa del Pacífico panameño.

La nave era tripulada por tres hombres, de quienes la entidad no brindó mayores datos.

El operativo terminó con la incautación de los 2,560 paquetes de droga y el arresto de los tres tripulantes.

Embarcación de bajo perfil, conocida como LPV por sus siglas en inglés, involucrada en las actividades de narcotráfico marino. (Senan).
Embarcación de bajo perfil, conocida como LPV por sus siglas en inglés, involucrada en las actividades de narcotráfico marino. (Senan).

El Senan difundió en sus redes sociales una fotografía del cargamento y de los detenidos, que aparecen de espaldas.

Según la agencia EFE, las autoridades no precisaron el tipo de sustancia ni el peso total del alijo.

La agencia recordó que este tipo de paquetes suele pesar un kilogramo cada uno y que la droga que más circula por territorio panameño es la cocaína.

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En el segundo decomiso unidades aeronavales realizaban tareas de verificación y perfilamiento en un patio de contenedores cuando detectaron irregularidades en el sello de seguridad de uno de ellos.

Al revisarlo, los agentes observaron sacos que no coincidían con la carga declarada en la documentación de transporte.

Las autoridades intensifican los operativos en los recintos portuarios del país. (PN)
Las autoridades intensifican los operativos en los recintos portuarios del país. (PN)

El contenedor procedía del puerto de Savannah, en Estados Unidos, y tenía programado un transbordo en Panamá antes de continuar su viaje hacia Sídney, Australia.

Las autoridades coordinaron entonces con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá un operativo de allanamiento y registro.

La diligencia permitió localizar los 74 paquetes de sustancia ilícita que estaban camuflados entre la mercadería.

Ninguno de los dos comunicados oficiales reveló si los operativos del contenedor y de la embarcación guardan relación entre sí, por lo que se trata de dos hallazgos independientes reportados de forma casi simultánea por la misma fuerza aeronaval.

La posición geográfica de Panamá y su infraestructura logística lo convierten en un punto de paso constante para las rutas del narcotráfico que conectan producción y mercados de consumo.

Panamá es un punto de paso constante para las rutas del narcotráfico que conectan producción y mercados de consumo. (PN)
Panamá es un punto de paso constante para las rutas del narcotráfico que conectan producción y mercados de consumo. (PN)

Esa condición obliga a las autoridades a sostener una vigilancia permanente sobre puertos, aeropuertos y aguas territoriales.

De acuerdo con la información de la agencia, el país cerró 2025 con la incautación de más de 100 toneladas de sustancias ilícitas.

La cifra llevó a las autoridades panameñas a intensificar los operativos de control en todo el territorio nacional.

Por otra parte, un informe de la Policía Nacional consigna un total de 194 paquetes de presunta droga que fueron ubicados en seis maletines dentro de un contenedor en las instalaciones de un puerto de la provincia de Panamá, en el Pacífico, como resultado de una verificación realizada tras recibir una alerta.

La diligencia de allanamiento se llevó a cabo en coordinación con el Ministerio Público. Además, se verificó que el contenedor no registraba una ruta en su trazabilidad, de acuerdo con la información del ente de seguridad pública.

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