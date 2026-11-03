Director de ‘Spider-Man: Brand New Day’ será el encargado de la película de ‘Naruto’

Lionsgate y Sony Pictures acordaron la coproducción y distribución internacional de la película en acción real de Naruto. (TV Tokyo, Sony Pictures)

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Lionsgate dio luz verde de forma oficial a la adaptación cinematográfica en acción real del manga Naruto, tras cerrar un acuerdo de coproducción y distribución internacional con Sony Pictures que se impuso en una puja competitiva entre varios estudios.

La alianza asigna a Sony la cofinanciación del proyecto y la distribución fuera de Estados Unidos, mientras que Lionsgate conserva el control del desarrollo, la producción y la distribución doméstica.

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El acuerdo fue presentado como un paso natural: en septiembre, el director Destin Daniel Cretton firmó un contrato de tres años en primera instancia con Sony, el mismo estudio con el que acaba de estrenar Spider-Man: Brand New Day, película que recaudó USD 2.500 millones en todo el mundo y se ubicó como la tercera mayor taquilla de la historia, detrás de Avengers: Endgame (USD 2.940 millones) y Avatar (USD 2.900 millones).

Cretton asumirá también las funciones de guionista y productor del largometraje. El inicio del rodaje está previsto para la primavera de 2027.

Destin Daniel Cretton asumirá la dirección, el guion y la producción de la cinta, cuyo rodaje iniciará en la primavera de 2027. (REUTERS/Daniel Cole)

El actor Charles Melton es el único confirmado hasta ahora en el reparto y estará a cargo del papel de Kakashi Hatake, el mentor ninja del protagonista y su grupo. La búsqueda del actor que interpretará a Naruto Uzumaki sigue abierta.

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Naruto narra el ascenso de un joven ninja que aspira a convertirse en líder de su aldea mientras carga con el espíritu de un demonio de nueve colas.

La historia fue serializada en la revista japonesa Weekly Shonen Jump entre 1999 y 2014 y dio origen a varias series animadas que se emitieron en Cartoon Network y Disney XD.

El manga de Masashi Kishimoto superó los 250 millones de ejemplares vendidos en más de 60 países y territorios, y la adaptación animada llegó a públicos de más de 145 países. La franquicia creció hasta convertirse en un negocio valuado en miles de millones de dólares.

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Charles Melton interpretará a Kakashi Hatake en el filme, mientras continúa abierta la búsqueda del actor para Naruto Uzumaki. (REUTERS/Caroline Brehman)

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La inclinación de Lionsgate por Sony como socio internacional también estuvo influida por el vínculo del estudio japonés con el mundo del anime: Sony es la casa matriz de Crunchyroll, el servicio de streaming especializado en anime con mayor alcance global.

La presencia de Crunchyroll dentro del ecosistema de Sony fue uno de los factores que inclinaron la balanza en la puja entre estudios, según las condiciones del acuerdo.

Adam Fogelson, presidente del grupo cinematográfico de Lionsgate, sostuvo en un comunicado que la experiencia del estudio en manga y anime y su red de distribución hacían de Sony “un socio perfecto” para el proyecto.

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“Compartimos una enorme ambición por Naruto y un compromiso de hacer de esto un verdadero evento cinematográfico global que se mantenga fiel a lo que millones de seguidores ya aman”, agregó Fogelson en el mismo comunicado.

Masashi Kishimoto participa de forma activa en el equipo de desarrollo de la adaptación cinematográfica de su obra. (TV Tokyo)

Tom Rothman, presidente ejecutivo del grupo cinematográfico de Sony, valoró que Lionsgate había realizado “un trabajo de primer nivel” en el armado de la adaptación y señaló que el estudio estaba “encantado de volver a trabajar” con Cretton tras el éxito compartido del verano.

Masashi Kishimoto, autor del manga, participa de forma activa en el proceso de desarrollo de la película.

La producción está a cargo de Avi Arad, Ari Arad y Emmy Yu para Arad Productions, junto a Cretton y Jeyun Munford a través de la compañía Hisako. La supervisión interna en Lionsgate recae en Erin Westerman y James Myers.

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Cretton afirmó en un comunicado que, como seguidor de larga data del manga, siempre valoró que “debajo de la acción extraordinaria hay una historia llena de corazón, humor y humanidad”, y que el objetivo del equipo es “capturar todo lo que los fanáticos aman de Naruto e introducirlo a una nueva generación”.