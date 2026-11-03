‘Encanto’ vuelve a los cines colombianos con una misión solidaria: así ayudará a los afectados por el terremoto del 10 de agosto

La película ‘Encanto’, inspirada en la cultura y las tradiciones colombianas, regresará a las salas de cine del país el próximo 12 de noviembre (Disney)

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La música, los paisajes y la historia de la familia Madrigal volverán a la pantalla grande en Colombia con una función que tendrá un propósito adicional: apoyar a quienes resultaron afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

‘Encanto’, la película de Disney inspirada en la cultura colombiana, tendrá un nuevo estreno en salas nacionales desde el próximo 12 de noviembre.

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La iniciativa fue anunciada por The Walt Disney Company en Latinoamérica y Cinecolor Colombia. Ambas compañías informaron que entregarán a la Cruz Roja Colombiana las regalías que les correspondan por la exhibición de la cinta. El dinero recaudado se destinará a contribuir con la atención y recuperación de las comunidades damnificadas por el movimiento telúrico.

Las regalías correspondientes a la exhibición de la cinta serán entregadas a la Cruz Roja Colombiana para apoyar a las comunidades damnificadas (TVEFE)

De esta manera, quienes compren una entrada podrán sumarse a la campaña. Disney dio a conocer el regreso de la producción a través de sus redes sociales con el mensaje: “La magia de Casita vuelve para hacer algo extraordinario”. Por ahora, no se han informado los cinemas en los que estará disponible la película.

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Ayuda para las regiones afectadas

La campaña está dirigida a poblaciones de Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas, departamentos afectados por el sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto. El epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, y el evento dejó consecuencias en distintas zonas del occidente y suroccidente del país.

Según el balance oficial consolidado en octubre, la emergencia dejó 335 personas fallecidas, 103 desaparecidas y 4.516 heridas. A esas cifras se suman los daños materiales registrados en los territorios afectados, que ahora hacen parte del objetivo de apoyo de esta iniciativa.

Las empresas anunciaron que los recursos correspondientes a sus regalías serán entregados a la Cruz Roja Colombiana para respaldar las labores dirigidas a las comunidades. La campaña vincula así la exhibición de una producción ampliamente reconocida con una alternativa para que el público contribuya a la respuesta y recuperación tras la emergencia.

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El terremoto del 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó 335 personas fallecidas, 103 desaparecidas y 4.516 heridas, según el balance oficial consolidado en octubre (Paula Orozco/Foto AP)

La fecha prevista para el reestreno en Colombia es el 12 de noviembre. La información sobre las salas participantes todavía está pendiente, por lo que los espectadores deberán esperar nuevos anuncios para conocer dónde podrán adquirir sus entradas.

El sello colombiano de ‘Encanto’

Estrenada originalmente en 2021, ‘Encanto’ sigue a los Madrigal, una familia colombiana que vive en una casa mágica, en medio de las montañas y de un pueblo lleno de vida. Sus integrantes reciben dones extraordinarios que los ayudan en su cotidianidad, pero Mirabel es la única que no tiene un poder especial. Cuando descubre que la magia que protege a su hogar está en peligro, decide buscar la manera de salvar a su familia.

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La casa funciona como el centro de la vida de los Madrigal. Entre los dones familiares hay habilidades como la superfuerza y el poder de sanar, mientras Mirabel intenta encontrar su lugar sin contar con una capacidad sobrenatural propia. La película fue dirigida por Jared Bush y Byron Howard, y llevó a audiencias internacionales referencias a la geografía, la biodiversidad, la música y las tradiciones de Colombia. Su historia combina elementos fantásticos con las relaciones familiares y las dificultades que enfrentan sus personajes.

La historia de la familia Madrigal llevó elementos de la biodiversidad, la música y las tradiciones de Colombia a las pantallas internacionales (Maribel Arenas/EFE)

En 2022, la producción obtuvo el Óscar a mejor película de animación. También alcanzó gran reconocimiento por su música, especialmente por canciones como ‘No se habla de Bruno’ y ‘Dos oruguitas’, interpretada por el colombiano Sebastián Yatra.

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El regreso a los cines permitirá volver a ver la historia en pantalla grande y, al mismo tiempo, participar en una iniciativa solidaria. La entrega de las regalías a la Cruz Roja Colombiana busca que la exhibición tenga un beneficio para las comunidades que aún enfrentan las consecuencias del terremoto.