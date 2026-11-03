Congresista reaccionó a un comentario de Álvaro Uribe y aseguró que no ha aceptado invitaciones de gobiernos de turno: “Ni un tinto”

Andrés Guerra reaccionó a una publicación de Álvaro Uribe y aseguró que no ha aceptado invitaciones de ningún tipo en el Gobierno de Abelardo de la Espriella y que tampoco lo hizo en el de Gustavo Petro - crédito Andrés Guerra Hoyos/Facebook/Colprensa

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El congresista del Centro Democrático Andrés Guerra Hoyos se pronunció sobre la advertencia que hizo el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de X, relacionada con la entrega de hojas de vida al Gobierno nacional.

El exmandatario recordó a los integrantes del Centro Democrático, partido político que fundó, que no deben entregar hojas de vida para impulsar nombramientos en el Ejecutivo y pidió al ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, que se abstenga de pedir esos documentos a los legisladores.

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“Recuerdo a nuestros parlamentarios que no podemos entregar hojas de vida al Gobierno y pedimos al Ministro de Hacienda no solicitarlas. Copio al Representante Mateo Hidalgo”, precisó el ex jefe de Estado.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que los congresistas del Centro Democrático no pueden entregar hojas de vida al Gobierno - crédito @AlvaroUribeVel/X

Al respecto, el representante a la Cámara Guerra Hoyos, miembro del Centro Democrático, indicó que en ningún momento ha tenido acercamientos con la administración actual, liderada por el presidente Abelardo de la Espriella. De igual manera, aseguró que tampoco aceptó invitaciones por parte de integrantes del Gobierno del expresidente Gustavo Petro, antecesor de De la Espriella.

“Conmigo ayer, hoy o mañana evítense fatigas. No he aceptado por parte del gobierno ni una sola invitación ni a una aromática, ni un tinto, ni como senador en el gobierno de @petrogustavo y tampoco ahora como representante en el gobierno de @ABDELAESPRIELLA. Tengo muy claro mi rol y mi papel en el Congreso. #niuntintoconpetro”, señaló.

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El congresista Andrés Guerra Hoyos aseguró que no ha aceptado invitaciones del Gobierno - crédito @andresguerraho/X

Ante los medios de comunicación, el representante a la Cámara por Caldas Mateo Hidalgo Montoya, que fue mencionado por el expresidente Álvaro Uribe en su publicación en X, aseguró que no ha incurrido en ninguna irregularidad que involucre al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Según explicó, es integrante de la Comisión Quinta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, que se encarga de discutir y tramitar temas relacionados con el régimen agropecuario, la ecología, el medio ambiente y recursos naturales y la adjudicación y recuperación de tierras, entre otros. Como miembro de esa comisión, se ha comunicado con el Gobierno únicamente para abordar temas que son de su competencia.

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“Nosotros la única comunicación que tenemos con el Gobierno y con todos los ministros es netamente laboral. Se da en el marco de lo que se hace en las comisiones. Nosotros estamos en la comisión quinta”, precisó.

Ministro de Hacienda negó haber pedido hojas de vida

Al igual que Hidalgo Montoya y Guerra Hoyos, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, aseguró que ningún congresista con el que haya tenido acercamientos ha pedido alguna contraprestación a la administración.

“Los congresistas con quienes hemos conversado han escuchado con respeto y sin exigir contraprestación alguna. Comprenden la magnitud del desastre que heredamos y saben que la Ley de Rescate es el único camino viable para evitar el colapso de la República”, aseguró.

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El ministro Miguel Gómez Martínez aseguró que no ha recibido hojas de vida de congresistas del Centro Democrático ni de ningún otro partido - crédito @miguel_gomez_m/X

De igual manera, negó haber pedido a algún legislador la entrega de hojas de vida para definir nombramientos en el Gobierno. Afirmó también que ningún partido político, incluido el Centro Democrático, ha allegado documentos de ese tipo.

“Mi talante, señor expresidente, y el del gobierno que represento, nos impiden solicitar hojas de vida a los parlamentarios a cambio de su voto. Puedo afirmar con absoluta claridad que ni de su partido ni de ningún otro hemos recibido la más mínima insinuación o documento en ese sentido”, detalló.

El expresidente Uribe Vélez reaccionó a la respuesta que publicó el jefe de la cartera e insistió en que, como ministro, debe evitar ese tipo de irregularidades.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez insistió en su llamado al ministro de Hacienda de no pedir hojas de vida a los congresistas - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Señor Ministro de Hacienda: con mi aprecio y respeto de siempre: antes del compromiso del Pte Abelardo en contra del clientelismo, forma de corrupción, algunos de nosotros veníamos en esa lucha. No conviene que ud pida hojas de vida ni que los nuestros las lleven”, escribió en X.