Mike Arana, el prodigio de la Rivera Hernández que lleva el sueño de Honduras a su segundo Mundial juvenil

El atacante de Real España, de 17 años, ya es el futbolista más joven en debutar con la selección absoluta hondureña y busca consolidar su crecimiento internacional tras su actuación reciente. (Imagen retomada de Diario Diez)

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Mike Arana, jugador de Real España, tiene 17 años y se prepara para disputar su segundo Mundial juvenil con Honduras, después de convertirse en el futbolista más joven en debutar con la selección absoluta del país. El joven nacido en la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula aspira a que su carrera le permita comprar una casa para sus padres, relató en una entrevista para Diario Diez.

El futbolista marcó un doblete en el triunfo de Real España sobre Juticalpa FC el pasado fin de semana. Ese rendimiento se suma a sus goles en la Liga Nacional y a una trayectoria que comenzó cuando tenía tres años, en las calles de la colonia 6 de Mayo, dentro de la Rivera Hernández.

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Marvin Arana y Marilyn Meléndez son padres de cuatro hijos, y Mike es el menor. Los vecinos ya advertían su capacidad con la pelota: de niño pedía botines de fútbol antes que autos de juguete y esperaba terminar el jardín de infantes para ponerse el uniforme de la selección hondureña que usaba su hermano mayor, aunque le quedara grande.

Su madre dejó de hacer trenzas a niños y niñas de la comunidad, una tarea que realizaba desde su adolescencia, para acompañarlo a partidos y entrenamientos. “Para llegar a la meta hay que luchar. Todo es sacrificio”, afirmó Marilyn.

Más de 400 goles en las categorías infantiles

La formación de Arana comenzó en la Academia Centuriones y continuó en Pumas, donde conoció a “Chico” Bruck. Bruck se ofreció a recogerlo y llevarlo de regreso a su casa todos los días para que no faltara a los entrenamientos.

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A los siete años, el jugador viajó solo a Miami tras recibir una invitación para disputar un partido. Marilyn recordó que dudaba de permitirle el viaje por su edad, pero su hijo le respondió: “Sí mamá, yo me voy”.

El delantero aspira a comprar una casa para sus padres, Marvin Arana y Marilyn Meléndez, como retribución al acompañamiento recibido desde sus primeros entrenamientos, cuando era niño, en San Pedro Sula. (Imagen retomada de Diario Diez)

El zurdo fue máximo goleador en las categorías U-8, U-10, U-14, U-18 e Intermedia, con más de 400 goles en el fútbol infantil. Cristóbal Bu, técnico hondureño y uno de sus mentores, detalló que Mike convirtió 90 goles en U-8 y 89 en U-9.

“Hubo un partido donde él metió 19 goles con siete años. Luego con la edad de 12 años lo pasamos a jugar a la U-14 y aún en la 14 fue campeón de goleo”, contó Bu al diario. Más tarde pasó a U-16 a los 14 años y volvió a liderar la tabla de anotadores; en dos torneos de Intermedia fue goleador con 16 y 18 tantos.

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Los propietarios de equipos de categorías menores ofrecían refrigeradores, juegos de sofás, estufas y otros electrodomésticos a la familia para obtener los documentos del jugador y registrarlo en sus clubes. Sus padres mantuvieron su recorrido deportivo en las instituciones donde se formó.

Arana nació en su casa, no en un hospital. Marilyn entró en trabajo de parto mientras estaba enojada con Marvin y no le avisó que su segundo hijo varón estaba por nacer; cuando Mike llegó al mundo, ella le pidió que buscara a una partera para cortar el cordón umbilical.

El sueño de retribuir el esfuerzo familiar

El joven es conocido en su barrio como “Lamine Yamal”, un apodo ligado a su admiración por el futbolista del Barcelona y a las similitudes que los vecinos encuentran en su manera de jugar. Durante la conversación con Diario Diez, su madre le dijo: “Vos sos mi Lamine Yamal, hijo. Con goles o sin goles, vos sos el mejor de aquí y nadie me lo quita de la cabeza”.

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Los padres del jugador rechazaron electrodomésticos ofrecidos por dirigentes que buscaban fichar al atacante. (Imagen retomada de Diario Diez)

La prioridad de Arana no está asociada a los lujos que suele imaginar para un futbolista profesional. “Comprarles una casa a mi mamá y a mi papá, porque sé todo el sacrificio que han hecho por mí”, expresó.

Marvin Arana trabajó como técnico en electricidad y su hijo adquirió curiosidad por los aparatos eléctricos al verlo en ese oficio. Mike suele desarmar objetos en su casa durante su tiempo libre, aunque después intenta volver a armarlos.

Hace cinco años, su padre dejó en pausa el trabajo de electricista para ser bombero en una gasolinera de San Pedro Sula. Allí trabaja de lunes a sábado entre las 6:00 y las 14:30, y explicó: “De aquí sale el apoyo para mi familia, aquí luchamos”.

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El seleccionador nacional, José Francisco Molina, los entrenadores que acompañaron los primeros pasos del jugador y quienes lo dirigieron en Real España han señalado que Arana posee condiciones para seguir creciendo en el fútbol hondureño.